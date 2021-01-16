«Хотела броситься под трамвай». Почему Татьяна Тарасова не стала великой фигуристкой

Чтобы готовить выдающихся спортсменов, вовсе необязательно быть большим чемпионом. Задолго до Этери Тутберидзе это доказала Татьяна Тарасова. Тренер, воспитавшая не один десяток талантливых фигуристов, сама до грандиозных побед так и не добралась. В 19 лет она наконец-то начала побеждать, но все мечты о долгой и счастливой карьере разбились из-за проблем со здоровьем. Более нелепой травмы и не придумаешь.

Почему же дочери легендарного хоккейного тренера так и не удалось стать великой фигуристкой?

Под присмотром отца

Дочь знаменитого хоккейного тренера Анатолия Тарасова не могла не полюбить спорт. Каждый день перед школой девочка делала зарядку и бегала вокруг дома. Отец следил, чтобы Таня добросовестно выполняла все задания и наказывал за срезанные углы штрафными кругами. А если из-за этого она не успевала на уроки, то на следующее утро вставала ещё раньше.



Такое воспитание помогло Татьяне выработать сильный характер, который очень пригодился на катке. «Уж если родилась девочкой, то хоть на коньках стоять научится», — говорил Анатолий Тарасов перед тем, как отдать дочь в секцию. Так, в пять лет девочка начала заниматься фигурным катанием. Таня быстро адаптировалась к тяжёлому тренировочному процессу, а уже через год самостоятельно добиралась от дома до Стадиона юных пионеров.



Девочка часами пропадала на катке, но фигурным катанием её спортивные интересы не ограничивались. Таня играла в хоккей с дворовыми мальчишками, имела спортивный разряд по прыжкам в воду, занималась лёгкой атлетикой. Особенно здорово у неё получалось прыгать в высоту. Тренеры даже советовали ей сменить вид спорта, но Тарасова уже не представляла себя без фигурного катания.

Главная победа фигуристки Тарасовой

Первый тренер Тарасовой Александра Нарядчикова не видела у неё большого таланта. Татьяна меркла на фоне будущей легенды фигурного катания Людмилы Пахомовой, которая занималась с ней в одной группе, но отступать от мечты не собиралась.

Фото: РИА Новости

В 1964 году 17-летняя фигуристка встала в пару с Георгием Проскуриным, с которым под руководством начинающего тренера Елены Чайковской буквально ворвалась в число лучших дуэтов страны. На дебютном чемпионате СССР эффектная и статная Тарасова вместе с высоким атлетичным партнёром завоевала бронзу. Через год они поднялись на одну строчку выше, а в 1966-м одержали первую большую победу, выиграв зимнюю Универсиаду в Италии. Незадолго до этого Татьяна и Георгий остановились в шаге от пьедестала на своём втором чемпионате Европы.

Нелепая травма как приговор

Казалось, до крупных международных успехов рукой подать, да и молодой возраст спортсменов позволял им надеяться на скорый прогресс. Однако судьба распорядилась иначе. По злому стечению обстоятельств, главный триумф в карьере Тарасовой обернулся для неё крахом всех надежд. Всему виной нелепая травма, полученная уже после соревнований на Универсиаде – на церемонии награждения. Во время круга почёта Татьяна споткнулась о ковёр и упала на лёд, вывихнув плечо. Врачи вынесли спортсменке жёсткий приговор: с фигурным катанием покончено.



«Эта травма — привычный вывих плеча — она распространилась на два сустава. Это трагедия в парном катании — о поддержках можно было просто забыть. Но я очень не хотела подводить тренера и партнёра. И ещё какое-



то время работала буквально из последних сил. А рука всё время предательски вылетала из плечевого сустава. Я стала профнепригодна. В 19 лет особенно больно осознавать, что ты профнепригодна. Я очень тяжело это переживала и даже хотела броситься под трамвай, куда угодно», — вспоминала Тарасова тот период.

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По стопам Чайковской?

Для Чайковской Тарасова и Проскурин были первыми учениками в карьере, так что неудивительно, что она вкладывала в них очень много сил и вдохновения. Отучившись на балетмейстерском факультете ГИТИСа, Елена Анатольевна решила применить полученные знания на практике и усовершенствовала программы своих подопечных. Медленные вращения, простые дорожки, низкие подкрутки — это сейчас катание пары Тарасова-Проскурин кажется устаревшим, тогда же спортсмены стремились к развитию, хореографическому новаторству.

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Чайковская оказала большое влияние и на Тарасову-тренера, и на Тарасову-спортсменку. Именно она попросила фигуристку не рисковать здоровьем и завершить карьеру. Оказавшись без любимого занятия, Татьяна собиралась пойти по стопам своей наставницы, однако на выбор дочери наложил вето отец.



«Я хотела идти в ГИТИС, а он сказал: «У нас артистов не будет. Завтра пойдёшь на свой каток, наберёшь детей и будешь работать. Надеюсь, что плохим тренером ты не станешь. Всё». В общем, он меня послал туда, где я была счастлива всю жизнь», — рассказывала Татьяна Анатольевна.

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Как бы сложилась спортивная карьера Тарасовой, не будь той курьёзной нелепой травмы в Италии, мы не знаем и никогда не узнаем. Но даже за столь короткий период в спорте Татьяна Анатольевна научилась главному — преодолевать трудности и идти к цели. Это же она вкладывала во всех своих учеников, которые десятилетиями приносили СССР, а потом и России победы на Олимпиадах и чемпионатах мира.