«Я буду молиться за тебя». Дочь Тутберидзе поборола болезнь и выросла настоящей красавицей

За Этери Тутберидзе прочно закрепился образ холодного и жёсткого человека. Но как только дело касается её единственной дочери Дианы, лучший тренер мира превращается в трогательную маму, готовую ради своего ребёнка на всё.
Благодаря титаническим усилиям Этери и унаследованному от мамы волевому характеру Диана Дэвис смогла победить тяжёлый недуг.
А к своему 18-летию милая девочка превратилась в настоящую красавицу!
Личная драма Этери Тутберидзе
До пронзительного выступления Юлии Липницкой на Олимпиаде в Сочи о тренере Этери Тутберидзе слышали не многие. Первый большой успех не только принёс популярность молодой наставнице, но и пробудил сильный интерес к её личной жизни. Тогда-то и открылись драматичные подробности биографии Тутберидзе.
Оказалось, что её единственная дочь Диана страдает от серьёзных проблем со слухом. В детстве в результате врачебной ошибки на фоне приёма антибиотиков у девочки развилась сенсоневральная тугоухость третьей степени.
«Она слышит. Иногда добирает по губам. Какие-то новые слова я пишу ей на бумажке», — рассказывала Тутберидзе в документальном фильме «1+1» в 2016 году.
Девочка была вынуждена использовать слуховой аппарат и боялась живого общения, однако болезнь не помешала ей пойти по стопам мамы и стать фигуристкой. С самого детства Этери брала дочь с собой на каток и предъявляла к ней не менее серьёзные требования, чем к другим ученицам. Диана отлично чувствовала музыку, но из-за трудностей с координацией прыжки и вращения давались ей труднее, чем коллегам по группе.
Переход в танцы и переезд в США
Оставаться в одиночном катании становилось всё рискованнее, поэтому Тутберидзе предложила дочери перейти в танцы на льду. Сначала Диана об этом и слышать не хотела, но в итоге всё-таки последовала совету матери. На соревнованиях Диана Дэвис дебютировала в дуэте с Фёдором Варламовым, но настоящего прогресса ей удалось добиться вместе с Глебом Смолкиным – сыном известного актёра театра и кино Бориса Смолкина.
После первого успешного сезона Диана и Глеб перебрались в США для работы под руководством Игоря Шпильбанда – признанного гуру танцев на льду. Диана вместе с партнёром выступала на в юниорском финале Гран-при и на чемпионате мира среди юниоров.
Устала считаться больной
Дочь успешного тренера выросла в яркую и перспективную фигуристку, однако большинство комментариев в её адрес по-прежнему так или иначе касались проблем со слухом. Одни восхищались её волей, другие, наоборот, советовали бросить спорт – мол, с таким диагнозом добиться чего-то нереально. Неудивительно, что Диана устала от подобных обсуждений и решила положить конец пересудам. Спортсменка рассказала, что смогла побороть серьёзную болезнь.
«Дорогие люди, я уже устала читать то, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и всё такое. Так вот, я хочу вам сказать, что я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми, порой я слышу даже лучше, чем нормальные люди.
Да, у меня были раньше проблемы, я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечётко, я стеснялась и почти не общалась с людьми, но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать, я смогла себя адаптировать», — написала Дэвис в своём «инстаграме».
Главная победа Тутберидзе
Подготовка Дианы Дэвис к новому сезону была омрачена тяжёлой травмой ноги, но поддержка партнёра и мамы помогла ей восстановиться и вернуться к тренировкам. Несмотря на плотную занятость по работе, Этери при малейшей возможности летит в США, чтобы побыть с дочерью. За океаном она провела и весенний карантин, и новогодние праздники. А в остальное время мама и дочка ежедневно общаются по видеосвязи. Обращаясь к дочери, Тутберидзе не боится показаться ранимой и уязвимой. Вот и поздравление Дианы с 18-летием буквально пронизано любовью и нежностью.
«Любимая моя доченька, поздравляю тебя с Днём Рождения! Здоровья и счастья тебе. Пусть Ангелы тебя оберегают, и я буду молиться за тебя. Глаза красивые пусть слёз не знают, ведь у меня такая ты одна», — написала Тутберидзе.
Не менее трогательно Диану поздравил и Глеб Смолкин, с которым у неё сложились очень тёплые отношения: «Сегодня у самой̆ красивой̆, доброй̆, нежной̆, заботливой̆ и талантливой̆ девочки день рождения! Дишик, я от всего сердца поздравляю тебя с 18-летием. Оставайся всегда такой̆ же трогательной̆, впечатлительной̆ и прекрасной̆».
На многочисленных совместных фотографиях Диана и Глеб выглядят счастливыми. Болельщики желают молодой фигуристке больших спортивных успехов, но свою главную победу она уже одержала. К 18 годам Диана Дэвис победила серьёзную болезнь и из стеснительной маленькой девочки превратилась в настоящую красавицу.
«Я должна сделать всё, чтобы она выросла вполне счастливым и адаптированным к жизни человеком», — сказала Тутберидзе пять лет назад.
И, кажется, ей это удалось.
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