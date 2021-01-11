«Я больше не могу без тебя жить». История любви Плющенко обернулась скандальным разводом

Двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко уже сложно представить без его супруги, продюсера Яны Рудковской. Вместе они производят масштабные шоу, развивают академию «Ангелы Плющенко», противостоят Этери Тутберидзе и растят чемпиона из сына Александра.
Со стороны семейная жизнь Плющенко кажется счастливой и гармоничной, но так было не всегда. Первый брак фигуриста оказался неудачным и завершился громким скандалом и долгим судебным процессом. Евгений и его бывшая жена долго не могли поделить сына и имущество, осыпая друг друга серьёзными обвинениями.
Так почему же красивая история любви обернулась для знаменитого фигуриста тяжёлой личной драмой?
Знакомство на дороге и красивый роман
Плющенко впервые женился за полгода до победной Олимпиады в Турине. 22-летний фигурист считался одним из самых завидных женихов российского спорта, поэтому телеканалы и журналы подробно смаковали красивую историю любви Евгения и его молодой супруги Марии. Плющенко рассказывал, что познакомился с эффектной брюнеткой во время езды по Санкт-Петербургу. Девушка за рулём соседнего автомобиля оказалась студенткой социологического факультета и дочерью известного в городе бизнесмена Георгия Ермака.
Впрочем, в интернете также популярна версия, что Мария знала Евгения до знакомства на дороге, так как была подругой его бывшей девушки. В любом случае роман Плющенко и Ермак развивался стремительно. Вскоре Евгений и Мария стали жить вместе. Фигурист засыпал девушку цветами и подарками, не скупился на сюрпризы и, по его признанию, всегда спешил домой после тренировок и выступлений. Девушка же охотно взяла на себя роль домохозяйки и старалась окружать звёздного возлюбленного заботой. Евгений оценил и вскоре сделал ей предложение.
Мама фигуриста опасалась, что женитьба станет помехой его карьере, однако против избранницы сына ничего не имела.
«Он подошёл ко мне и сказал: «Закрой глаза. Я больше не могу без тебя жить». И подарил кольцо. Затем он пришёл ко мне домой и попросил у отца моей руки. К тому моменту я уже не стала раздумывать», — рассказывала Ермак.
Плющенко устал от ревности супруги
Через год после свадьбы у супругов родился сын, однако к тому моменту отношения между Евгением и Марией разладились. По словам людей из окружения пары, Мария настаивала, чтобы Плющенко бросил фигурное катание после триумфа в Турине, а также ревновала мужа к другим женщинам, работе и даже его маме. По словам Татьяны Плющенко, проблемы в браке у сына начались уже спустя два месяца после свадьбы.
«Она устраивала жуткие скандалы, закатывала сцены ревности сыну. Она ревновала его к работе, к коллегам, ко мне… Она страшная собственница! Как и её отец! В итоге Женя устал от этих упрёков. Конечно, эти конфликты привели к тому, что Женя охладел к супруге. Несмотря ни на что, сын всеми силами пытался сохранить семью. К тому же Маша была уже беременная. Женя надеялся, что рождение сына изменит его жену. И я могу вас заверить: до появления Егора Женя ни разу не изменил супруге. Его терпение лопнуло в мае. Тогда он позвонил ей и сказал: «Я не могу больше жить с тобой!» — рассказывала Татьяна Плющенко «Московскому комсомольцу».
Сам Плющенко тоже отмечал, что после свадьбы Марию как подменили: «Я любил её. Я же женился не для того, чтобы ссориться и скандалить! Мне, как любому мужчине, хотелось приходить в любимый дом, где меня ждет любимая женщина, и отдыхать рядом с ней. Но Маша оказалась не такой. Что тут говорить, жена убила во мне все чувства к ней».
Сын Плющенко носит фамилию деда, но общается с отцом
Разрыв Плющенко и Ермак оказался болезненным, а развод скандальным. Мария, вопреки желанию Евгения назвать сына Кристианом, дала ему имя Егор, а затем через суд присвоила мальчику свою фамилию. По словам Плющенко и его мамы, девушка долго препятствовала общению ребёнка с отцом. Также сторона фигуриста обвиняла семью Ермак в финансовой нечистоплотности.
Официально первый брак Плющенко был расторгнут в 2008 году, когда фигурист уже больше года встречался с Яной Рудковской. О личной жизни Марии Ермак после расставания с олимпийским чемпионом известно мало. Писали, что она снова вышла замуж, но брак вновь продлился недолго.
Спустя несколько лет после развода Евгении и Марию удалось нормализовать отношения. Плющенко получил возможность общаться со старшим сыном. Егор часто отдыхает вместе с отцом и его новой семьёй, а также иногда гостит в роскошном особняке Плющенко.
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