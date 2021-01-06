Победа вопреки политике. Почему в СССР не верили в триумф фигуристов Линичук и Карпоносова

На Олимпиаде в США судьи не могли отдать первое место танцорам из СССР, но катание Натальи и Геннадия просто не оставило им выбора.

В советских танцах на льду внутренняя конкуренция была ничуть не меньше, чем сейчас у одиночниц. Не менее острыми были и противостояния тренерских групп. Страдавшая от проблем со спиной Наталья Линичук и не хватавший звёзд с неба Геннадий Карпоносов на родине не считались претендентами на серьёзные титулы. Но именно этот дуэт смог принести советскому фигурному катанию одну из самых важных и сложных олимпийских побед.



На Играх в Лейк-Плэсиде танцоры из СССР ни при каком раскладе не должны были оказаться на верхней ступени пьедестала, но гениальное катание Линичук и Карпоносова одолело даже политику.

Девочка-нахалка и засидевшийся чемпион

До знакомства с Натальей Геннадий уже был состоявшимся спортсменом. Вместе с Еленой Жарковой он регулярно представлял СССР на чемпионатах мира и Европы, однако фигуристам никак не удавалось избавиться от клейма «третьей пары». Отчаявшись добиться прогресса, Елена решила бросить спорт и сосредоточиться на учёбе.

Именно тогда в поле зрения тренера Елены Чайковской появилась хрупкая, но упорная Наталья Линичук, ставшая новой партнёршей Карпоносова. Специалиста смущало, что к 15 годам девочка сменила уже 12 тренеров. Чайковская тоже поначалу не заметила у юной фигуристки огромного таланта, но была поражена её закалкой и совсем не детским характером.

На просмотре со старшими товарищами Линичук не растерялась. Спортсменка была слабо подготовлена, но старательно выполняла все указания тренера. При этом она выглядела так уверенно, что не было никаких сомнений — место в группе Чайковской ей обеспечено.

«Девочка с высоким лбом, неулыбчивая и вся натянутая — вот-вот зазвенит. И зазвенела, но не растерянно, не жалко, а даже, я бы сказала, чуть-чуть нахально», — описывала поведение фигуристки Елена Анатольевна.

Постоянная борьба Линичук

Притирка Линичук и Карпоносова была сложной. Разница в шесть лет давала о себе знать: Наталье постоянно приходилось догонять партнёра — как в технике, так и в артистизме. На тренировках спортсменке часто не хватало выносливости, мускулатуры — ещё в раннем возрасте у неё выявили серьёзную форму сколиоза.

Однажды во время проката у Натальи неожиданно пропали силы. Линичук допустила обидное падение, но тут же исправилась. После тренировки Елена Чайковская никак не прокомментировала произошедшее, что стало для Натальи сигналом — в неё больше не верят. На следующее утро после бессонной от слёз ночи спортсменка провела на катке вдвое дольше положенного. Такая настойчивость восхитила Чайковскую.

«Наталью Линичук я взяла практически «в корсете». У Наташи позвоночник был как кисель. Как Линичук до прихода ко мне с такой спиной была способна заниматься фигурным катанием, многочасовыми тренировками каждый день, я представить себе не могла», — говорила она.

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В пользу Моисеевой и Миненкова

Дебютировав на международных соревнованиях в Англии в 1973 году, Линичук и Карпоносов сенсационно стали вторыми. При этом они смогли обойти две более опытные советские пары — Татьяну Войтюк с Вячеславом Жигалиным и Светлану Алексееву с Александром Бойчуком. В следующем году они уже были третьими на чемпионатах мира и Европы, что в танцах на льду для начинающих дуэтов было практически нереально. Но после впечатляющего старта пара столкнулась с проблемой: несмотря на уверенные выступления на международных турнирах, в Линичук и Карпоносова верили слабо. Дошло до того, что специалисты открыто признавали превосходство пары Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова.



Ситуация обострилась, когда вследствие болезни партнёра с чемпионата мира 1975 года снялись лидеры сборной Людмила Пахомова и Александр Горшков. Тогда за звание второго номера Линичук и Карпоносов боролись с парой Татьяны Тарасовой, но откровенный фаворитизм советских судей сделал своё дело — Геннадий и Наталья не смогли справиться с нервами и заняли на первенстве мира лишь четвёртое место. То же самое произошло и через год на Олимпиаде в Инсбруке.

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Новый вид хореографии

После неудачи Линичук и Карпоносов решили всерьёз заняться выразительностью своего катания. А для этого им были нужны новые программы. С этим паре помогла Елена Чайковская, тщательно проанализировавшая выступление своих подопечных и придумавшая контент, который точно обеспечил бы Линичук и Карпоносову преимущество.

С обязательным танго Наталья и Геннадий справились почти играючи, ведь у них перед глазами был пример лидеров Горшкова и Пахомовой, знавших все технические тонкости этого танца. Постановка пассадобля также прошла успешно: у Елены Анатольевны был огромный опыт работы с испанскими танцами, поэтому ей не составило труда создать для Линичук и Карпоносова яркий и оригинальный образ. Главным же оружием пары стал произвольный танец, в котором проявилась вся мощь Чайковской-хореографа. Он состоял из четырёх частей, начинаясь страстным танго и заканчиваясь почти импровизационным танцем под цыганские, венгерские и молдавские мотивы. Номер произвёл настолько большое впечатление, что на Евро-78 двое арбитров из ФРГ и Великобритании, которые никогда не были особенно благосклонны к советским фигуристам, поставили Линичук и Карпоносова на первое место.

Изнурительная работа и постоянные эксперименты с хореографией давали свои плоды. Партерные поддержки, вдохновлённые постановками Касьяна Голейзовского и выступлениями грузинского балетмейстера Вахтанга Чабукиани, стали визитной карточкой Натальи и Геннадия и принесли им успех на последующих Играх.

Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов на Олимпиаде 1980 года Фото: РИА Новости

Победа вопреки всему

Зимняя Олимпиада-1980 была одной из самых сложных не только для Линичук и Карпоносова, но и для всех советских спортсменов. Дело в том, что на наших атлетов оказывалось сильное давление после ввода советских войск в Афганистан. Едва ли к сборной СССР в то время отнеслись бы снисходительно, поэтому спортсмены готовились к суровому судейству. Специалисты понимали, что из-за политических моментов дуэту из Советского Союза почти нереально рассчитывать на победу в борьбе с сильными соперниками из Венгрии. В триумф Линичук и Карпоносова в Лейк-Плэсиде в СССР не верили.

«В судейской бригаде оказалось пять представителей западных государств и четыре арбитра из стран так называемого социалистического лагеря. То есть ни с какого бока советская пара не должна была оказаться первой. Я тогда думала, глядя на эту судейскую бригаду: хоть бы вторыми стать, обыграв Моисееву с Миненковым!» — вспоминала Елена Чайковская.

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Однако Линичук и Карпоносов удивили всех. Идеально откатав все три танца, ученики Чайковской оказались первыми с перевесом в один судейский голос.

К этой победе Геннадий и Наталья шли целых восемь лет. Преодолев непростую болезнь, давление со стороны советских и зарубежный судей, они всё-таки смогли доказать своё мастерство. Золото в Лейк-Плэсиде стало вершиной их карьеры — через год Линичук и Карпоносов покинули спорт. Но лишь для того, чтобы вскоре оказаться по другую сторону бортика и привести своих учеников к победам и медалям крупнейших турниров.