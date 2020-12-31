Урок мужества от великого тренера и героическая победа Щербаковой. Кто ещё заставлял нас плакать в этом странном году?

«Иди и доделай своё дело». Как Москвина привела учеников к победе в день смерти мужа

Героизм Анны Щербаковой стал главным сюжетом чемпионата России. После короткой программы эта маленькая хрупкая девочка с трудом могла дышать, но уже на следующий день вышла на лёд после двух идеальных прокатов основных соперниц и выдала лучшее выступление в карьере. В эти дни маленькая 16-летняя фигуристка показала всей стране, что нет ничего невозможного. У бортика утирали слёзы Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз, а вместе с ними на трибунах и у своих экранов плакали тысячи зрителей.

Но не только Аня заставила любителей фигурного катания плакать и восторгаться в уходящем году. Вспоминаем самые трогательные моменты 2020-го.

Как же много потрясающих историй подарил нам этот сложный год!

Щербакову до последнего уговаривали сняться. А она довела Тутберидзе до слёз Этот чемпионат России наверняка стал лучшим турниром в истории. Наши девочки – это гордость и мурашки!

Русские пьедесталы на чемпионате Европы

В январе никто и подумать не мог, что для фигурного катания наступивший год обернётся настоящим кошмаром. На чемпионате Европы в Граце российские фигуристы выиграли во всех четырёх видах программы, завоевав 10 медалей из 12.

На церемонии награждения спортивных пар Дмитрий Козловский покорил зрителей трогательным жестом. Ученик Тамары Москвиной пригласил серебряных и бронзовых призёров турнира подняться на верхнюю ступень пьедестала. В итоге все три российских дуэта слушали гимн с вершины подиума и с гордостью смотрели на взмывающие под своды арены флаги России.

На следующий день этот благородный жест повторила чемпионка Европы среди одиночниц Алёна Косторная. Анна Щербакова и Александра Трусова составили ей компанию на верхней ступени пьедестала.

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Завершение карьеры Забияко и Энберта

В последние годы серебряные призёры Олимпиады Наталья Забияко и Александр Энберт часто оставались без допуска на соревнования из-за проблем со здоровьем у партнёра. Сначала фигуристы были настроены бороться за продолжение карьеры, но в один момент решили, что постолимпийский сезон будет для них последним. Официально об уходе из спорта они объявили только в феврале 2020-го.

Наталья и Александр выступили на шоу «Путь к победе» с прощальным номером, который начался под стихи Забияко.

«Оставив след, пускай малюсенький, но всё же, мы можем с гордостью и трепетом сказать, если хоть раз мы вызывали дрожь по коже, нам удалось свою историю написать», — читала фигуристка.

А пронзительный номер под песню «Я тебя никогда не забуду» заставил ещё больше сожалеть, что этот дуэт прекращает выступления. Сдержать слёзы было невозможно.

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Возвращение Коляды

В прошлом сезоне многие зрители уже поставили крест на карьере Михаила Коляды. Фигурист пропустил сезон из-за операции, а на его место начала претендовать талантливая молодёжь. Но Миша не сдался. В межсезонье спортсмен перешёл к великому Алексею Мишину, и Профессор помог ему возродиться. Уже на открытых прокатах Коляда предстал обновлённым. Миша показал два чистых проката, а его программа, посвящённая танцору балета Рудольфу Нурееву, подняла зал ещё до окончания выступления. Зрители одарили фигуриста овациями, кто-то даже заплакал. Шедевр хореографии от Ильи Авербуха уже помог Коляде выиграть этап Гран-при в Москве и чемпионат России. Коляда не просто вернулся, а вернулся сильнее, стабильнее и взрослее. Мощнейший камбэк!

Коляду считали безвольным, а теперь он побеждает на характере. Да Мишин просто гений! Провал на Олимпиаде мог сломать Михаила, но он вернулся и стал гораздо сильнее. А у этого парня стальной стержень!

Воссоединение Медведевой и Тутберидзе

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе подарили главную сенсацию сезона. Несколько лет их отношения казались идеальными, а затем была Олимпиада в Сочи и скандальное, болезненное для обеих расставание. В новость о воссоединении фигуристки и тренера сначала было трудно поверить, но совместная фотография из «Хрустального» с улыбающейся Жене и Этери Георгиевной не оставила никаких сомнений.

Возвращение Загитовой на лёд

Ноябрь подарил нам первое за девять месяцев выступление Алины Загитовой. Болельщики настолько изголодались по прокатам олимпийской чемпионки, что её участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание» стало для фанатов грандиозным праздником. Загитова выступила с двумя номерами. Outro был посвящён памяти матери Даниила Глейхенгауза. Алина настолько трогательно его откатала, что зрители на трибунах не могли сдержать слёз. А завершила шоу фигуристка премьерой своего нового показательного номера «Эсмеральда».

Сила духа Тамары Москвиной

Великая Тамара Москвина вновь поразила мир стойкостью и силой духа. Во время этапа Кубка России в Казани тренер узнала о смерти своего мужа, легендарного тренера Игоря Москвина, с которым прожила в браке больше 50 лет. Но, даже несмотря на личную трагедию, Тамара Николаевна не бросила своих учеников и привела их к золоту и бронзе.

«Сегодня я потеряла самого близкого человека в моей жизни, и я могла бы спокойно сидеть в своём номере и плакать. Но наверняка он бы сказал мне: «Тамара, ты подготовила ребят вместе с другими специалистами, иди и доделай своё дело. А я тебя подожду», — признавалась Москвина.

Тамара Москвина — о смерти мужа: я потеряла самого близкого человека в моей жизни

Долгожданная победа Тарасовой и Морозова

Прошлый сезон для Тарасовой и Морозова складывался очень тяжело. Пара сменила тренера и потеряла статус первого номера сборной. Впервые за четыре года Евгения и Владимир не отобрались в финал Гран-при, а после упустили победу на чемпионатах России и Европы. Казалось, пару окончательно сместила талантливая молодёжь.

В этом сезоне злоключения яркого дуэта продолжились. Закрытые границы помешали полноценной подготовке, а затем фигуристы поочерёдно переболели коронавирусом. Более драматичного развития событий и не представить, но Тарасова и Морозов смогли всё преодолеть и вернуться на победный путь.

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На чемпионате России Тарасова и Морозов с небольшим преимуществом выиграли короткую программу, но совершили несколько грубых ошибок в произвольной. В ожидании баллов Женя еле сдерживала слёзы, так как думала, что упустила победу. Когда диктор объявил, что пара заняла первое место, Тарасова окончательно разрыдалась, а Максим Траньков радостно вскочил со своего места. Пара начала крепко обниматься со своими тренерами, а потом их подошли поздравить главные конкуренты — Дмитрий Козловский и Александра Бойкова. Зрители аплодировали стоя, а кто-то плакал вместе с Женей.

Тарасова и Морозов показали, что никогда не поздно вернуться на вершину. И после падения всегда идёт взлёт. Пожалуй, это лучший урок, который можно вынести из этого тяжёлого года.