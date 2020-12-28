Как же её не хватало! Медведева триумфально вернулась на лёд на чемпионате России

Кажется, столько слёз суровый Челябинск ещё не видел. Чемпионат России по фигурному катанию пробивал на сильнейшие эмоции, а триумфальное возвращение Евгении Медведевой просто добило. Двукратная чемпионка мира не выступала почти три месяца из-за травмы спины и тяжёлой болезни, а затем вышла и откатала на разрыв аорты. Зрители встретили Евгению такими овациями, словно она стала чемпионкой России.

Как же её не хватало!

Медведева отвергла призёра чемпионата России

Евгения Медведева вернулась к Этери Тутберидзе в середине сентября и уже через две недели должна была выйти на лёд, однако первый турнир чемпионки после воссоединения с тренером всё откладывался. Проблемы со спиной заставили спортсменку пройти обследование, которое выявило защемление нерва в позвоночнике. Боли настолько обострились, что фигуристка не могла выполнять даже элементарные вещи, поэтому тренерский штаб принял решение подождать, пока она не восстановится полностью. Из-за травмы и последствий коронавируса Женя последовательно снялась со всех этапов Кубка России и этапа Гран-при в Москве, а затем и отказалась от участия в чемпионате России.

«Выступать было опасно». Как Медведева каталась на чемпионате России в порванном платье На своём последнем турнире чемпионка каталась в поломанном ботинке и снялась со слезами на глазах.

Однако в Челябинск Медведева всё-таки прилетела. Выступление чемпионки было анонсировано в рамках показательных выступлений и привлекло на трибуны её личных поклонников. Сначала Женя побывала в качестве зрителя, аплодируя блестящим прокатам Трусовой, Валиевой и Щербаковой, а на следующий день сама вышла на лёд. Причём дважды. Сенсационный бронзовый призёр мужского турнира Марк Кондратюк в конце своего номера пригласил фигуристку на каток и признался ей в любви, но Медведева ответила отказом, повернувшись к 17-летнему спортсмену спиной. Естественно, в строгом соответствии со сценарием.

Если появление Жени в номере Марка стало приятным сюрпризом, то её сольное выступление было самым ожидаемым событием гала-шоу. Ради этих пяти минут некоторые болельщики специально прилетели в столицу Южного Урала. И не прогадали!

Премьера номера под пронзительную песню Анны Герман «Эхо любви» вызвала у публики мощнейшую реакцию. Зрители плакали, аплодировали, кричали имя любимой фигуристки, размахивали плакатами и шарфами со словами поддержки. Безупречное скольжение, чёткие красивые линии и удивительный артистизм слились в чувственный проникновенный номер, на который способна только Женя Медведева.

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И пусть скептики обращают внимание, что за длинную программу фигуристка исполнила лишь один прыжок (тройной сальхов в самом начале), прокат Жени – это не про технику. Он про искусство, про преодоление, про благодарность и про мечту, которая для этой сильной девушки остаётся целью. Очевидно, что проблемы со здоровьем ещё сказываются: вращения подобраны так, чтобы снизить нагрузку на позвоночник, а угол катания перестал быть слишком острым. Тем не менее уверенное исполнение пусть и несложного прыжка, красивые дорожки и эффектные вращения подтверждают, что спортсменка постепенно набирает форму.

Таких не сломать. Почему Медведевой ни в коем случае нельзя завершать карьеру Женя выучит четверной прыжок и ещё посмеётся над хейтерами. Не верите — спросите Тутберидзе.

«Ледниковый период» подождёт?

Упорство, с которым Медведева идёт к своей цели, заслуживает уважения, но результат этого пути по-прежнему остаётся под вопросом. Год без реальной практики — серьёзная угроза для карьеры фигуристки. Вполне возможно, что Женя так и не сможет вернуться на прежний уровень и в скором времени попробует себя в какой-то новой роли. Она уже оставила в спорте ярчайший след и распахнула многие двери для успеха в дальнейшей жизни. Например, Женя может пойти по стопам своей самой принципиальной соперницы Алины Загитовой и засиять в шоу «Ледниковый период». Только не в роли ведущей, а в качестве участницы.

Загитова предстала в кардинально новом образе. Так страстно Алина ещё не каталась! Выступление чемпионки на «Ледниковом периоде» довело зрителей до мурашек. Как же её не хватает!

«Бог наградил её исключительным умом, она очень хорошо соображает. И точно не пропадёт. Будет это на льду или вне его — покажет время», — говорил продюсер Ари Закарян «Спорт-экспрессу».

Однако пока нет никаких намёков на то, что Медведева собирается уйти из спорта. У фигуристки и её тренеров достаточно времени, чтобы провести огромный объём работы и уже в следующем сезоне предъявить её результаты. Сейчас спортсменке нет необходимости форсировать события — она тренируется в собственном ритме, возвращает утраченные прыжки и накатывает программы.

В группе Этери Тутберидзе хорошо знакомы с Женей, там знают её сильные и слабые стороны и поэтому смогут ей помочь качественно восстановиться. А уж Этери Георгиевна не раз доказывала, что её волнует судьба её фигуристок — для той, с кем она работала так усердно на протяжении многих лет, тренер сделает всё возможное, поэтому нет никаких сомнений, что мы ещё увидим Женю — обновлённой и по-прежнему прекрасной.

Так что, наверное, «Ледниковый период» пока подождёт.