Деньги для звёзд. В России проведут необычный турнир по фигурному катанию

Пока Плющенко и хореограф команды Тутберидзе готовятся выяснять отношения в ринге, федерация пытается вернуть противостояние школ на каток. Чиновники разработали необычный для России формат турнира, гарантирующий звёздам соревновательную практику и солидные гонорары, а болельщикам – топовое спортивное шоу.



Даже удивительно, что до такого турнира не додумались раньше!

В чём особенность командных турниров в фигурном катании?

Командный турнир в фигурном катании — история не новая. Такой формат давно востребован в Японии – на выставочном турнире Japan Open и командном чемпионате мира, а с Игр в Сочи прописался и в олимпийской программе.

На Олимпиаде в команду входит по одному представителю каждого вида фигурного катания. При этом в двух видах предусмотрены замены — короткую программу может откатать один представитель, а произвольную уже другой.

На командном чемпионате мира регламент иной. Турнир был создан японцами, поэтому и правила они подстроили под себя. В каждую команду входит по двое мужчин и женщин у одиночников и по одной танцевальной и спортивной паре. Соревнования проводятся раз в два года. По идее на них должны ехать фигуристы с самым высоким рейтингом, но федерации частенько пренебрегают этим правилом, желая дать отдых своим лучшим спортсменам.

Чудо за 200 миллионов. Чемпионат мира по фигурному катанию экстренно перенесли в Россию Москва за свой счёт спасла главный турнир сезона. Фигуристы получали визы прямо в аэропорту.

В любимом японцами коммерческого Japan Open принимают участие три команды — Японии, Северной Америки и Европы. В каждую из них входят две одиночницы и два одиночника, которые катают только произвольную программу. Дуэты же японцы традиционно решили обделить, так как в этих видах они не блистают. Интересно, что на турнир могут пригласить даже тех спортсменов, которые уже завершили карьеру.

В этом году эксперимент с командным турниром прошёл и в США. Фигуристы сборной разделились на две команды, которыми руководили популярные американские экс-фигуристы Джонни Вейр и Тара Липински. Спортсмены исполняли только произвольную программу, а победитель определялся по сумме баллов всех выступлений. Пары в турнире участия не принимали.

России предлагают спасти чемпионат мира по фигурному катанию. А что, санкции уже сняли? У нас есть всё, чтобы организовать и провести главный турнир сезона. Так почему это не возможно?

Что известно о российском командном турнире?

Российская версия командного турнира, скорее всего, будет приближена к американской. Фигуристов поделят на две примерно равные по силе команды. Состав будет формироваться из лучших спортсменов страны по итогам чемпионата России. К ним также присоединятся те, кто не смог поехать на турнир в Челябинск по болезни.

По предварительной информации, в турнире примут участие Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Алёна Косторная, Дарья Усачёва, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Андрей Мозалёв.

В команде будет по три одиночника и одиночницы, а также по две танцевальные и спортивные пары, но ясности с конкретными дуэтами пока нет. Вероятно, будут приглашены фигуристы из топ-4 чемпионата России, а в танцах на уайлд-кард могут претендовать Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Трусову не включили в состав сборной России на чемпионат мира. Плющенко зря ругал судей? На чемпионате России Русская Ракета превзошла мировой рекорд. Но на главный турнир сезона Саша может не поехать.

Как будут выглядеть команды новом турнире

Главная интрига — как же будет формироваться состав команд? Официальной информации на этот счёт пока нет, но болельщики уже вовсю строят теории. Разделить спортсменов только по принадлежности к тренерским группам или географическому признаку не удастся.

В женском одиночном катании пять фигуристок из шести представляют Москву. Можно предположить, что к Трусовой и Косторной добавится воспитанница Мишина Елизавета Туктамышева, а бороться они будут с трио Тутберидзе. При этом такое разделение никак не назовёшь равномерным, ведь на бумаге Щербакова, Валиева и Усачёва сильнее, чем Трусова, Косторная и Туктамышева.

Любой другой вариант не только усилит спортивный принцип, но и отправит Тутберидзе и Плющенко в одну команду. С одной стороны, мы останемся без очередного раунда горячего противостояния. С другой, будет крайне интересно посмотреть, как Этери и Евгений отпразднуют общий успех.

Коляда готов сражаться с лучшими фигуристами мира. В России у него просто нет соперников! Михаил в одну калитку выиграл чемпионат России. Настолько круто он не катался никогда!

По законам шоу

Единственный способ для федерации избежать упрёков в предвзятости – устроить слепую жеребьёвку. Однако это может только усугубить ситуацию и лишить турнир спортивной интриги. Вряд ли будет честно, если Щербакова, Трусова и Валиева окажутся в одной команде, а Туктамышева, Косторная и Усачёва – в другой.

Ещё один возможный вариант — рейтинг фигуристов по итогам сезона. Это поможет соблюсти баланс сил, однако критерии для определения лучших наверняка понравятся не всем.

Плющенко открыто обвиняет судей в предвзятости. Ну сколько можно это терпеть? Евгений не сделал Трусову лучше, а только обнажил её слабые места. Так почему она должна получать больше, чем у Тутберидзе?

Во многом решение по формированию команд зависит от целей, которые федерация преследует, создавая этот турнир. Вряд ли самим спортсменам так уж важно, в какой команде соревноваться. Всё-таки фигурное катание в любом формате остаётся индивидуальным видом спорта. Для фигуристов новый необычный турнир – это и стимул для тренировок, и отличная возможность заработать. А для коммерческого старта на первом месте всегда зрительский интерес и внимание.

Возможно, именно этим критерием организаторам и стоит руководствоваться, формируя составы команд. Но нас в любом случае ждёт уникальный и очень увлекательный турнир.

И как только раньше до него не додумались! Реально крутая идея федерации!