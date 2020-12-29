Наследство от Загитовой. У российских фигуристок всё-таки есть опасная соперница

Чемпионат России в Челябинске однозначно самый крутой турнир этого сезона в мире. Но, к счастью, не единственный. Пока мы с замиранием сердца наблюдали за невероятными прокатами наших девчонок, в Японии шёл свой национальный чемпионат.

И хотя конкуренция в Стране восходящего солнца не такая жёсткая, как в России, некоторые участницы чемпионата Японии произвели очень яркое впечатление.



А Рика Кихира и вовсе удивила редким достижением, которое не покорялось даже Александре Трусовой.



Неужели Рика вернулась на топ-уровень и снова готова побеждать россиянок?

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В Японии ходят на Ханю

В отличие от России, в Японии самым популярным видом фигурного катания являются соревнования мужчин, причём с большим отрывом. На выступлениях одиночников трибуны были переполнены, фанаты жаждали увидеть своего идола — Юдзуру Ханю, который, несмотря на странное судейство, предсказуемо завоевал титул.



На женском турнире зрителей было заметно меньше, хотя те, для кого фигурное катание не ограничивается одним Ханю, оказывали своим фигуристкам отличную поддержку. А ведь японки её как никогда заслужили!

Трансферный сериал Кихиры

Главная надежда женского катания в Японии Рика Кихира отметилась стабильным, мощным и эмоциональным катанием. Даже в своём самом успешном сезоне Рике крайне редко удавалось откатать обе программы без грубых ошибок, но в этот раз она справилась со всеми элементами.

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При этом подготовку Кихиры к сезону не назовёшь гладкой. В межсезонье Рика договорилась о сотрудничестве с Брайаном Орсером, но из-за закрытия границ так и не смогла до него доехать. Тем не менее победительница финала Гран-при-2018 продолжила стремиться к переменам и неожиданно оказалась в Швейцарии у серебряного призёра Олимпиады Стефана Ламбьеля. Болельщики сомневались, что бывший фигурист без тренерского опыта сможет привести к успеху одного из лидеров женского катания.

На этом фоне осенью и вовсе пошли слухи о том, что Рика консультируется с Евгением Плющенко. И двукратный олимпийский чемпион возможный переход не опровергал. Но в итоге Кихира всё-таки осталась в Швейцарии, и, видимо, не зря.

Кихира проигрывает Валиевой с падением

В короткой программе Рика исполнила превосходный тройной аксель, но немного оступилась на каскаде из тройных флипа и тулупа. А самый яркий момент программы случился на дорожке шагов, когда фигуристка сорвала аплодисменты с помощью колеса. Того самого элемента, из-за которого Евгения Медведева получила массу насмешек в свой адрес.



Оценка Рики в короткой программе получилась справедливой и внушительной — 79,34 балла. Забавно, что на чемпионате России чуть больше получила Камила Валиева, которая совершила на тройном акселе падение. Получается, на турнире в Челябинске Рика была бы только третьей в короткой программе.



Правда, объективно сравнить результаты россиянок и японок не получится из-за абсолютно разного подхода к судейству. В России некоторым фигуристкам арбитры ставили космические баллы, в то время как в Японии судьи были более придирчивы к участницам турнира. Судьи проставляли своим фигуристам в протоколы все недочёты и скупились на щедрые компоненты. Авансов не получил даже двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, которому по ошибке не засчитали вращение.

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Удивительное достижение Кихиры, неподвластное Трусовой

В произвольной программе Кихира выступила в нежном трогательном образе. Но то, что она творила на льду, совсем не сочеталось с ролью хрупкой девочки. Впервые на соревнованиях Рика смогла идеально исполнить четверной прыжок. Спортсменка, которая два года назад побеждала Загитову, ещё в прошлом сезоне она вставляла этот сложнейший элемент в программу, чтобы сократить отставание от россиянок, но неизменно падала. А тут не просто устояла, но исполнила квад-сальхов очень легко и уверенно. Похоже, Стефан Ламбьель сотворил какое-то чудо.



Сразу после квада Рика прыгнула тройной аксель с недокрутом, но помарка не помешала ей войти в историю. Кихира стала первой из взрослых, кто приземлил четверной прыжок и тройной аксель в одной программе.

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Оставшуюся часть программы Рика откатала безукоризненно и получила неплохие баллы — 154,9. С такими прокатами Кихира стала бы четвёртой на чемпионате России. А из взрослых фигуристок впереди неё только Щербакова и Трусова. На данный момент Рике до них далеко, но не стоит забывать, что японка старше Ани и Саши на два года и уже миновала переходный период. В любом случае заранее предрекать чисто российский пьедестал на Олимпиаде в Пекине при наличии такой Кихиры – верх самоуверенности.

Покушение на судей

Второе место на чемпионате Японии заняла харизматичная Каори Сакамото. Фигуристка не исполняла элементов ультра-си, но настолько впечатлила судей артистичным и чистым катанием, что в произвольной уступила Кихире лишь четыре балла. Отдельного внимания заслуживает её дорожка шагов в произвольной программе «Матрица». Каори вплотную подъезжает к судьям и поднимает ногу на уровень их шей. Японские арбитры даже немного испугались и отстранились. Неудивительно, что этот элемент из программы Сакамото уже стал предметом искромётных шуток в интернете.

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У России есть конкурентки в мире

Тройку турнира в Нагано замкнула вице-чемпионка мира Сатоко Мияхара. Артистичная 22-летняя фигуристка с поразительным скольжением показала яркие насыщенные программы и вызвала стоячие овации. Хоть Мияхара не блещет превосходной прыжковой техникой и часто выдаёт недокруты, её катание доводит до мурашек и влюбляет в себя зрителей.



Но не только обаянием японки собираются бороться на чемпионате мира. Выступление Кихиры показало, что она по-прежнему не распрощалась с мечтой о больших победах. А значит, у российских фигуристок в ближайшее время будет конкуренция на мировом уровне. И вряд ли кто-то скажет, что это плохо.