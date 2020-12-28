Трусову не включили в состав сборной России на чемпионат мира. Плющенко зря ругал судей?

На чемпионате России Русская Ракета превзошла мировой рекорд. Но на главный турнир сезона Саша может не поехать.

Чемпионат России в Челябинске запомнится множеством крутых сюжетов и потрясающе сильными эмоциями. Но есть у этого турнира и важный практический итог. Даже в таком нестандартном сезоне чемпионат России напрямую влияет на состав нашей сборной на главные старты, а именно на чемпионат мира, который, к счастью, пока никто не отменил.

И решение Федерации фигурного катания на коньках России вызывает вопросы. Александра Трусова в Челябинске показала два безошибочных проката, превысила мировой рекорд и среди взрослых уступила только Анне Щербаковой. Тем не менее в числе обладателей путёвок на чемпионат мира Русской Ракеты нет. Неужели Саша не заслужила права представлять Россию на главном старте сезона?

Или всё дело в критике судей со стороны её тренера Евгения Плющенко?

Кто поедет от России на чемпионат мира

Обычно сразу после чемпионата России формируется состав национальной команды для участия в чемпионате Европы, однако в нынешнем сезоне этот турнир был отменён из-за пандемии коронавируса. Единственным крупным стартом в календаре международного сезона остаётся чемпионат мира, который должен пройти в Стокгольме в марте. В итоге исполком федерации решил, что результаты чемпионата России повлияют на выбор состава сборной лишь частично.

«В связи с отменой чемпионата Европы и неопределённостью на данный момент с проведением чемпионата мира, решение по которому будет принято на совете ИСУ 28 января, по предложению тренерского совета Федерации, утвержденного исполкомом ФФККР, решено, что победители чемпионата России 2021 года (фигуристы, занявшие первые места в четырех видах фигурного катания), автоматически входят в состав сборной команды России для участия в чемпионате мира, если он будет проведён», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

Таким образом, путёвки на чемпионат мира получили одиночники Михаил Коляда и Анна Щербакова, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин.

Михаил Коляда Фото: РИА Новости

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Федерация проявила гибкость, но этого недостаточно

В стандартной ситуации в состав сборной на крупные турниры автоматически попадают по два лучших участника чемпионата России, удовлетворяющих возрастным ограничениям, а третьи определяются решением тренерского совета. Получается, что из-за решения федерации больше всего пострадали спортсмены, ставшие вторыми среди взрослых, а именно Макар Игнатов, Александра Трусова, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Логику федерации можно понять. В чемпионате России приняли участие не все сильнейшие, поэтому снявшимся спортсменам надо дать шанс восстановиться и отобраться на чемпионат мира. Кроме того, до турнира в Стокгольме ещё три месяца, так что расстановка сил может заметно поменяться. Но почему от этого должны ущемляться интересы других фигуристов? Тех, кто в Челябинск приехал, боролся и оказался сразу за лидерами? Возможно, раз уж федерация проявила гибкость и отошла от привычных принципов формирования состава, нужно было пойти дальше и использовать индивидуальный подход.

Справедливость не для всех

В мужских соревнованиях, в отличие от других видов, у России только две квоты. Поэтому тут решение исполкома выглядит разумным. Теперь серебряный призёр чемпионата России Макар Игнатов поспорит за поездку в Стокгольм с пропускавшим турнир в Челябинске Дмитрием Алиевым и не до конца восстановившимся Александром Самариным. Возможно, также в борьбу вмешаются молодые Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник или даже поразивший всех Марк Кондратюк.

В танцах на льду на чемпионате России отсутствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Если ребята будут здоровы, то наверняка поедут на чемпионат мира. На третью квоту больше всего шансов у серебряных призёров чемпионата России Загорски/Гурейро, но попади они в состав уже сейчас, у остальных дуэтов резко упала бы мотивация на предстоящие три месяца.

А вот двух других видах ситуация иная. В спортивных парах в Челябинске выступали все лидеры, но серебряные призёры Бойкова/Козловский пока в состав сборной России на чемпионат мира не отобрались. За две оставшиеся путёвки они поведут борьбу с парами Павлюченко/Ходыкин и Мишина/Галлямов, что кажется не слишком справедливым по отношению к Саше и Диме.

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Почему Трусовой не досталась путёвка на чемпионат мира

Ещё менее понятным выглядит решение федерации в контексте женских соревнований. Второй среди взрослых стала Александра Трусова, выдавшая два чистых проката и с результатом выше мирового рекорда опередившая ближайшую соперницу не из числа юниорок на 40 с лишним баллов. Неужели этого недостаточно, чтобы освободить её от нервотрёпки, связанной с дальнейшим отбором, и разрешить спокойно готовиться к чемпионату мира?

При этом третья путёвка всё равно бы оставалась свободной и могла достаться Елизавете Туктамышевой, Алёне Косторной, а может, Елизавете Нугумановой или даже Евгении Медведевой. Нынешняя же ситуация, конечно, немного увеличивает их шансы пробиться на чемпионат мира, но кажется нечестной по отношению к Трусовой и, более того, бьёт по значимости чемпионата России. Вряд ли даже ярые фанаты других фигуристок будут спорить с тем, что Саша своим выступлением в Челябинске заслужила прямую путёвку на чемпионат планеты.

Алёна Косторная Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Плющенко открыто обвиняет судей в предвзятости. Ну сколько можно это терпеть? Евгений не сделал Трусову лучше, а только обнажил её слабые места. Так почему она должна получать больше, чем у Тутберидзе?

Возникает ощущение, что, будь на месте Трусовой Анна Щербакова, решение федерации могло быть другим. И как тут не вспомнить, с какой жёсткой критикой наставник Саши обрушился на судей после короткой программы на чемпионате России.

Неужели громкие заявления Плющенко могли поспособствовать непопаданию его звёздной участницы на чемпионат мира? Учитывая, что итоговые результаты турнира оказались вполне справедливыми, может, зря Евгений ругал судей?