«Свалилась неожиданная слава». Что стало с фигуристкой, покорившей интернет в 2,5 года

Риана Кадырова восхитила миллионы людей, но исчезла с радаров. Зато её сестра прошла школу Тутберидзе и рвётся в сборную России!

Риана Кадырова прославилась как самая юная фигуристка России. Видео, на котором кроха в русском национальном костюме лихо отплясывает под «Барыню», стало хитом интернета и собрало более 2 миллионов просмотров. Болельщики нарекли удивительную девочку «новой Липницкой» и стали ждать её на крупных соревнованиях.

И Кадырова действительно стала известной фигуристкой: тренировалась у Мишина и Тутберидзе, рвётся в сборную России. Вот только речь не о Риане, а о её старшей сестре Ясмине.

А что же стало с девочкой, чей танец восхищал и умилял миллионы людей по всему миру?

«Новая Липницкая» покорила интернет

Ролик, сделавший юную фигуристку звездой интернета, был снят на детском турнире в Москве в 2013 году. На тот момент Риане было всего 2,5 года, поэтому соревноваться она не могла, но организаторы позволили девочке выйти на лёд с показательным номером. Задорное и энергичное катание малышки вызвало восторг сначала у гостей турнира, а затем и у миллионов зрителей в интернете.

Настоящим хитом ролик стал во время Олимпиады в Сочи, когда 15-летняя Юлия Липницкая покорила мир произвольной программой в образе «девочки в красном пальто». Пользователи прочили героине популярного видео не менее яркую спортивную карьеру, чем у Липницкой, и желали ей добиться максимальных титулов в фигурном катании.

А ещё гадали, как такой малютке удаётся настолько ловко скользить на коньках.

Посмотреть видео можно на Yotoube-канале Ljytik.

С месяца на катке, с года на коньках

Секрет раскрылся быстро – семья девочки буквально живёт фигурным катанием, поэтому Риана просто не могла не оказаться на катке. Мама девочки, Резеда Кадырова, в подростковом возрасте каталась сама и даже получила звание кандидата в мастера спорта. Позже девушка оставила мечты о профессиональной карьере и выучилась на менеджера. Фигурное катание же оставалось для неё хобби, пока старшая дочь Ясмина не стала проситься на лёд. Тогда Резеда решила тренировать ребёнка сама, попутно выучившись на тренера и открыв частную школу фигурного катания.

После рождения младшей дочери Резеда не стала делать большой перерыв в тренерской работе и уже с месячного возраста брала Риану с собой на каток. Едва научившись ходить, девочка впервые встала на коньки, а к двум годам освоила все базовые элементы, которые обычно дети учат в 4-5 лет.

​«С катка домой не хочет идти после тренировки — сразу в слёзы. Выгнать со льда невозможно. В единственный выходной — в воскресенье — все речи о катке», — рассказывала мама юной фигуристки «Аргументам и фактам».

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Сестра каталась у Тутберидзе и рвётся в сборную

Девочка во всём тянулась за старшей сестрой, считавшейся одной из самых перспективных юных фигуристок Казани. До 12 лет Ясмина тренировалась в РСДЮСШОР в столице Татарстана, которую с 2013 года возглавляет её мама, после чего два года провела в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина. По окончании сезона-2017/18 девочка прошла отбор в группу Тутберидзе, однако потеряла полгода из-за травмы, а осенью 2019-го решила попробовать себя в парном катании. На смену дисциплины Ясмину вдохновила легендарная Алёна Савченко, за которой она лично наблюдала на шоу в Швейцарии.

Ради продолжения карьеры девочка переехала в Пермь и встала в дуэт с Иваном Бальченко. В дебютном сезоне яркая пара заняла второе место в финале Кубка России, а уже в этом году стала четвёртой на московском этапе Гран-при. Несмотря на острую конкуренцию среди наших пар, Кадырова и Бальченко рвутся в сборную России. В Перми 16-летняя Ясмина живёт одна и очень скучает по дому, где остались мама и сестрёнка.

«Видео с её участием неожиданно набрало несколько миллионов просмотров, и на нас свалилась неожиданная слава. Сейчас я каждый день с ней переписываюсь. У нас есть чат, где собрана вся семья. В чате моя тётя отправляет видео, как тренирует её. Всегда болею за неё на соревнованиях. Она большая молодец», — рассказала Ясмина о старшей сестре в интервью «Бизнес Online».

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Как живёт Риана Кадырова сейчас

Девочке, покорившей сердца болельщиков задорным танцем под «Барыню», уже 10 лет. Риана по-прежнему выходит на лёд с огнём в глазах и той же очаровательной улыбкой, что на популярном видео. Побеждать на соревнованиях у неё получается не всегда, но путь от вундеркинда до признания во взрослом возрасте никогда не бывает лёгким. Главное, Риана Кадырова продолжает отдавать всю себя фигурному катанию и не представляет свою жизнь без коньков.

А значит, мы ещё наверняка услышим об этой фигуристке, подарившей миллионам людей массу положительных эмоций.