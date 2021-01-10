Как в лаборатории. Почему лучшая фигуристка Тутберидзе стала заложницей одного образа

Работа тренерского штаба Тутберидзе и впрямь напоминает конвейер, но только в хорошем смысле. Этери Георгиевна и её команда нацелены исключительно на результат и ради его достижения выстроили идеально отлаженный механизм подготовки юных фигуристок. Его главное особенность – отсутствие мелочей. Каждая секунда программы, любой нюанс используются для повышения итоговой оценки.
Благодаря такому подходу для каждой спортсменки находят образ, в котором она выжимает максимум из своих возможностей. Однако вырваться из привычного формата и пуститься в эксперименты в «Хрустальном» практически невозможно.
Не потому ли все программы лучшей фигуристки России Анны Щербаковой так сильно похожи друг на друга?
Талантливая, но одинаковая
Трёхкратная чемпионка России с детства выделялась музыкальностью и артистизмом. Фигуристка так чётко следует музыкальным акцентам и передаёт заложенные в композиции эмоции с помощью мимики, будто пропускает через себя каждую ноту. Благодаря этому свойству Аня привлекала внимание специалистов ещё до того, как освоила четверные. Кажется, природный талант к интерпретации музыки делает Щербакову универсальной фигуристкой, способной раскрывать на льду любой образ. Но вместо этого она уже несколько лет неотступно следует чёткой артистической линии, выбранной для неё в «Хрустальном».
В первом юниорском сезоне фигуристка представила лиричную короткую программу под нарезку из ноктюрнов Шопена. Аня здорово воплощала на льду проникновенный чувственный образ, и тренеры активном этим пользовались. В произвольной она тоже выступала под грустную нежную композицию — «Dreamcatcher», которая по энергетике и теме почти не отличалась на от короткой. Разве что в произвольной музыка постепенно набирала темп, и Аня ускорялась вместе с ней, выдавая под конец более сильные эмоции.
И если для первого юниорского сезона такая ситуация не казалась из ряда вон выходящей, то со временем к постановкам для Щербаковой появлялось всё больше вопросов. Из года в год тренерский штаб продолжал вести Аню по проторенной дорожке, избегая резких перемен и экспериментов.
Фигуристка без визитной карточки
Во втором юниорском сезоне Щербакова предстала перед зрителями и судьями с лирикой в короткой программе и минорной классической Rondo Capriccioso в произвольной. Примерить на Аню другой образ тренеры решились только в показательном номере, где юная фигуристка в розовом кимоно лихо зажигала под энергичную мелодию. Классное драйвовое катание давалось ей ничуть не хуже, чем медленное и лиричное, но на соревнованиях Аню такой мы до сих пор не видели.
Пока у главных конкуренток Щербаковой появлялись визитные карточки (у Трусовой — «Пятый элемент» и «Убить Билла», у Косторной — «Ангел» и «Ромео и Джульетта»), благодаря которым их запоминал зритель, Аня показывала трогательные, но однообразные программы. И во взрослых ситуация практически не поменялась.
Трюк с платьем запомнился, Щербакова – нет
В сезоне-2019/20 Щербаковой поставили яркие сильные программы, но, опять же, в прежнем стиле. Проникновенный «Парфюмер» полюбился болельщикам и произвёл впечатление на судей, но не показал новые стороны фигуристки. Не сильно отличалась от прежних постановок и произвольная «Жар-птица». Программа начиналась медленно, с лирической музыки, а во второй части переходила в энергичный балет Стравинского, позволяя Ане набирать темп и демонстрировать яркие эмоции. Однако запомнилась «Жар-птица» прежде всего эффектной сменой цвета платья, а не хореографическим связками или необычным образом.
При этом назвать программы Щербаковой в первом взрослом сезоне нельзя – с точки зрения результата и влияния на судей они своё дело сделали. Вот только не покидает ощущение, что в «Хрустальном» намеренно не дают Щербаковой раскрыть весь диапазон своего таланта, втискивая её в привычные и проверенные границы.
Критика после открытых прокатов
На открытых прокатах этого сезона постановки Ани стали, пожалуй, главным разочарованием. Короткая программа под музыку из «Эриний» напоминала слабую версию прошлогоднего «Парфюмера». И произвольная не сильно от неё отличалась. Обе программы были поставлены под грустную заунывную музыку без развития, и Щербакова в них выглядела одинаково. После открытых прокатов Аня и её тренеры получили массу критики не только от зрителей, но и от специалистов.
«Анечка Щербакова предстает в новом сезоне в привычном для нас стиле», — говорила Инна Гончаренко в интервью «Р-Спорт».
Тренерский штаб проявил гибкость, и уже на первом турнире сезона Щербакова катала изменённую произвольную программу. Добавление яркой и энергичной музыки во второй половине сделало номер более живым и самобытным. Как минимум, теперь короткая и произвольная не копируют друг друга.
«В той музыке был логичный образ, страдание, и от этого в программе не было напора. Я уже к концу была не так бодра, как в начале. Здесь же музыка тянет меня за собой и заставляет вкладываться на двести процентов», — признавалась Щербакова.
Эксперименты в «инстаграме»
Аня поразила всех на чемпионате России чувственным и самоотверженным исполнением своих программ. Но даже тут постановки заиграли скорее благодаря трогательной личной истории Щербаковой, нежели хореографическим находкам.
Эксперименты Аня продолжила оставлять только в показательных номерах и на тренировках. Щербакова шикарно смотрелась в эпичной постановке на гала чемпионата России, где она выступала в образе девушки, мечтающей править миром. А недавно фигуристка в «инстаграме» поразила всех энергичным заводным танцем.
Консерватизм тренерского штаба оправдан с точки зрения результатов, но одновременно сдерживает потенциал Щербаковой. А как бы хотелось увидеть Аню в экспрессивном и задорном номере на крупном турнире, а не в показательных или тренировках.
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