«Это момент твоей силы». Как уход от Тутберидзе помог Медведевой осуществить мечту

Женя избавилась от привычных образов и наконец перевоплотилась в гейшу. Хотя бы ради этого стоило уехать из России!

Илья Авербух ушёл от создания традиционных новогодних сказок на льду и устроил в Сочи грандиозные показательные выступления звёзд фигурного катания. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева представила в шоу три номера, и символично, что один из них – «Мемуары гейши». Произвольная программа прошлого сезона полюбилась не только самой Жене, но и болельщикам. Да настолько, что многие чуть ли не умоляли фигуристку оставить постановку ещё на один сезон.

Медведева долго шла к этому образу, но смогла осуществить свою мечту только после ухода от Тутберидзе. Программа получилась настолько потрясающей, что, хотя бы ради неё, стоило в корне менять жизнь и уезжать в Канаду.

Почему же среди всех ярких и запоминающихся программ именно «Мемуары гейши» навсегда заняли в карьере Медведевой особое место?

Лучшая программа в карьере Медведевой?

За шесть сезонов во взрослых в копилке Евгении Медведевой собралась целая вереница постановок, которые можно назвать шедеврами. Этери Тутберидзе подбирала для своей любимой фигуристки нежные лиричные образы, наполненные глубоким смыслом. Они приносили спортсменке победы, но не позволяли вырваться за пределы привычного.



Возможно, поэтому после перехода к Брайану Орсеру Евгения пустилась в эксперименты. Надо признать, что не все из них были удачными, но программа «Мемуары гейши» мгновенно покорила болельщиков и уже вошла в золотой фонд мирового фигурного катания. Постановку включили в шорт-лист премии Международного союза конькобежцев, а Орсер и вовсе назвал её лучшей программой в карьере Медведевой. Согласны с ним и многие фанаты чемпионки.

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Долгий путь к образу гейши

К постановке программы про гейшу Саюри Женя готовилась два года. Долго время фигуристка чувствовала, что ещё не доросла до этой сложной взрослой истории, и опасалась не передать всю глубину образа. С возрастом Медведева проходила через жизненные испытания и всё больше приближалась к пониманию того, что она хочет рассказать на льду. Программа по мотивам «Мемуаров гейши» стала для неё в каком-то роде идеей-фикс. Мечтой и даже мотивацией для продолжения карьеры.

Подходящий момент для воплощения замысла настал перед сезоном-2019/2020. Медведева пережила тяжёлый год: разрыв с Этери Тутберидзе, которая тренировала её 11 лет, переезд в Канаду, первые во взрослой карьере провалы. Обрушившиеся испытания заставили девушку резко повзрослеть. А заодно приблизили к пониманию образу Саюри, который так долго манил и не отпускал.

Воин прорывается наружу

Женя настолько тщательно продумывала предстоящую программу, что в самом начале понимала, что должно получиться. Она заранее знала, какая будет последовательность музыки, кто будет хореографом, каким будет костюм. Ше-Линн Бурн с радостью согласилась помочь Медведевой с постановкой и быстро нашла общий язык с российской чемпионкой. Обе работали над такой важной для Медведевой программой с горящими глазами.



Бурн была впечатлена способностями Жени. Хореограф отмечала, что фигуристка хорошо чувствует музыку, стремится донести свои ощущения в каждом движении и переживает за каждый фрагмент. Медведева легко соглашалась попробовать что-то новое и не боялась выходить из зоны комфорта. Этой постановкой Женя бросила себе вызов и с блеском справилась с ним.

Медведева отмечала, что работа с Ше-Линн поменяла её. Благодаря особому взгляду на фигурное катание Бурн постоянно привносит что-то новое, ищет индивидуальный подход к каждому спортсмену и создаёт уникальные номера. При постановке программы для Жени Ше-Линн не только вникла в «Мемуары», но и изучила особенности японской культуры.

«Ты должна делать как воин. А ещё ты же знаешь, что гейша значит искусница? Представь, что у тебя распущенные волосы. Ты вся раскрепощённая. Но воин, который сидит внутри тебя, то и дело прорывается наружу. Это момент твоей силы. Покажи мне твой меч. Свобода в рамках твоей дорожки шагов, понимаешь? Представь, что у тебя был тугой хвост и ты распустила волосы», — объясняла Ше-Линн нюансы хореографии Жене.

Таких не сломать. Почему Медведевой ни в коем случае нельзя завершать карьеру Женя выучит четверной прыжок и ещё посмеётся над хейтерами. Не верите — спросите Тутберидзе.

Что роднит Медведеву с гейшей Саюри?

В своей программе Медведева проходит путь от маленькой упрямой служанки Чио до уверенной в себе волевой гейши Саюри. Главная героиня «Мемуаров» нарушала правила, не боялась проявить характер, чтобы достичь своей главной цели — обрести счастье. Саюри была заложницей своего статуса без права на личную жизнь. Она была пленницей своего дела. Прямо как и Медведева, которая всю жизнь отдаёт себя фигурному катанию. Евгения, как и Саюри, готова до конца идти за своим счастьем, невзирая на провалы и ограничения.



«Мне кажется, что моя произвольная программа в этом сезоне под «Мемуары гейши» была моим лучшим выражением когда-либо. Она стала произведением искусства, которое выходит за рамки соревнований. Этот сезон удался благодаря «Мемуарам гейши», — признавалась Евгения в интервью журналу Number Plus.

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Прошлый сезон получился для Медведевой драматичным и скоротечным. Из-за досадных проблем с ботинком Женя не смогла побороться за место в сборной России на главных турнирах, а спустя несколько месяцев завершила сотрудничество с Орсером и вернулась в группу Тутберидзе. Не секрет, что многие любители фигурного катания считают переезд Медведевой в Канаду роковой ошибкой в её карьере.



Но Жене точно не стоит жалеть о сделанном выборе, ведь иначе «Мемуары гейши» могли так и остаться несбыточной мечтой.