«Для Джигурды я – Богородица». Сумасшедшая история любви олимпийской чемпионки Анисиной

Олимпийская чемпионка Марина Анисина была воплощением страсти на льду. В 17 лет Марина пережила предательства Ильи Авербуха и была вынуждена сменить гражданство. Её личная жизнь под стать профессиональной была полна драматизма. Безответная симпатия к популярному российскому хоккеисту и неудачный роман с принцем Монако практически заставили фигуристку разочароваться в любви. Однако всё изменилось, когда она встретила… Никиту Джигурду.

Скандальный актёр завоевал сердце темпераментной спортсменки необычными ухаживаниями и страстными признаниями в любви.



Кажется, более сумасшедшей истории любви и придумать нельзя.

Предательство Авербуха и месть «огненной чемпионки»

История разочарований Марины Анисиной началась с мужчины, с которым её не связывали романтические отношения. Илья Авербух был первым партнёром Марины, с ним она дважды становилась чемпионкой мира среди юниоров и семимильными шагами шла к вожделенному олимпийскому золоту. Но в один день все мечты рухнули. Илья захотел кататься со своей возлюбленной Ириной Лобачёвой, и тренер Наталья Линичук возражать не стала. Марина чувствовала себя преданной, поскольку новость о расставании с Авербухом узнала от посторонних.



Самое неприятное, что пара распалась осенью, в разгар подготовки к сезону, поэтому времени на поиск нового партнёра практически не оставалось. Оказавшись на грани завершения карьеры, Марина по совету мамы решила искать партнёра за рубежом. Самым перспективным вариантом оказался Гвендаль Пейзера, однако он был готов выступать только за Францию, поэтому Анисиной пришлось переехать и сменить спортивное гражданство. Отношения между партнёрами складывались тяжело, но благодаря терпению тренеров Марина и Гвендаль стали сильнейшим танцевальным дуэтом мира.



На Олимпиаде в Нагано пара Анисина/Пейзера завоевала бронзу, а спустя четыре года увезёт золото из Солт-Лейк-Сити. Правда, на турнире не обошлось без скандала: судья Мари Рен Ле Гунь заявила, что французская федерация вступила в сговор с российской, чтобы обеспечить успех Анисиной/Пейзера в танцах на льду. Но в итоге жертвами разбирательств стали лишь наши парники Бережная и Сихарулидзе, вынужденные пройти через унизительную церемонию повторного награждения. Французских танцоров предсказуемо оставили в покое. По иронии судьбы, второй тогда финишировала пара Лобачёвой и Авербуха, которому Марина ответила на предательство, чуть не разрушившее её карьеру.

У российской фигуристки Лобачёвой была и семья, и титулы. Но алкоголь её не пощадил Печальная история падения выдающейся спортсменки.

От хоккеиста до принца Монако

Ещё до завершения карьеры Анисина познакомилась с известным хоккеистом Павлом Буре. Мужчина сразу же привлёк внимание рыжеволосой бестии. Она неоднократно пыталась завоевать сердце неприступного спортсмена, но это ни к чему не привело.

Зато следующий избранник Марины был намного сговорчивее. Им стал принц Монако Альбер. Он пригласил Анисину быть жюри фестиваля спортивных фильмов. Тогда между ними и вспыхнули чувства — Марина очаровала монарха и следующие три года сопровождала его на всех светских мероприятиях, приезжая в Монако в перерывах между выступлениями в шоу вместе с бывшим партнёром Гвендалем Пейзера.



Фигуристка рассказывала, что искренне любила Альбера, но, к сожалению, их роман закончился так же стремительно, как и начинался.



«Однажды спросила, собирается ли он связывать себя узами брака. Альбер ответил, что это вопрос государственной важности. Кандидатуру избранницы должно одобрить правительство. Так ненавязчиво он дал понять, что русской девушке такая роль не светит. Я и не стремилась её получить», — рассказывала Анисина после расставания.

Богородица для Джигурды

Поворотным в жизни Анисиной стало участие в шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон». Именно там она встретилась с эксцентричным актёром Никитой Джигурдой. Мужчина настолько был восхищён грацией Марины, что на первой же совместной тренировке заявил: она обязана стать его женой. Красивые ухаживания и пылкие слова сделали своё дело — спортсменка влюбилась окончательно и бесповоротно, и уже через год стало известно о свадьбе Марины и Никиты.

«Мы прошли через многое». Как фигурист Соловьёв покорил роскошную российскую спортсменку Партнёр Ольги Бузовой на «Ледниковом периоде» женился в 17 лет. А сейчас делает счастливой звезду кёрлинга.

В 2009 у них родился сын Мик-Анжель Крист Анисин-Джигурда. Миг этого радостного события мог видеть весь Интернет — Джигурда самолично выложил запись родов в сеть. То же самое произошло и через год, когда Марина подарила супругу дочь Эву-Владу.

Конечно, в браке столь неординарных личностей не могло всё быть гладко. В этой семье нередки скандалы — Никита не раз ревновал Марину к бизнес-партнёрам, а она упрекала мужа в постоянных изменах, насилии и пьяных выходках. Они расходились и снова сходились, при этом не стесняясь громких публичных выражений, пока в 2016 году терпение фигуристки не лопнуло и она не подала на развод. Это был тяжёлый период для обоих, взаимные обиды и претензии долго не давали Марине и Никите прийти к компромиссу, но всё же их чувства взяли верх: супруги продолжили встречаться, а вскоре и вовсе объявили о примирении. Их абсолютно сумасшедшая история любви продолжается.



«Образ мне уже отвёл мой муж. Для него я — Богородица», — говорила Анисина, объясняя причину, по которой супруги никак не могут расстаться. Только Марине удалось укротить крутой нрав эпатажного актёра, а Никита смог дать Анисиной ту самую безумную всепоглощающую любовь, которой она не встречала никогда раньше.