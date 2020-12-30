«Какое достижение!» Как юная звезда Тутберидзе разгромила американку на чемпионате мира

13-летняя Камила Валиева принесла России титул чемпионки мира в 2020 году. Как ей это удалось?

2020 год стал для фигуристов настоящим испытанием. Коронавирус вычеркнул из календаря большинство крупных турниров, а самой тяжёлой потерей стала первая за 59 лет отмена чемпионата мира. Щербакова, Косторная и Трусова лишились верных шансов на медали, но одной россиянке всё-таки удалось завоевать титул чемпионки мира.

13-летняя Камила Валиева незадолго до главного старта в карьере перенесла тяжёлую травму и не считалась явной фавориткой в борьбе с феноменальной соперницей из США. Но юная ученица Тутберидзе наглядно показала, почему именно её называют главной претенденткой на золото Олимпиады в Пекине.

Камила совершила настоящий подвиг!

Привет от Пикассо

Юниорский чемпионат мира 2020 года анонсировали не иначе как битву двух олимпийских надежд: российской — Камилы Валиевой и американской — Алисы Лью. Ученица Тутберидзе ещё до выхода на международный уровень обрела немало личных поклонников, некоторые из которых приехали поддержать её в Таллин. Однако Камила по ходу сезона перенесла неприятную травму и на время осталась без четверного. Заявка Лью выглядела куда мощнее — три тройных акселя на две программы и четверной лутц. Поэтому эксперты небольшое предпочтение отдавали американке.

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Но в первый же день соревнований Камила разрушила все сомнения насчёт своего превосходства. Фигуристка идеально откатала успевшую стать знаменитой программу «Девочка на шаре». Зал разразился овациями, а комментатор Александр Гришин восхищённо сказал: «Шедевр, самый настоящий шедевр!» Валиева получила свои лучшие баллы в карьере и принялась ждать результаты соперниц. Но по общему впечатлению превзойти её было нереально – Камила будто сошла с картины Пикассо.

Выступление россиянки оценила даже внучка великого. «Какое достижение! Камила самым прекрасным образом отдала дань уважения «Девочке на шаре». Поздравляю, дорогая Камила!» – написала Диана Пикассо у себя в «инстаграме».

По сравнению с Валиевой катание американки Лью казалось совсем детским. Весь артистизм Алисы сводился к милой улыбке. Фигуристка старательно исполняла все элементы, но получала совсем маленькие надбавки. Даже каскад с тройным акселем не позволил ей побороться за тройку лучших в короткой программе. Алиса была крайне удивлена невысокой оценкой, но открыто возмущаться не стала. Тем более у неё ещё оставались шансы отыграться в произвольной программе.

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Валиева — вне конкуренции

На тренировке Камила прыгала четверные и показывала, что справилась с последствиями тяжелого перелома ноги, полученного в начале сезона. Несмотря на все прогнозы и трудности, Валиева приехала в Таллин за победой, и это было видно невооружённым взглядом.

У американки Льи оставались шансы на золото только в случае безупречного проката произвольной, однако Алиса недокрутила каскадный тройной аксель и упала с четверного лутца. В итоге американка оказалась на третьем месте, уступив к тому же и Дарье Усачёвой, катавшейся без ультра-си.

Камиле нужно было просто выйти на лёд и забрать своё. Огромное преимущество позволяло ей кататься уверенно и раскованно. В образе невесомой бабочки Камила практически безукоризненно откатала программу «Экзогенезис». Ошиблась фигуристка лишь на первом четверном тулупе, сделав степ-аут. Зато остальные элементы были исполнены идеально.

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Камила на пути к Олимпиаде

После проката фигуристка еле сдерживала слёзы и от волнения чуть не споткнулась об игрушку, брошенную на лёд впечатлёнными зрителями. Зал утонул в овациях и выкриках «Молодец!». Даниил Глейхенгауз встретил Камилу искренней улыбкой, с кучей игрушек в руках. Ещё больше радости хореограф вместе с фигуристкой испытали во время объявления оценок. Валиева установила мировой рекорд среди юниоров по сумме двух программ и опередила Лью более чем на 20 баллов – настоящий разгром!

Тогда ещё не было известно, что взрослый чемпионат мира отменят из-за коронавируса, и Камила станет единственной российской одиночницей, завоевавшей титул сильнейшей на планете в 2020 году. К сожалению, защитить это звание в 2021-м у неё не получится, но победа в Таллине стала лишь небольшим шагом к достижению главной цели фигуристки. Покорится ли она Валиевой, узнаем на Олимпиаде в Пекине.