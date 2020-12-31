Глаз не оторвать! Кто же она – самая красивая фигуристка России 2020 года?

Фигурное катание в тяжёлом 2020 году для многих стало настоящей отдушиной. Роскошные выступления на стыке спорта и искусства заставляли забыть о проблемах, а красота лучших фигуристок России завораживала и помогала сохранить веру в прекрасное.



Столько ярких и эффектных фигуристок нет ни одной другой стране мира. Но пришло время выбрать главную красавицу фигурного катания в 2020 году.

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана в 2020 году так и не поучаствовала ни в одном турнире, что, впрочем, не помешало ей стать самой популярной и обсуждаемой фигуристкой России. Алина каталась в шоу, агитировала голосовать по поправкам в Конституцию, поступала в институт и вела «Ледниковый период» на Первом канале – в общем, всё время находилась в центре внимания.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А ещё отметила 18-й день рождения, что даёт нам право включить её в рейтинг самых красивых фигуристок страны (да и мира, чего уж там). За год, пока Алина не выступала на турнирах, она только похорошела: стала более женственной и привлекательной. Глаз не оторвать!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Грациозная и невероятно артистичная фигуристка в 2020 году осмелилась на серьёзный шаг: сменила Питер на Москву и ушла от тренера Валентины Чеботарёвой в академию Евгения Плющенко. Перезагрузить карьеру ей помог наставник Александр Волков.

А осенью Стася дала повод говорить о своей личной жизни. Девушка опубликовала фотографию, на которой целует призёра чемпионата России среди одиночников Адьяна Питкеева. Болельщики поспешили окрестить Станиславу и Адьяна самой красивой парой в фигурном катании. И не поспоришь!

Елизавета Худайбердиева

Талантливой представительнице танцев на льду в 2020 году исполнилось 18 лет. В этот сезон Лиза вошла в дуэте с Егором Базиным. Страстный и харизматичный дуэт мгновенно завоевал симпатии болельщиков, а Лиза бесподобно смотрится не только на льду, но и на любых светских мероприятиях.

Чемпионку мира-2021 нередко называют ветераном, но по отношению к экстравагантной красавице такое определение звучит просто нелепо. Причём в последнее время Лиза восхищает не только экспрессией и яркими внешними данными, но ещё и блестящими результатами. На этапе Гран-при в Москве Туктамышева завоевала золото и преподнесла главную сенсацию сезона.

Анастасия Гулякова

Очень успешным получился 2020 год для Анастасии Гуляковой. Ученица Алексея Мишина завоевала место в резерве сборной России и окончила школу с золотой медалью. А в ноябре Настя установила своё главное на данный момент спортивное достижение. К удивлению многих, Гулякова стала бронзовым призёром этапа Гран-при в Москве. И если в стабильности и сложности программ у Насти порой возникают трудности, то по чувственности ей практически нет равных.

Вторая половина уходящего года получилась для Виктории Синициной и её партнёра Дмитрия Соловьёва очень сложной. Вика сначала травмировала колено, а затем переболела коронавирусом. Однако 2020 год принёс эффектной девушке главную победу в карьере. В январе Синицина и Кацалапов неожиданно выиграли чемпионат Европы в танцах на льду и прервали гегемонию французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

Елизавета Нугуманова

Фигуристка с очаровательной улыбкой наверняка будет вспоминать 2020 год с радостью, ведь ей наконец-то удалось превратить усердный труд на тренировках в заметный всем прогресс. На чемпионате России в Челябинске Лиза заняла высокое шестое место, а если брать только взрослых фигуристок, то и вовсе стала третьей. Девушка активно учит четверной прыжок, так что в следующем году может запросто вклиниться в борьбу за ещё более серьёзные позиции.

Многократную медалистку чемпионатов России и Европы болельщики часто отправляют в модельный бизнес – настолько она хороша собой. Но Саша вместе с Иваном Букиным продолжают идти к наивысшим достижениям в спорте. В 2020 году самобытный дуэт впервые в карьере выиграл чемпионат страны. И пусть в Челябинске не было пары Синицина/Кацалапов, теперь в коллекции Александры и Ивана есть крупный взрослый титул. И ребята наверняка на этом не остановятся.

Несмотря на все трудности и проблемы со здоровьем, Евгения Медведева остаётся одной из самых популярных и обсуждаемых фигуристок мира. В начале сезона двукратная чемпионка мира вернулась в «Хрустальный», однако под руководством Этери Тутберидзе пока на соревнованиях не выступала. Тем не менее, поклонники 21-летней спортсменки не теряют надежды на её триумфальное возвращение, а перед самым Новым годом Женя преподнесла им просто королевский подарок – нереальный показательный номер под песню «Эхо любви» Анны Герман. Зрители плакали и захлёбывались от восторга.

За несколько дней до Нового года Евгения вместе с Владимиром Морозовым вернули себе звание сильнейшей спортивной пары России.

В последнее время опытных спортсменов преследовали проблемы, включая коронавирус, но они успели в сжатые сроки подготовиться к старту в Челябинске и привести зрителей в восторг своим катанием. А Тарасова покоряет болельщиков не только высоким мастерством, но ещё и прекрасной улыбкой.