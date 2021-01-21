В России реанимируют редкий вид фигурного катания. Чего ждать от битвы прыжков

Осуществится ли желание Трусовой и Щербаковой о соперничестве с мужчинами?

Командный турнир в Москве может вызвать революцию в фигурном катании. Предварять битву команд Загитовой и Медведевой будет захватывающий прыжковый фестиваль, намеченный на 5 февраля.

Зрителей ждёт настоящая феерия, а лучшим фигуристам России предстоит доказать, что битва прыжков достойна места в олимпийской программе.

Как же будет выглядеть прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала?

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Прыжковый турнир во Франции зрители не оценили

Формат турнира по прыжкам пока держится в тайне. Возможно, организаторы ещё и сами не решили, как лучше осуществить эту идею. Примеры прыжковых контестов в фигурном катании уже были, но вряд ли они могут послужить ориентиром для московского эксперимента.

В 2001 и 2002 годах во Франции проводили шоу Korloff Top Jump, в рамках которого спортсмены по очереди выполняли прыжки – от лёгкого к сложному. Начинали с двойного акселя, затем переходили к тройным, а мужчины пробовали и четверные. У мужчин чемпионами были Илья Климкин и Алексей Ягудин, а среди женщин первенствовала Елена Соколова. Однако если для фигуристов новый опыт был интересным, то со стороны соревнования выглядели не слишком зрелищно. В итоге ни участие звёзд первой величины, ни высокая популярность фигурного катания в те годы не спасли проект от закрытия.

Алексей Ягудин Фото: РИА Новости

Однако за 20 лет в техническом плане фигурное катание рвануло в космос. Тогда мужчины владели в лучшем случае тройным акселем и четверным тулупом, а девушки о четверных даже не помышляли. На эксперименты шли лишь пары, которые пробовали исполнить четверные выбросы. Правда, удачными эти попытки оказывались редко.

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Кубку Первого канала нужны противостояния

Несмотря на отсутствие удачных примеров в прошлом, идея проведения прыжкового турнира в Москве, кажется, просто обречена на успех. Интерес к фигурному катанию в России сейчас настолько высок, что публика готова потреблять практически любой продукт – от соревнований 10-летних фигуристов до «Ледникового периода». А уж такому свежему и актуальному формату, как прыжковый контест, колоссальное внимание обеспечено. Осталось завернуть топовое содержимое в красивую обёртку, чтобы битва прыжков не осталась разовым развлечением времён пандемии.

Одинокий выход на лёд и езда от прыжка к прыжку вряд ли заинтересуют широкого зрителя. Даже если это будут сплошь четверные. В последние годы фигурное катание живёт противостояниями, поэтому хочется, чтобы и прыжковый турнир следовал трендам. Было бы здорово увидеть полноценные баттлы. Только представьте, Анна Щербакова крутит квады одновременно с Александрой Трусовой, а Дмитрий Козловский ставит конкурентов в очередь. Для большего куража можно организовать дуэли навылет и определять чемпионов в каждом виде по результатам плей-офф.

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Прыжковые эксперименты

Прижиться данный формат может только в том случае, если фигуристы будут показывать больше, чем во время соревнований. В прокатах количество прыжков и каскадов строго регламентировано, а риск сорванного элемента слишком велик. В этом смысле прыжковый турнир – отличная площадка для экспериментов и демонстрации всего прыжкового арсенала. Благо нашим фигуристкам есть, чем удивлять. Щербакова и Трусова рассказывали, что прыгали на тренировках необычные каскады: четверной лутц — тройной риттбергер, комбинацию из квадов. Туктамышева практиковала неординарный аксель — риттбергер.

Наконец-то мы смогли бы в хорошем качестве и на большом льду увидеть четверной риттбергер Трусовой, квад-тулуп Туктамышевой и эталонный четверной лутц Коляды. А там, может, и Алёна Косторная вспомнит «тройной акселёк», по которому мы так скучаем.

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов «Чемпионат»

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Девочки против мальчиков

Вообще, в прыжковом турнире возможно то, что вряд ли когда-то произойдёт на официальных стартах. Например, противостояние женщин и мужчин. Трусова и Щербакова давно хотели посоревноваться с одиночниками. Да и Дмитрий Алиев признавался, что не против подобного «челленджа»: «Было бы интересно. Сашка бы нас иногда натягивала, так сказать… Я не против посоревноваться – это даже интересно».

При желании можно сформировать мини-команды из одиночников и одиночниц, которые будут синхронно исполнять сложнейшие элементы. В общем просто для фантазии – огромный. Главное, чтобы правила были понятными и наглядными, соревнования — динамичными, а критерии оценки – прозрачными.

Трусова готова стать чемпионкой даже в мужском катании. С цифрами не поспоришь! Удивительно, но 15-летняя девочка легко обставит взрослых мужиков. Мы всё подсчитали!

Интересно посмотреть, что организаторы придумают для танцоров. На соревнованиях танцевальные дуэты не прыгают, но все они состоят из бывших одиночников, а потому хотя бы простые прыжки они должны помнить. Вот и выясним, кто из танцоров лучше всех владеет прыжковыми азами.

Михаил Коляда Фото: Александр Сафонов «Чемпионат»

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Путь на Олимпиаду начнётся в Москве?

Противники доминирования юниорок в женском одиночном катании часто говорят о необходимости разделения программ на техническую и артистическую. И турнир в Москве частично покажет, как может выглядеть воплощение этой идеи. Конечно, пока о возможном включении турнира по прыжкам в олимпийскую программу говорить рано, однако, если подобной формат приживётся и станет регулярным хотя бы на шоу, то Кубок Первого канала можно будет считать предвестником революции.

И у наших фигуристов есть все шансы доказать, что прыжковые соревнования могут быть по-настоящему зрелищными. В конце концов, когда-то и командный турнир на Олимпиаде казался несбыточной фантазией.