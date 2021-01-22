«Стыдно смотреть людям в глаза». Карьеру фигуриста Ставиского оборвала пьяная авария

По вине двукратного чемпиона мира погиб 24-летний мужчина. Почему же Максима так и не посадили в тюрьму?

Фигурист Максим Ставиский все свои победы одержал не под российским флагом, а популярность на родине обрёл только после ухода из спорта. Его карьера оборвалась неожиданно и очень драматично – после автомобильной аварии со смертельным исходом.

Как же вышло, что национальный герой целой страны был приговорён к реальному тюремному заключению?

И почему знаменитый фигурист в итоге всё-таки остался на свободе?

Во славу болгарского спорта

Судьба Максима Ставиского далека от любых шаблонов. Из-за места рождения его искренне считают своим в Ростове-на-Дону, хотя в этом южном городе мальчик лишь гостил у бабушки с дедушкой, а жил и тренировался в Москве. С сезона-1996/1997 Максим должен был переходить на взрослый уровень, однако его партнёрша решила остаться в юниорах, и дуэт распался. Неожиданно вариант продолжения карьеры образовался в Болгарии. Местная фигуристка Албена Денкова как раз искала партнёра, и кандидатура Ставиского оказалась подходящей.

Всего за несколько месяцев 18-летнему россиянину оформили гражданство Болгарии, и уже в дебютном сезоне танцевальный дуэт Денкова/Ставиский выступил на чемпионатах Европы и мира, а год спустя принял участие в Олимпиаде в Нагано. Постепенно пара прогрессировала и с большим трудом завоёвывала авторитет у арбитров. Долгожданный прорыв случился в 2003-м, когда Албена и Максим впервые в карьере стали призёрами чемпионатов Европы и мира.

В следующем сезоне болгарские спортсмены подтвердили статус одних из лидеров в танцах на льду, однако неудача на предолимпийском чемпионате мира 2005 года вынудила их перебраться в США для работы с Натальей Линичук и Геннадием Карпоносовым. На Олимпиаде в Турине Денкова/Ставиский до пьедестала не добрались, зато спустя месяц впервые в карьере выиграли чемпионат мира, а в 2007-м защитили титул лучшего танцевального дуэта планеты.

Фото: РИА Новости

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Авария на мокрой дороге

Победы на чемпионатах мира превратили Денкова и Ставиского в национальных героев Болгарии. Их узнавали на улицах, приглашали на телешоу, а президент страны лично поздравлял с успехами и вручал государственные награды. Благодаря гармоничному и яркому дуэту в Болгарии по-настоящему полюбили фигурное катание и верили, что с четвёртой попытки Албене и Максиму обязательно удастся завоевать медаль Олимпиады. Фигуристы наконец-то почувствовали результаты долгого тяжёлого труда и мечтали поставить эффектную точку в карьере на Играх в Ванкувере. Но всё изменилось 5 августа 2007 года.

Ставиский не справился с управлением на опасном участке дороги рядом с курортным Бургасом и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями. В результате аварии 24-летний водитель одной из машин скончался, а его спутница получила повреждения и несколько месяцев провела в коме.

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Сложный судебный процесс

Сам Ставиский, управлявший внедорожником, подаренным за победу на чемпионате мира — 2006, практически не пострадал, но был признан виновником ДТП из-за превышения скорости. Кроме того, по сообщению МВД Болгарии, в крови спортсмена был обнаружен алкоголь в количестве, превышающем допустимые в стране нормы. Спустя два с половиной месяца после катастрофы Ставиский объявил о завершении карьеры.

«В настоящее время я не могу думать о своей карьере. Многие говорят, что мы с Албеной должны продолжать выступления, но для меня сейчас это не представляется возможным. Стыдно смотреть людям в глаза. Я готов принять любое наказание», — сказал Ставиский на пресс-конференции.

В январе 2008 года Ставиский был приговорён к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Также его обязали выплатить компенсацию пострадавшим и семье погибшего. Однако прокуратура Бургаса и родственники потерпевших посчитали решение суда слишком мягким. В январе 2009 году суд заменил условное наказание на реальное тюремное заключение, но адвокаты фигуриста подали встречную апелляцию, и 12 мая 2009-го Верховный кассационный суд Болгарии утвердил изначальный приговор, согласно которому Максим остался на свободе.

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Поздняя популярность на родине

Максим, по понятным причинам, ту историю вспоминать не любит. После вынужденного ухода из спорта болгарский фигурист стал постоянным участником проекта «Ледниковый период» и шоу Ильи Авербуха. В последнем сезоне «Ледникового периода» Ставиский и Денкова выступали в роли тренеров, помогая звёздам осваивать азы фигурного катания и работая над конкурсными программами.

Максим Ставиский, Михаил Галустян и Алексей Мишин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Именно участие в телепроектах на российском телевидении помогло Ставискому добиться популярности на родине. В Болгарии отношение к двукратному чемпиону мира неоднозначное. Одни по-прежнему считают его национальным героем, другие же считают, что спортивные награды помогли ему избежать справедливого наказания за совершённое преступление.