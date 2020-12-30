«Пора обгонять Конора и Хабиба». Как великий фигурист Плющенко погряз в скандалах

В 2020 году фигурного катания было гораздо меньше, чем обычно. Зато скандалов вокруг него – хоть отбавляй.

2020 год задал жару. Жизнь приготовила нам такие челленджи, на какие не хватит фантазии ни у одного блогера. Было неспокойно и в фигурном катании. Один громкий скандал сменялся другим, хотя персонажи в них часто фигурировали одни и те же.

Как бы ни утомляли конфликты тренеров, критика судей и дерзкие выходки фигуристов, без них фигурное катание не смогло бы добиться того сумасшедшего уровня популярности, которым обладает сейчас.

Вспоминаем самые резонансные истории года. В скандалы попадали далеко не только Плющенко и Тутберидзе.

Поступок Трусовой сочли предательством

Тем не менее война Евгения и Этери по скандальности даст фору любому другому сюжету. Впервые специалисты вынесли свои разногласия в публичное поле ещё в декабре 2019-го, но по-настоящему ситуация обострилась в мае 2020-го, когда в академию Плющенко перешли Александра Трусова и Вероника Жилина, а также тренер Сергей Розанов.

Команда Тутберидзе заявила, что Александре предложили более выгодные условия, а сама фигуристка посчитала, что пришло время двигаться дальше. В частности, Саша была недовольна тем, что в «Хрустальном» сдерживали её желание учить новые элементы и усложнять программы. Фанаты Тутберидзе ополчились как спортсменку, так и на её нового наставника, а директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал поступок Александры предательством.

Косторную требовали отстранить от соревнований

Конфликт двух школ обострился в конце июля, когда к Плющенко перешла и лучшая фигуристка прошлого сезона Алёна Косторная. Тутберидзе заявила, что Алёна составила целый список фигуристок, с которыми не желает делить лёд. Кроме того, по словам Этери, Косторная приняла решение о переходе ещё в мае, но решила провести предсезонную подготовку в старой команде. Алёна и Евгений эту версию опровергли, назвав переход спонтанным и неожиданным. Инициатива исходила от самой фигуристки. Переход получился настолько скандальным, что многие болельщики даже требовали отстранить Алёну от участия в соревнованиях.

Косторная, в отличие от большинства фигуристок, уходивших от Тутберидзе до неё, молчать не стала и чётко обозначила претензии к бывшему тренеру. «Выкладывания в «Инстаграм» — это обидно. Если хочешь выяснить отношения, прямо настолько неймётся, то лучше глаза в глаза встретиться и всё высказать», — говорила Алёна во время контрольных прокатов.

Косторная жёстко прошлась по Тутберидзе. Неужели Алёне совсем не страшно? Лучшая фигуристка мира восстала против системы. Всё может закончиться очень печально.

Слитая переписка и фейк Плющенко

Алина Загитова верна тренерскому штабу «Хрустального», но и её активно обсуждали в контексте скандального противостояния. Всему виной скриншот переписки Загитовой и продюсера Яны Рудковской, опубликованный в «инстаграме» команды Тутберидзе. «Никто никого не переманивает?» — гласила надпись над скриншотом.

«Это глупая подстава». Как команда Тутберидзе использует Загитову в конфликте с Плющенко Штаб Этери раскрыл личную переписку чемпионки, чтобы свести счёты с конкурентом. Евгений в ответ начал угрожать.

Плющенко и Рудковская в ответ заявили, что им известно много неприятных подробностей работы штаба Тутберидзе, а затем Евгений опубликовал фейковую переписку, в которой некая «Этери Георгиевна» обсуждает условия сотрудничества с семилетним сыном Плющенко и Рудковской Сашей. В частности, «Этери Георгиевна» пишет, что будет забирать половину всех призовых, шоу, рекламы и ТВ-проектов, а также намекает на ежемесячную «благодарность» в виде 30 тыс. рублей в конверте.

«И о 30 тысячах в конверте не забудь!» Плющенко цинично поиздевался над Тутберидзе Евгений даже Гном Гномыча втянул в личный конфликт с Этери. Как же стыдно за нашего чемпиона!

Плющенко, Загитова и политика

Плющенко и Загитову объединила и ещё одна скандальная история 2020 года. Обе звезды фигурного катания приняли участие в агитационной кампании по голосованию по поправкам в конституцию. Двукратный олимпийский чемпион снялся в ролике в поддержку поправок вместе с женой и сыном, а победительница Игр в Пхёнчхане написала в «Инстаграме» пост о важности участия в этом политическом мероприятии. За сутки после публикации от неё отписалось более 2 тыс. человек.

«Стыдно, Алина». Зачем Загитова снова впутывается в большую политику? Громкий скандал ничему фигуристку не научил. Разве что закрывать комментарии.

Чиновник из «Хрустального» по документам значился артистом

Бурное обсуждение в интернете вызвала финансовая документация шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», в которой одну из главных ролей сыграла Загитова. В контракте, опубликованном на сайте госзакупок, один из руководителей «Хрустального» Эдуард Аксёнов был указан в качестве артиста, а цена договора между Росконцертом и его ИП составила 8 062 208 рублей. При этом договора с Загитовой на сайте госзакупок не было. В марте в отношении Аксёнова была возбуждена следственная проверка.

Японцы против Медведевой

Побывала в неприятной ситуации в 2020 году и Евгения Медведева. В апреле фигуристка улетела из Канады в Японию для участия в шоу, но представления отменили, а спортсменка оказалась взаперти в Стране восходящего солнца. Японские болельщики в соцсетях подозревали, что Евгения нарушает правила карантина и «развозит заразу». Широкое распространение получила версия о том, что Медведева тренировалась в Японии, в то время как в России все катки были закрыты.

Плющенко против судей

В первой половине сезона-2020/2021 наши фигуристы остались практически без международных стартов. А работа российских судей вызывала много вопросов. В короткой программе второго этапа Кубка России в Москве Камила Валиева обыграла Александру Трусову на 10 баллов, что вызвало негодование у поклонников Русской Ракеты и лично Плющенко.

Плющенко открыто обвиняет судей в предвзятости. Ну сколько можно это терпеть? Евгений не сделал Трусову лучше, а только обнажил её слабые места. Так почему она должна получать больше, чем у Тутберидзе?

Возмущался Евгений и после того, как Елизавета Туктамышева стала третьей в короткой программе на этапе в Сочи, хотя чисто сделала тройной аксель. На чемпионате России Евгений вновь остался недоволен оценками в короткой программе и даже открыто намекал на коррупционную составляющую.

Вообще, бросая взгляд на события 2020 года, трудно не заметить, что великий фигурист Плющенко погряз в скандалах. Впрочем, часто их инициатором были другие, а Евгений лишь реагировал на обстоятельства. Кроме того, поведение Плющенко способствует росту интереса к фигурному катанию, и муж опытного продюсера это отлично понимает.

«Думаю, до появления нашей команды такие цифры были нереальны. Вот вам и влияние противостояния Плющенко — Тутберидзе. Фигурное катание возвращается к статусу главного и самого популярного вида спорта России, которым когда-то было. Пора уже возвращать себе позиции, обгонять Конора, Хабиба и других. Если будут высокие рейтинги — придут и рекламные контракты, и известность, это нужно всем», — говорил Плющенко «Спорт-экспресс».