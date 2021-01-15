Плющенко снова не признал поражение от Тутберидзе. И собрался в администрацию президента

С приходом нового года в российском фигурном катании ничего не изменилось. Плющенко по-прежнему проигрывает Тутберидзе и по-прежнему ищет оправдания поражениям своих спортсменов. Евгений уверен, что даже на не самом крупном юниорском турнире арбитры тянут учеников Тутберидзе и задвигают всех остальных. Чемпион настроен настолько решительно, что собирается дойти до администрации президента.



Неужели судейство на Кубке Москвы действительно было настолько вопиющим?



Или Плющенко двигает исключительно нежелание признавать очередное поражение от Тутберидзе?

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Фигурное катание вернулось в «Мегаспорт»

Соревновательный год начался на арене, которая в условиях коронавируса стала Меккой не только российского, но и мирового фигурного катания. Кубок Москвы в «Мегаспорте» вряд ли бы вызвал большой интерес у широкого круга болельщиков, если бы не события в турнире юношей и юниоров. 13-летний подопечный «Хрустального» Марк Лукин и 14-летний ученик академии Плющенко Кирилл Сарновский даже с грубыми ошибками оставили позади всех оппонентов и устроили зрелищную разборку в борьбе за победу.



В декабре всё в том же «Мегаспорте» Сарновский выиграл чемпионат Москвы, обыграв и Лукина, и другого фигуриста группы Тутберидзе Всеволода Князева. Однако месяц спустя выше уже оказался Лукин.

В провале фигуристок Плющенко виноваты все, кроме него. Над чемпионом уже смеются! Жилина трижды упала и проиграла катастрофические 40 баллов. Помешали проблемы с коньками. Может, хватит оправданий, Евгений?

Спорная победа ученика Тутберидзе

Марк обеспечил себе солидный задел в короткой программе. В отличие от главного соперника, он прыгнул только двойной аксель, но благодаря более чистому исполнению своего контента добился перевеса в 2,42 балла за технику. А более высокая оценка за компоненты сделала его преимущество весьма весомым – 6,09 балла. Интересно, что на декабрьском чемпионате Москвы Марк и Кирилл получили практически одинаковые балла за компоненты в короткой программе.



Но если в первый день турнира Лукин откатался чище и заслужил лидерство, то его итоговая победа выглядит менее однозначно. Первым свою произвольную программу продемонстрировал Сарновский. Фигурист, пришедший к Плющенко из ЦСКА, упал с тройного акселя и недополучил баллов из-за неясного ребра на флипе.



Лукин закрывал соревнования и начал со сложного каскада четверной тулуп – двойной тулуп, который, как казалось, должен обеспечить ему итоговую победу. Однако затем сделал «бабочку» на акселе, сорвал двойной тулуп и ошибся на тройном флипе. Из-за обилия брака ученик Тутберидзе уступил Сарновскому более 7,5 балла по технике, но снова значительно обошёл его по компонентам и по сумме программ одержал победу, причём с хорошим преимуществом в 5,71 балла.



Если вновь вернуться к декабрьскому чемпионату Москвы, то там в произвольной Лукин привёз Сарновскому по компонентам два балла, а не шесть, как сейчас. В целом же новоиспечённый чемпион столицы среди юниоров Лукин получил за компоненты на 14 баллов больше, чем всего месяц назад, когда как у Сарновского эта разница не превысила и четырёх баллов.

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Плющенко призвал судей к адекватности

Бросилось в глаза и расхождение арбитров при оценке неудачного двойного тулупа Лукина. Спортсмен потерял равновесие и двумя руками коснулся льда, но падение ему засчитано не было. Это решение вызвало недовольство у тренера Сарновского Евгения Плющенко, который в очередной раз упрекнул арбитров в предвзятом отношении и снова не признал поражение своего ученика.



«Мой спортсмен упал с тройного акселя — ему поставили минус пять, и это правильно. Марк падает с четверного тулупа на попу — ему ставят минус три. Почему ему не ставят так же, как моему спортсмену? Где тогда логика и справедливость?



Я призываю тренеров, судей — особенно их — адекватно, профессионально, этично относиться к другим спортсменам. Если человек срывает много элементов, как он умудряется привезти шесть баллов в плюс? Я пребываю в шоке. Я такой лояльности к своей школе, к моим спортсменам не вижу. Получается, что бы они ни делали, они будут проигрывать? Это конкретное давление на мою школу — топят уже без стеснений», — возмутился Плющенко.

Плющенко: я в шоке. Топят уже без стеснений. Давайте оставим одну школу Тутберидзе

Плющенко ищет справедливости наверху

В данном случае у Плющенко, кажется, есть основания для претензий к арбитрам. Если Лукин и превзошёл Сарновского, то явно не на 6 баллов, как отражено в протоколе. Другой вопрос, что ещё ни одно поражение «ангелов» не обходилось без громких высказываний Евгения по поводу судейства, проблем со здоровьем или амуницией. Вот и после проходного, на первый взгляд, юниорского Кубка Москвы, Плющенко не только критикует судей и намекает на фаворитизм в сторону Тутберидзе, но и обещает принимать меры.



«Мы пашем, мы работаем. Но когда нас просто убирают, нужно обращаться к руководству. И я буду это делать. У меня назначена встреча с министром спорта, где я буду обсуждать этот вопрос. Я буду встречаться с представителями администрации президента, курирующими спорт», — говорит Плющенко.



Постоянное педалирование темы судейства всё больше напоминает не сиюминутные эмоции проигравшего наставника, а чётко выстроенную линию поведения. А значит, судейские скандалы в противостоянии Плющенко и Тутберидзе не ушли в историю вместе с сумасшедшим 2020-м.