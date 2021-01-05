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Фигуристка Маргарита Дробязко – яркие романы, брак с Повиласом Ванагасом, слухи об отношениях на «Ледниковом периоде»

Фигуристка Маргарита Дробязко
Алексей Адамов
«До сих пор ощущаю, что любима». Как фигуристка Дробязко не устояла перед напором партнёра
Темпераментная спортсменка долго не замечала, что главный мужчина её жизни всё время был рядом. Ванагаса на признание подвигла ревность.
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Редкий рейтинг самых красивых фигуристок обходится без Маргариты Дробязко. Яркая брюнетка и на рубеже 50 лет собирает восхищённые взгляды и вызывает у мужчин бурю эмоций. У эффектной девушки с мощным темпераментом никогда не было отбоя от поклонников. Всякий раз Маргарита с головой кидалась в новый роман и подумать не могла, что настоящее семейное счастье обретёт рядом с тем, кого ежедневно видела на тренировках и считала просто другом.

Так как же скромному и спокойному Повиласу Ванагасу удалось завоевать сердце страстной и эмоциональной Маргариты Дробязко?

Дуэт на обочине

По мнению специалистов, танцевальный дуэт Дробязко/Ванагас обладал достаточным талантом и трудолюбием для того, чтобы побеждать на чемпионатах мира и стоять на пьедестале Олимпийских игр. Однако из-за политических моментов и закулисных интриг пара, представлявшая Литву, максимум добиралась до бронзы чемпионата планеты, а каждая медаль давалась ей с огромным трудом.

Маргарита чувствовала, что их дуэт зажимают из-за национальной принадлежности, и остро реагировала на несправедливость. Чтобы обыгрывать соперников из более мощных в фигурном катании стран, Дробязко и Ванагасу требовалось быть на две головы выше. Это понимание закаляло литовских фигуристов и помогало преодолевать любые трудности.

Дробязко едва не ушла из фигурного катания

Маргарита Дробязко родилась в Москве, но почти всё детство провела на Дальнем Востоке – в Магадане и Анадыре, где отец трудился полярным лётчиком. Девочка росла в любви и практически не знала отказа. Поэтому, когда Рита увидела по телевизору катание Ирины Родниной и сказала: «Хочу также», родители выписали из Москвы коньки и отвели её на каток. В шесть лет девочка вместе с мамой вернулась в Москву и с тех пор всё свободное время отдавала фигурному катанию.

В танцы на льду Рита перешла по настоянию мамы, считавшей этот вид более безопасным. Пластичная и грациозная девушка каталась в группе Натальи Линичук, а затем три года работала с Натальей Дубовой. Из-за жёстких тренерских методов Дробязко задумалась о завершении карьеры, но от рокового шага её спас переход в ЦСКА, куда вскоре попал и Ванагас.

«Когда я первый раз его увидела, то подумала: «Господи, что это за танцор?» Он ничего не умел. Но оказался очень способным — схватывал всё на лету. Видимо, сказывались гены: мама Повиласа была в своё время многократной чемпионкой Литвы. Так, временный партнёр стал постоянным», — вспоминала Дробязко в интервью «Спорт-экспрессу».

15 лет лбом о стену

После распада СССР Маргарита и Повилас получили возможность выступать за Литву, чем с радостью воспользовались. И если партнёр искренне хотел кататься за родную страну, то партнёрша просто не придавала этому шагу серьёзного значения. Благодаря переходу под флаг Литвы Дробязко и Ванагас автоматически попадали на крупные турниры, но претендовать на самые высокие места им было гораздо труднее, чем лидерам ведущих сборных. Серьёзных успехов яркому и полюбившемуся зрителям дуэту пришлось ждать почти десять лет. Только в сезоне-1999/2000 литовским фигуристам наконец-то покорились пьедесталы чемпионатов Европы и мира, а вот мечты о золоте так и остались для них несбыточными.

«Всю свою жизнь я посвятила выступлениям за Литву, которая в большом спорте абсолютно никому не была нужна. Без преувеличения можно сказать, что на протяжении 15 лет мы просто пробивали стену лбом. И медали нам буквально доставались, когда уже просто было невозможно не дать – вроде ну что с ними делать, пусть хоть что-то получат», — сетовала Маргарита в интервью «7 дней».

Карьера одного из самых романтичных и гармоничных танцевальных дуэтов девяностых и нулевых завершилась после Олимпиады в Турине, ставшей для Маргариты и Повиласа уже пятой. В отличие от судей, зрители всегда оценивали их по достоинству, поэтому призёры чемпионатов Европы и мира преуспели в шоу и телепроектах. Без них почти невозможно представить «Ледниковый период», а в ледовых спектаклях Дробязко и Ванагас часто катаются в дуэте. Не секрет, что за пределами катка фигуристы тоже вместе, правда, их история любви не была простой и пережила множество испытаний.

Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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Неожиданное признание в раздевалке

Долгое время Маргарита видела в Повиласе только надёжного партнёра, который поможет и поддержит в любой ситуации. Дробязко с детства не была обделена вниманием противоположного пола и долго воспринимала это как должное. Экспрессивная девушка обожала вечеринки и дискотеки, с головой бросалась в новые отношения, а потом тяжело переживала расставания. Повилас же предпочитал более спокойный образ жизни, но постепенно стал замечать, что рассказы партнёрши о романах вызывают у него ревность.

Поворотный момент произошёл в 1998 году. На тренировке в Швейцарии Повилас набрался решимости и признался Маргарите в своих чувствах.

«Усталые, мы с Повиласом вваливаемся в раздевалку, начинаем переодеваться. Снимая коньки, я о чём-то задумалась… И тут Повилас внезапно произносит: «Рит, я тебя люблю». Мы катаемся вместе уже 10 лет, относимся друг к другу как брат и сестра, ну или как товарищи. Я вовсю флиртую с другими мужчинами. Но пустых надежд никогда никому не оставляла: не люблю играть чужими чувствами или, того хуже, оставаться с мужчиной из жалости. Вот почему предпочитаю сразу отказывать тем, кто не мил. Но Повилас… Ему сказать нет не могу. Не хочу. Тема любви из его уст звучит впервые — и как звучит! Я будто очнулась. Сижу, молчу и думаю: «А может, и в самом деле?», — говорила Дробязко в интервью «Теленеделе».

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Венчанный брак Дробязко и Ванагаса

Тем не менее фигуристка ответила взаимностью не сразу, но постепенно дрогнула перед красивыми ухаживаниями партнёра. В 2000 году молодые люди обвенчались. Во время работы на «Ледниковом периоде» Маргарите приписывали роман с известным актёром, но фигуристка опровергала все слухи.

И пусть добиться максимальных наград в фигурном катании у пылкой и харизматичной Маргариты Дробязко так и не получилось, спорт дал ей не только известность и востребованность в профессии, но и любимого человека, который рядом уже больше 30 лет. «Я до сих пор ощущаю, что любима», — признаётся Маргарита.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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