Победа в кармане. Почему фигуристам выгоднее оказаться в команде Загитовой

Проводить в России крупный коммерческий шоу-турнир без Загитовой и Медведевой было бы настоящим безумием. Соревноваться с лучшими фигуристками страны ни та, ни другая сейчас не в состоянии, зато в роли свадебных генералов просто бесценны.

Организаторы Кубка Первого канала реанимируют легендарное противостояние, назначив Алину и Женю капитанами противоборствующих команд. Судя по всему, девушек привлекли из-за их колоссальной популярности, и серьёзного влияния на результат турнира они оказать не смогут.



Впрочем, участникам команды Загитовой повезёт чуть больше, ведь как минимум один трофей им практически гарантирован.

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Исключения для чемпионов

Командный турнир по фигурному катанию, о котором заговорили сразу после отмены чемпионата Европы, наконец-то приобрёл чёткие очертания. В соревнованиях, получивших название Кубок Первого канала, примут участие две команды. В каждой будут три одиночника, три одиночницы, три танцевальных дуэта и две спортивные пары.



Право выступить в «Мегаспорте» дают специальные приглашения, которые выдавались на основе итогов чемпионата России. Впрочем, были и исключения. У мужчин вместо ставшего шестым в Челябинске Антона Шулепова будет кататься чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев, а у женщин Майе Хромых и Елизавете Нугумановой предпочли Алёну Косторную и Елизавету Туктамышеву.



Команды планируется сформировать в результате жеребьёвки, после которой фигуристы придумают название и отрепетируют общее командное выступление. Правда, пока неясно: будет ли использоваться при жеребьёвке посев или она окажется слепой.

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Призовой фонд гораздо больше, чем в США

Соревновательная часть будет состоять из короткой и произвольной программ, причём победитель определится по общей сумме баллов, набранных всеми участниками турнира. Такая формула применяется на выставочных соревнованиях Japan Open, плюс что-то похожее мы видели на Las-Vegas Invitational в США, с тем лишь отличием, что мужчин там судили с женским коэффициентом 1,6 за компоненты, а не со стандартной двойкой.



Не исключено, что организаторов предстоящего турнира в Москве вдохновил именно пример американцев. Но в любом случае у нас эта идея будет реализована с куда большим размахом: со зрителями на трибунах, прямыми трансляциями на главном канале страны, а также с участием пар и танцевальных дуэтов. Кроме того, у нашего «командника» значит выше призовой фонд – 10 млн рублей против $ 50 тыс. (примерно 3,7 млн рублей). Правда, тут надо учитывать, что в Лас-Вегасе выступали всего 12 фигуристов, а в Москве, с учётом пар, на лёд выйдут 32 спортсмена. Как именно будут распределяться призовые, пока неясно, но в любом случае эти деньги станут для фигуристов серьёзным подспорьем, особенно в отсутствие крупных международных турниров и шоу.



Пожалуй, главной изюминкой турнира станет отдельный турнир по прыжкам. Подробности организаторы пока не раскрывают, но сам факт уже радует, ведь многие болельщики и специалисты давно называли такой формат одним из наиболее перспективных направлений развития фигурного катания.

Медведева и Загитова нужны для пиара

Федерация вообще подошла к реализации командного турнира очень креативно, а не формально, как это часто бывает в подобных случаях. Об этом говорит и выбор капитанов. У нас легко могли по пути США, где команды возглавляли звёзды прошлого Джонни Вейр и Тара Липински, и возложить эту миссию, скажем, на Татьяну Тарасову и Елену Чайковскую, или на Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Но капитанами стали самые востребованные и популярные лица фигурного катания – Алина Загитова и Евгения Медведева. Сами девушки соревноваться не будут, а на лёд выйдут только в коллективном номере и, возможно, с показательными выступлениями.

Одна победа на двоих. Как Медведева и Загитова отпраздновали успех на командном турнире На Japan Open-2017 Женя и Алина кричали от радости и обнимались. Вот бы звёздные фигуристки снова оказались в одной команде!

Серьёзно повлиять на исход борьбы за титул Женя и Алина тоже вряд ли смогут. Максимально точно их роль описал тренер Александр Жулин: «Это абсолютно правильно подобранный пиар. Дать они могут только одно, с улыбкой сказать: «Соберись и катайся». Очевидно, что нехитрый приём позитивно скажется на рейтингах трансляций и интересе к турниру в целом. А вручение Приза зрительских симпатий только добавит событию интерактивности. Победитель в этой номинации будет определён зрительским голосованием в прямом эфире.



И если до жеребьёвки предсказать обладателя Кубка Первого канала очень трудно, то в борьбе за Приз зрительских симпатий очевидным фаворитом будет команда Загитовой. Алина не только имеет очень активную фан-базу, но и лучше знакома аудитории Первого канала благодаря участию в последнем сезоне «Ледникового периода». Именно поэтому фигуристам выгоднее оказаться в команде Алины, ведь тогда как минимум один трофей им будет практически обеспечен.