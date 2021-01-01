«Зло помню очень долго». Почему Плющенко на год отлучили от фигурного катания

Деятельность Плющенко в фигурном катании по душе далеко не всем. Многие считают её вредной и даже требуют официально запретить двукратному олимпийскому чемпиону работать в родном для него виде спорта. На первый взгляд кажется, что столь суровые санкции в отношении именитого спортсмена просто невозможны.

Но ведь однажды Плющенко уже был отлучён от фигурного катания.

Чемпионат мира или шоу?

Чтобы международная федерация отстранила одного из самых успешных представителей своего вида спорта, должно произойти нечто вопиющее. Ситуацию вокруг Плющенко таковой можно назвать лишь с натяжкой, но именно в этом случае чиновники решили проявить принципиальность. Разногласия между Евгением и Международным союзом конькобежцев начались после чемпионата мира 2010 года. Фигурист снялся с соревнований в Турине из-за травмы колена, но уже через несколько дней собирался выступить в собственном ледовом шоу «Короли льда» в Москве и Санкт-Петербурге.

По правилам, для участия в подобных проектах спортсмен обязан получить разрешение своей национальной федерации, и изначально такое разрешение у Плющенко было. Однако ISU усомнился в серьёзности его травмы и затребовал дополнительную информацию из медицинской карты спортсмена. До этого момента фигуристу было запрещено принимать участие в каких-либо мероприятиях, связанных с фигурным катанием.

В свою защиту Плющенко представил медицинское заключение, в котором говорилось, что участие в серьёзных соревнованиях ему противопоказано по состоянию здоровья, однако «физические нагрузки в тренировочном режиме с использованием элементов не максимальной сложности допускаются». Но в Международном союзе конькобежцев сочли этот документ неубедительным и в снятии запрета Евгению отказали.

Плющенко вернулся по-королевски Итак, шестой титул чемпиона Европы добавлен в копилку Евгения Плющенко. Шестой, но первый после возвращения в любительский спорт…

Спорная ситуация вышла на уровень первых лиц мирового и российского фигурного катания. Тогдашний президент ISU Оттавио Чинкванта в разговоре с бывшим главой Федерации фигурного катания на коньках России Валентином Писеевым призывал его не дать Плющенко выступать в шоу, поскольку любые нагрузки могли навредить здоровью олимпийского чемпиона. Кроме того, итальянский чиновник дал понять Писееву, что неповиновение Плющенко может отразиться не только на его карьере, но и на репутации ФФККР.

Тем не менее настойчивые предупреждения не возымели эффекта: Плющенко всё-таки выступил в шоу «Короли льда», а также принял участие в показательных номерах во Франции, Чехии, Румынии, Швеции и других странах.

Король вернулся? Главной новостью чемпионата России по фигурному катанию считалось возвращение на лёд Евгения Плющенко. А вот завоевание им девятого золота на внутренней арене сюрпризом для болельщиков не стало.

Манипуляции с медицинскими документами

Главным рычагом давления в этом деле для ISU стали медицинские показания Плющенко. Во время снятия с чемпионата мира врачи, у которых обследовался фигурист, говорили о восстановительном сроке в две недели, однако в представленном федерацией документе этот срок был сокращён вдвое. Медицинская комиссия ISU нашла в новом заключении множество противоречий, поэтому оставила претензии фигуриста без удовлетворения.

«ISU на основании мнения Медицинской комиссии ISU считает оправданными свои сомнения насчёт реального состояния здоровья Евгения Плющенко во время проведения чемпионата мира по фигурному катанию в Турине и в настоящее время. Достаточного объяснения того, почему изначальная рекомендация врачей о необходимости покоя в течение двух недель была изменена, и Евгению Плющенко разрешают сейчас, всего через неделю, принимать участие в показательных выступлениях, так и не было представлено. Поэтому ISU не может изменить своего решения, высказанного в письмах от 23 и 28 марта 2010 года», — говорилось в заявлении ISU.

Решение о лишении Плющенко права допуска на соревнования под эгидой Международного союза конькобежцев вступило в силу в конце июня 2010 года.

Федерация не хотела защищать Плющенко?

По словам президента ФФККР Александра Горшкова, федерация делала всё возможное, чтобы избежать наказания Плющенко. Не удалось только потому, что нарушения фигуриста были слишком очевидны. Тем не менее у Евгения была своя версия произошедшего. Он полагал, что федерация и не собиралась отстаивать его интересы из-за жёсткой критики, которой он подверг ФФККР и лично Писеева после Олимпиады в Ванкувере. Плющенко был уверен, что федерация не оказала ему помощи в борьбе с нечестным судейством на Играх-2010 и, тем самым, способствовала победе американца Лайсачека. Позже Евгений призвал сменить руководство ФФККР.

«Вы думаете, просто так меня собираются дисквалифицировать? Это же месть за то, что я попросил президента России Дмитрия Медведева взять на контроль работу нашей федерации. При этом я и сам зло помню очень долго. И о том, что никто за меня в Ванкувере не боролся, не забыл», — говорил Плющенко в интервью «Невскому времени».

Плющенко: я хочу ещё выступать Об итогах прошедшей встречи с президентом РФ Дмитрием Медведевым, проблемах в Федерации фигурного катания и собственных планах на ближайшее будущее - в интервью Евгения Плющенко.

Плющенко наступил себе на горло ради Сочи-2014

После отстранения Евгений, как ни странно, не унывал. Он продолжал тренироваться и готовиться к Олимпиаде в Сочи. Спортсмен думал, что статус любителя ему в любом случае восстановят. Этой же позиции придерживался и его тренер Алексей Мишин.

«Конечно, мы все сожалеем о таком решении. Но я смотрю на это с оптимизмом! И мне кажется, что наша федерация, представляя всю армию больлещиков, сделает всё, чтобы ближайшей осенью это решение было аннулировано!» — говорил Мишин.

Плющенко, и никто другой! Евгений Плющенко получил очередную травму. Должен ли он ехать на Олимпиаду в Сочи? На этот вопрос отвечает обозреватель "Чемпионат.com".

Однако и Мишин, и Плющенко ошибались. Наказание продлилось гораздо дольше. Чтобы изменить решение ISU, Евгению пришлось заключить перемирие с российскими чиновниками и официально попросить помощи у федерации. После этого Александр Горшков подал прошение о восстановлении любительского статуса Плющенко в совет ISU, и 12 июня 2011-го, практически через год после начала санкций, Евгению наконец разрешили вернуться в большой спорт.