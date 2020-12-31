Глаз не оторвать! Кто же она – самая красивая фигуристка России 2020 года?

Фигурное катание в тяжёлом 2020 году для многих стало настоящей отдушиной. Роскошные выступления на стыке спорта и искусства заставляли забыть о проблемах, а красота лучших фигуристок России завораживала и помогала сохранить веру в прекрасное.
Столько ярких и эффектных фигуристок нет ни одной другой стране мира. Но пришло время выбрать главную красавицу фигурного катания в 2020 году.
Алина Загитова
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана в 2020 году так и не поучаствовала ни в одном турнире, что, впрочем, не помешало ей стать самой популярной и обсуждаемой фигуристкой России. Алина каталась в шоу, агитировала голосовать по поправкам в Конституцию, поступала в институт и вела «Ледниковый период» на Первом канале – в общем, всё время находилась в центре внимания.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
А ещё отметила 18-й день рождения, что даёт нам право включить её в рейтинг самых красивых фигуристок страны (да и мира, чего уж там). За год, пока Алина не выступала на турнирах, она только похорошела: стала более женственной и привлекательной. Глаз не оторвать!
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Станислава Константинова
Грациозная и невероятно артистичная фигуристка в 2020 году осмелилась на серьёзный шаг: сменила Питер на Москву и ушла от тренера Валентины Чеботарёвой в академию Евгения Плющенко. Перезагрузить карьеру ей помог наставник Александр Волков.
А осенью Стася дала повод говорить о своей личной жизни. Девушка опубликовала фотографию, на которой целует призёра чемпионата России среди одиночников Адьяна Питкеева. Болельщики поспешили окрестить Станиславу и Адьяна самой красивой парой в фигурном катании. И не поспоришь!
Елизавета Худайбердиева
Талантливой представительнице танцев на льду в 2020 году исполнилось 18 лет. В этот сезон Лиза вошла в дуэте с Егором Базиным. Страстный и харизматичный дуэт мгновенно завоевал симпатии болельщиков, а Лиза бесподобно смотрится не только на льду, но и на любых светских мероприятиях.
Елизавета Туктамышева
Чемпионку мира-2021 нередко называют ветераном, но по отношению к экстравагантной красавице такое определение звучит просто нелепо. Причём в последнее время Лиза восхищает не только экспрессией и яркими внешними данными, но ещё и блестящими результатами. На этапе Гран-при в Москве Туктамышева завоевала золото и преподнесла главную сенсацию сезона.
Анастасия Гулякова
Очень успешным получился 2020 год для Анастасии Гуляковой. Ученица Алексея Мишина завоевала место в резерве сборной России и окончила школу с золотой медалью. А в ноябре Настя установила своё главное на данный момент спортивное достижение. К удивлению многих, Гулякова стала бронзовым призёром этапа Гран-при в Москве. И если в стабильности и сложности программ у Насти порой возникают трудности, то по чувственности ей практически нет равных.
Виктория Синицина
Вторая половина уходящего года получилась для Виктории Синициной и её партнёра Дмитрия Соловьёва очень сложной. Вика сначала травмировала колено, а затем переболела коронавирусом. Однако 2020 год принёс эффектной девушке главную победу в карьере. В январе Синицина и Кацалапов неожиданно выиграли чемпионат Европы в танцах на льду и прервали гегемонию французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.
Елизавета Нугуманова
Фигуристка с очаровательной улыбкой наверняка будет вспоминать 2020 год с радостью, ведь ей наконец-то удалось превратить усердный труд на тренировках в заметный всем прогресс. На чемпионате России в Челябинске Лиза заняла высокое шестое место, а если брать только взрослых фигуристок, то и вовсе стала третьей. Девушка активно учит четверной прыжок, так что в следующем году может запросто вклиниться в борьбу за ещё более серьёзные позиции.
Александра Степанова
Многократную медалистку чемпионатов России и Европы болельщики часто отправляют в модельный бизнес – настолько она хороша собой. Но Саша вместе с Иваном Букиным продолжают идти к наивысшим достижениям в спорте. В 2020 году самобытный дуэт впервые в карьере выиграл чемпионат страны. И пусть в Челябинске не было пары Синицина/Кацалапов, теперь в коллекции Александры и Ивана есть крупный взрослый титул. И ребята наверняка на этом не остановятся.
Евгения Медведева
Несмотря на все трудности и проблемы со здоровьем, Евгения Медведева остаётся одной из самых популярных и обсуждаемых фигуристок мира. В начале сезона двукратная чемпионка мира вернулась в «Хрустальный», однако под руководством Этери Тутберидзе пока на соревнованиях не выступала. Тем не менее, поклонники 21-летней спортсменки не теряют надежды на её триумфальное возвращение, а перед самым Новым годом Женя преподнесла им просто королевский подарок – нереальный показательный номер под песню «Эхо любви» Анны Герман. Зрители плакали и захлёбывались от восторга.
Евгения Тарасова
За несколько дней до Нового года Евгения вместе с Владимиром Морозовым вернули себе звание сильнейшей спортивной пары России.
В последнее время опытных спортсменов преследовали проблемы, включая коронавирус, но они успели в сжатые сроки подготовиться к старту в Челябинске и привести зрителей в восторг своим катанием. А Тарасова покоряет болельщиков не только высоким мастерством, но ещё и прекрасной улыбкой.
- 31 декабря 2020
-
10:15
-
09:32
-
00:31
- 30 декабря 2020
-
21:44
-
21:10
-
20:29
-
20:04
-
19:59
-
19:28
-
19:02
-
16:21
-
15:40
-
14:16
-
14:02
-
13:59
-
13:28
-
12:32
-
11:30
-
10:57
-
10:48
-
10:23
-
10:23
-
10:10
-
09:24
-
00:44
- 29 декабря 2020
-
23:03
-
22:56
-
20:38
-
17:14
-
14:02
-
12:43
-
10:02
-
09:59
-
09:46
-
09:19