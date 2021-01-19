Красота по-американски. Почему лучший фигурист мира выступает в женской рубашке

В современном мире уже мало что удивляет. Но выступление лучшего фигуриста мира Нэйтана Чена на чемпионате США сумело вызвать резонанс. Дело не только в сложнейшем наборе прыжков и космических оценках. У многих вызвал недоумение выбор Ченом костюма для произвольной программы.



Ещё бы, ведь чемпион появился на льду в женской блузе!

Лучшая американская фигуристка россиянкам не соперница. Даже с завышенными оценками Брейди Теннелл уверенно выиграла чемпионат США, но уровень турнира очень низкий. Без слёз не взглянешь!

Неземной уровень Чена

В мужском турнире на чемпионате США, несмотря на высокий средний уровень участников, конкуренции за победу не наблюдалось изначально. Действующий чемпион мира и обладатель двух из трёх мировых рекордов Нейтан Чен приехал в Лас-Вегас за своим пятым титулом чемпионата США и уверенно его забрал. Причём после прокатов Нейтана осталось ощущение, что равных ему нет не только в Америке, но и в мире.



В короткой программе Чен представил самый сложный контент среди всех одиночников планеты. Фигурист исполнил четверной лутц, тройной аксель и каскад четверной флип — тройной тулуп во второй части программы. Это что-то нереальное! За свой прокат Нэйтан получил 113,92 балла, превзойдя мировой рекорд японца Юдзуру Ханю. И тут даже сложно обвинить американских арбитров в предвзятости, ведь Чен действительно заслуживает космических оценок.



В произвольной Нэйтан только повысил планку. Фигурист зашёл на пять четверных прыжков! Первый получился со степ-аутом, зато потом началась настоящая феерия – четыре прекрасных четверных, три из которых в каскадах. Оценка получилась внушительной — 208,36 балла, но до своего же рекорда Нэйтан недотянул. А значит, он может ещё больше. Это восторгает и пугает одновременно.

От секс-бомбы до розового взрыва. Что только не наденут на себя фигуристы! А ещё максимум откровенности и зебра, увидевшая первый снег, – в фотографиях самых странных и смешных костюмов на ЧМ по фигурному катанию.

Откуда у Чена женская блузка

Однако зрители обратили внимание не только на изумительное катание Чена, но и на его странный наряд для произвольной программы. Кофточка, в которой лучший фигурист мира ловко крутил четверные, подозрительно напоминала женскую блузку. На пресс-конференции Нэйтан сделал неожиданное признание и раскрыл секрет необычного костюма. Оказывается, кофта для его программы нашлась в гардеробе хореографа Ше-Линн Бурн.



«Ше буквально вытащила это для меня из своего шкафа. Вы знаете, я люблю экстравагантно одеваться», — сказал Нэйтан.



Находчивые зрители быстро нашли кадры, на которых Бурн катается в этой же блузе на шоу в 2018 году. Причём многие пользователи отметили, что Нэйтану костюм идёт даже больше, чем самой Ше-Линн. Выходит, хореограф не зря пожертвовала кофточку американцу.

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Рубашки от мамы и легендарного дизайнера

Вообще, Чена уже не раз критиковали за странный выбор костюмов. Если его главный соперник Юдзуру Ханю в своих роскошных рубашках выглядит по-королевски, то Нэйтан часто выходит на лёд в неброских вещах, будто подчёркивая, что внешний вид для него не имеет большого значения.



В начале прошлого сезона Нэйтан выступал в рубашке, которую ему сшила мама. Зрители её стараний не оценили. В соцсетях расцветку костюма сравнили с узором на автобусных сидениях. Американец к критике прислушался и в финале Гран-при появился в новом костюме от знаменитого дизайнера Веры Вонг, но и этот вариант зрителям не понравился. Лаконичная жёлтая рубашка совсем не выглядела как творение именитого модельера.

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Блузку из гардероба Ше-Линн зрители встретили куда более одобрительно. Чёрный костюм удачно сочетается с лёгкой программой в минималистичном стиле и очень идёт Нэйтану. А главное, Бурн избавила маму Чена от работы над новой экстравагантной рубашкой.



Вообще же пример Нэйтана показывает, что главное не то, в чём ты катаешься, а как ты катаешься. А Чен катается так, что его склонность к странным нарядам вполне можно принять за автограф гения.