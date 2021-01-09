У нас есть всё, чтобы организовать и провести главный турнир сезона. Так почему это не возможно?

России предлагают спасти чемпионат мира по фигурному катанию. А что, санкции уже сняли?

Нежелание трезво смотреть на вещи порой принимает странные формы. Так, в интернете всерьёз обсуждают возможность переноса чемпионата мира из Швеции в Россию, причём эту смелую идею поддерживают не только фанаты, но и признанные эксперты.

Неужели Россия действительно спасёт мир фигурного катания от потери очередного крупного турнира?

Онлайн-формат или перенос из Швеции

Как ни грустно сознавать, что фигуристы второй год подряд останутся без главного старта сезона, сейчас такой сценарий кажется практически неизбежным. Скорее всего, окончательно судьба чемпионата мира-2021 в Стокгольме решится на заседании совета Международного союза конькобежцев 28 января. После отмены январского чемпионата Европы в Загребе и с учётом аховой ситуации с коронавирусом в Швеции надежды на проведение чемпионата планеты в запланированные сроки практически нет.

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На этом фоне решение шведской федерации об отмене всех внутренних турниров по фигурному катанию лишь органично дополнило общую картину безысходности. Но для некоторых именно эта новость стала спусковым крючком для панических настроений. Болельщики возмущаются, почему другие виды спорта давно адаптировались к новым условиям, и только в фигурном катании продолжают массово отменять соревнования. А ещё придумывают всевозможные способы спасения турнира – от проведения в онлайн-формате до переноса в другую страну.

Последний вариант в принципе не кажется жизнеспособным. Во-первых, коронавирус – беда всемирная, а не сугубо шведская или европейская. Во-вторых, смена места проведения турнира не решит проблему транспортной доступности. В-третьих, в текущей ситуации организовать и провести столь масштабные соревнования в сжатые сроки – это и очень трудно, и очень дорого.

Чемпионат мира предлагают провести в России

Было бы странно, если во время этих обсуждений не возникло бы предложение перенести чемпионат мира в Россию. С одной стороны, всё логично. У Москвы есть и необходимая инфраструктура, и огромный опыт организации самых важных спортивных соревнований, да и деньги на фигурное катание наверняка найдутся (на национальную идеологию-то!). Плюс, не так давно Москва уже спасла чемпионат мира, когда турнир 2011 года оказался под угрозой срыва из-за землетрясения в Японии.

И вот уже болельщики чуть ли не требуют от федерации забрать чемпионат мира в Россию, а журналисты привлекают к обсуждению признанных экспертов. Татьяна Тарасова, Ирина Роднина, Илья Авербух, Александр Жулин и Алексей Урманов называют возможное проведение чемпионата мира в России хорошим решением, хотя и призывают не торопить события.

Роднина оценила идею проведения чемпионата мира в России

ISU ни за что не доверит чемпионат мира России

Мечтать, конечно, никто не запрещал. Наших фигуристов действительно очень жалко. Но давайте всё-таки вернёмся в реальность.

Неужели все разом забыли, что Россия юридически не имеет права принимать чемпионаты мира по любому виду спорта до декабря 2022 года?

Неполноценные. Как большие дяди превратили лучших фигуристок России в изгоев Щербаковой, Трусовой и Валиевой придётся терпеть унижения на главных турнирах в жизни. Если их вообще туда пустят.

После решения Спортивного арбитражного суда о двухлетнем бане российского спорта даже уже полученные Россией турниры оказались под угрозой. А чтобы в этих условиях отдать нам новые соревнования, международная федерация должна обладать безрассудством, граничащим с безумием. Шансов, что на такую авантюру отважится ISU – ноль.

Поэтому пора снять розовые очки и признать, что, скорее всего, второй сезон подряд останется без чемпионата мира. Остаётся только жалеть, что российское фигурное катание вернуло себе несокрушимую мощь именно в тот момент, когда никому другому этот вид спорта по большому счёту не нужен. Ну разве что Японии.