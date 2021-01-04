«Приходилось перебарывать себя». Какой ценой Самоделкина стала звездой фигурного катания

Феноменальные четверные прыжки, изумительное катание, чистые прокаты, от которых дух захватывает. За всем этим стоят тысячи часов титанического труда юных фигуристок и ежедневные маленькие подвиги их родителей.

Мама и папа надежды российского фигурного катания Софьи Самоделкиной полностью подчинили жизнь спортивной карьере дочери. В свои 13 Соня чувствует ответственность перед родителями и не может себе позволить, чтобы все их усилия оказались напрасными.



История семьи Самоделкиных для фигурного катания скорее даже типична, чем уникальна. И всё-таки, зная, какой ценой эта сильная девочка добилась статуса главной надежды России, особенно хочется, чтобы у Сони всё получилось.

Потрясающая юная фигуристка затмила учениц Тутберидзе и Плющенко. Теперь Софью переманят? 13-летнюю Самоделкину не остановила даже кровь из носа во время проката. Похоже, помешать ей могут только судьи.

Девочка с сильным характером

В фигурное катание Самоделкина попала в пять лет. На каток девочку, как это часто бывает, привела мама, но именно Соня решила, что лёд — это первая и самая сильная её любовь. Спустя полгода тренировок в родной Балашихе девочку пригласили в ЦСКА, где она сначала каталась у Лилии Биктагировой, а затем у Сергея Давыдова.



«Когда мы перешли, мама спросила меня: «Будем дальше заниматься, выигрывать, побеждать?». Я смело ответила «да». У нас начался этот путь. Подкатки, больше тренировок. У прошлого тренера лёд был в пять часов утра. Мы вставали в три, потому что мне надо было проснуться, доехать, размяться. Мы через это всё проходили. Мама у меня как правая рука. Если я вставала в три, то она – ещё раньше. Я спрашивала её: «Ты хочешь это всё закончить?». Она говорила: «Нет, но просто тяжело». Приходилось перебарывать себя», — совсем не по-детски рассказывает Соня.

Фото: ltk-cska.ru

Именно у него спортсменка начала свой трудный путь в большой спорт. Подъёмы в три часа ночи, чтобы попасть на раннюю тренировку, ежедневные поездки из Балашихи в Москву и редкие встречи с отцом и сестрой — ничто из этого не смогло остановить целеустремлённую Самоделкину. Несмотря на все трудности, у неё ни разу не возникало желания бросить спорт. Конечно, были периоды, когда было особенно тяжело — хотелось провести хотя бы один день без фигурного катания. Но тяга ко льду и верность выбранному пути неизменно брали верх.

После обидных поражений или просто неудачных дней вернуть уверенность в себе фигуристке помогает Сергей Давыдов. Он проводит с Соней тонкую психологическую работу — знает, когда нужно быть построже, а когда стоит спокойно поговорить со спортсменкой и объяснить ей ошибки. Тем не менее тренер уверен, что Соне не нужна дополнительная мотивация — у неё есть нетипичное для подростка понимание, что для появления результатов необходима долгая и упорная работа.



«Мы, конечно, формируем характер, но есть такое внутреннее нутро, у каждого оно своё, которое сломать или переделать достаточно проблематично. И ты с этим миришься, работаешь, делаешь спортсмена сильнее. Главное — иметь цель и планомерно к ней идти», — говорил он в интервью Первому каналу.

Секрет успеха: 500 акселей в день

Бойцовский характер Самоделкиной в первую очередь проявляется при разучивании прыжков. На данный момент фигуристка обладает несколькими элементами ультра-си. На пятом Кубке России она исполнила два тройных акселя и четверной сальхов. При этом в короткой программе из-за правил для юниорок ей пришлось прыгнуть каскад с тулупом. До неё это удавалось только двум фигуристкам — Алисе Лью и Софье Акатьевой.



Также в арсенале Сони есть четверной риттбергер. Его она пыталась исполнить на чемпионате Москвы. Элемент не получился, но сам факт того, что она прыгнула риттбергер даже раньше Александры Трусовой, говорит о том, что у спортсменки очень большие амбиции.



Что касается остальных прыжков, то Соня отличается высокой стабильностью. Оно и немудрено — чтобы выучить тройной аксель фигуристка прыгала по 500 прыжков в два с половиной оборота в день. В 2019 году она с группой ездила на сборы, где ей стали поднимать прыжок и делать более резкую крутку. Результат не заставил себя ждать — в октябре этого года Самоделкина впервые удачно прыгнула триксель.



Следующая цель Сони — четверной лутц. Такой набор прыжков нельзя назвать стандартным, ведь обычно юные фигуристки начинают с более простого тулупа, но случай Самоделкиной уникален. По словам её тренера, этот прыжок у Сони некорректный, поэтому спортсменка идёт по другому пути и делает акцент на элементах, которые лучше даются именно ей.

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«Метель» для Самоделкиной

Не забывает Соня и об артистизме: пока баллы за компоненты у фигуристки не самые высокие, но она постоянно совершенствуется. В этом сезоне у Самоделкиной непростые программы. Короткая поставлена на довольно избитую тему из «Ромео и Джульетты», но Соне каждый раз удаётся вдохнуть в эту композицию новую жизнь и сделать что-то свежее, оригинальное. Произвольная же вызывает вопросы у специалистов. Соня катает под экспериментальную склейку «Метели» и «Маскарада», что пока смотрится несколько неуверенно.



Дело в том, что изначально тема предназначалась для другой фигуристки из группы Давыдова. Но когда Соня впервые услышала эту композицию, то сразу же захотела номер под неё. Тренер постоянно останавливал фигуристку — мол, слишком сложная тема, не для 13-летней девочки, но Соня настояла на своём. Правда, первая версия программы показалась однотонной, без интересных акцентов.

«Тогда я услышала звон колоколов, и будто оказалась на балу. Перед соревнованиями я смотрела фильм и читала само произведение, поэтому поняла: это — то, что надо», — рассказывала фигуристка о появлении идеи изменить музыкальное сопровождение к произвольной.



К слову, под «Маскарад» каталась ещё одна одиночница — Евгения Медведева. Однако программа была поставлена без оглядки на неё. Соня хочет запомниться, войти в историю, как, например, сделал Алексей Ягудин со своей знаменитой «Зимой». По признанию Самоделкиной, в свободное время она часто пересматривает выступление фигуриста на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити и постоянно чему-то учится.



И похоже, это действительно так: за полгода у спортсменки заметно улучшилось исполнение — заходы на прыжки стали короче, прыжки — мощнее, а эмоции — ярче. Софья уверенно рвётся к большим победам, но, как бы ни сложилась её дальнейшая судьба, уже можно сказать, что все жертвы её семьи не были напрасными.