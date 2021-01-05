«Переезд в США сблизил нас». С кем дочь Тутберидзе стремится к успеху в фигурном катании

Пока Евгения Медведева и Алина Загитова трудятся в шоу, Этери Тутберидзе проводит праздники в кругу семьи. Лучший тренер мира прошлого сезона навестила в США свою 17-летнюю дочь Диану и её партнёра Глеба Смолкина. Хотя молодой человек и встал в пару к Дэвис только в 2018 году, Тутберидзе, судя по записям в «Инстаграме», уже считает его частью семьи.

Многие болельщики предполагают, что Диана с Глебом пара не только на льду, но и в жизни — слишком уж тепло партнёры относятся друг к другу. В любом случае заметно, что Смолкин смог завоевать доверие хладнокровной Этери Тутберидзе.

Так с кем же дочь Тутберидзе идёт к спортивным вершинам в танцах на льду?

Смолкин был перспективным одиночником

Глеб родился в Санкт-Петербурге в семье популярного актёра Бориса Смолкина и концертмейстера Светланы. Казалось, уже тогда было понятно, что будущее мальчика так или иначе связано с творчеством. В детстве Глеб ходил в музыкальную школу и хотел заниматься фехтованием, однако мама предложила ему попробовать себя в фигурном катании. Отец мальчика от идеи был не в восторге, но результаты давали понять, что выбор был сделан верно.

«Идея отдать его в фигурное катание, естественно, принадлежит не мне. Это жена. Я думаю, что она свои комплексы детские как бы реализует через него. Но всё получилось вроде бы удачно. Он очень успевал и в одиночном катании. И потом его позвали в танцы на льду», — рассказывал Борис Смолкин.

Глеб действительно долгое время был перспективным одиночником. Мальчик встал на коньки в шесть лет и часто получал похвалы в свой адрес. Тренировался Смолкин в Академии фигурного катания у Евгения Рукавицына и Кирилла Давыденко. Уже в 9 лет он дебютировал на первенстве России по младшему возрасту, а в 12 стал кандидатом в мастера спорта. Глеб неоднократно становился призёром внутрироссийских стартов в своей возрастной категории.

Из фигурного катания в футбол

В 15 лет Смолкин неожиданно решил бросить фигурное катание и уйти в футбол. Глеб стал игроком санкт-петербургского «Локомотива» и даже выступил на первенстве России по пляжному футболу. Но любовь к фигурному катанию всё-таки взяла своё. Спустя год Смолкин вернулся на лёд, только теперь в качестве танцора. Статный высокий фигурист отлично подходил по всем параметрам для этой дисциплины и быстро нашёл партнёршу. Правда, чтобы продолжить карьеру, спортсмену пришлось переехать в Москву. Родители поддержали Глеба и сделали всё, чтобы он смог достичь успеха.

«Очень хорошо чувствую, что папа всем жертвует ради того, чтобы в семье всё было хорошо, чтобы мы могли себе позволить мой переезд в Москву тренироваться, чтобы я смог там жить и ни в чем не нуждаться», — признавался Глеб.

Танцы с Дианой и скандал от Тутберидзе

Первые шаги в танцах на льду Смолкин делал с партнёршами Екатериной Мироновой и Светланой Лизуновой, но больших успехов им добиться не удалось. Прогресс наступил в 2018 году, когда талантливый фигурист встал в пару с дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис. Тренировать перспективный дуэт стали Светлана Алексеева, Ольга Рябинин и Елена Кустарова.

Дочь Тутберидзе почти не слышит, но побеждает. Да, она тоже фигуристка! Единственная слабость «железной леди».

В первый же совместный сезон Дэвис и Смолкин поднялись на пьедестал юниорского этапа Гран-при в Чехии и взяли две медали на турнирах серии «челленджер». А их поражение в финале Кубка России вызвало недовольство у Тутберидзе, которая назвала дуэт дочери и Смолкина абсолютными победителями финала Кубка России. Так тренер не заступалась даже за своих учениц.

Переезд в США и намёки на роман

Дэвис и Смолкин не гонятся за сиюминутным успехом, шаг за шагом следуя за своей целью. Поэтому пара не побоялась во второй совместный сезон переехать в США к Игорю Шпильбанду, который тренировал великих танцоров Тессу Вирчу и Скотта Мойра.

«С самого начала я отметил у ребят огромное желание работать. Мне очень понравились их отношения друг с другом. Глеб очень заботливо относится к Диане, уважительно и тепло. В танцах взаимопонимание между партнерами играет ключевую роль. Они только начинают свой путь, и им еще предстоит многое освоить, — отзывался специалист о дуэте в интервью «Бизнес Online», — Сомнений у меня не было: я очень хорошо знал эту пару, видел их на соревнованиях и понимал, что у них есть талант. Я не тренирую тех, в кого не верю, но в них поверил с самого первого дня».

Возможно, эта беспрекословная гармония с тренером и помогла паре добиться большого прогресса уже в первые месяцы работы. Дэвис и Смолкин взяли два серебра на этапах юниорского Гран-при и с лёгкостью вышли в финал. Правда, там фигуристы смогли занять только последнее место. Затем последовала бронза первенства России и пятое место на юниорском чемпионате мира. Хорошие результаты обеспечили Диане и Глебу место в юниорской сборной России.

«Как и у всех пар могут быть разногласия, но это не часто происходит. Пытаемся понимать друг друга лучше. Переезд в США сблизил нас и помог более тонко друг друга чувствовать. Мы надеемся, что это взаимопонимание достигнет какой-то высоты», — говорил Смолкин «Комсомольской правде».

Смолкин помогал Дэвис пережить тяжёлую и редкую для танцев травму — перелом ноги. Болельщики сразу же заподозрили, что фигуристов начали связывать не только партнёрские чувства. А подкрепило эти догадки совместное празднование Нового года.

Этери Тутберидзе выложила фото с Дианой и Глебом и подписала: «Время для семьи». Неужели Смолкин всё-таки смог завоевать сердце харизматичной партнёрши или это просто знак уважения от Тутберидзе?

Возможно, хорошее отношение Этери к Глебу обусловлено тем, как молодой человек заботиться о её дочери. Впрочем, добиться такого признания «железной леди» уже дорогого стоит.