Загитова стала самой популярной фигуристкой России. После видео из сауны

Свершилось! Спустя три года после грандиозной победы в Пхёнчхане Алина Загитова обошла Евгению Медведеву и стала самой популярной фигуристкой России.

Знаковое для фанатов событие произошло почти сразу после того, как по интернету разошлись фотографии и видео Алины из сауны.

Победа в кармане. Почему фигуристам выгоднее оказаться в команде Загитовой Звёзды фигурного катания разыграют 10 миллионов на командном турнире в Москве. Алина и Женя Медведева снова сразятся друг с другом.

Приостановка карьеры сделала Загитову популярнее

Поклонники Алины Загитовой давно ждали этого момента. Теперь их любимица лидирует по числу подписчиков в «Инстаграме» среди действующих российских фигуристок и с каждым часом всё больше опережает Медведеву. Естественно, фанаты обеих звёзд обвиняют друг друга в накрутке показателей, однако если отказаться от теорий заговора, то можно увидеть реальные причины произошедшего.

Во многом новое инстаграм-достижение Загитовой вызвано изменениями, которые произошли в её аккаунте совсем недавно. После приостановки карьеры, а особенно в последние месяцы, Алина стала чаще и ярче показывать свою жизнь вне катка. Если раньше у неё на странице преобладали снимки с тренировок или рекламных мероприятий, то теперь посты и «сториз» позволяют болельщикам увидеть чемпионку в её обычной жизни. Ответственная студентка, привлекательная девушка, уютная хозяюшка, юная телезвезда. На такой контент спрос гораздо выше!

Если говорить откровенно, то в последнее время Алина больше блогер, чем фигуристка. Каждый день Загитова выкладывает «сториз» и часто делится новыми фотографиями. Хотя место в составе сборной России на сезон-2020/2021 даёт ей право считаться действующей спортсменкой, в «Инстаграме» мы видим Алину намного чаще, чем на льду.

Поход в сауну помог Загитовой обогнать Медведеву

Активность Загитовой в соцсетях и правильный выбор контента позволяли ей стремительно сокращать отставание от Медведевой. Кроме того, Алина в течение трёх месяцев каждую неделю появлялась в эфире Первого канала в роли ведущей «Ледникового периода», когда как Медведева в это время в основном лечилась.

Но финальный рывок Алине помогла сделать отнюдь не работа на телевидении, а… поход в сауну. Фигуристка вместе с подругой посетила один из банных комплексов и активно освещала свой досуг в «Инстаграме». Загитова выставляла красивые фото в купальнике, купалась в бочке с еловыми ветками, прыгала в ледяной бассейн и громко смеялась. Подписчики хвалили Алину за бесстрашие и восторгались её красотой.

Неудивительно, что через несколько дней Загитова всё-таки смогла обогнать свою главную конкурентку по числу подписчиков. И теперь можно официально сказать, что Загитова стала самой популярной действующей фигуристкой. Конечно, фанаты Алины считали это очевидным задолго до победы над Медведевой в «Инстаграме», но теперь у поклонников Жени практически не осталось аргументов.

Взаимные намёки в «сториз»

Противостояние Загитовой и Медведевой из спорта плавно перетекло и в другие жизненные аспекты. Иначе нельзя объяснить «сториз» Алины, на котором она выложила скриншот своей странички в «Инстаграме» с обведённым числом подписчиков — 855 тысяч. Таким образом фигуристка (или её команда) показали, что заочное соперничество с Медведевой живёт не только в воображении фанатов.

В отличие от Алины, Женя всегда старалась активно вести соцсети и делиться с поклонниками событиями из своей жизни, но в последнее время активность Медведевой упала. Скорее всего, из-за обрушившихся на неё неприятностей. Пока Женя лечила спину и боролась с коронавирусом, Алина блистала в телеэфире, выступала на шоу и ежедневно штамповала «сториз». Кроме того, не так давно Медведева закрыла свою страницу в «Инстаграме», а на Алину по-прежнему можно подписаться без предварительного одобрения владелицы аккаунта.

По интересному совпадению почти одновременно с утратой лидерства по подписчикам Медведева сообщила о попытке взлома своей страницы. А чуть позже Женя выложила в «сториз» видео с журналом «Бот в помощь», в чём некоторые пользователи увидели недвусмысленный намёк. Впрочем, вполне возможно, что обмен колкостями – лишь часть пиар-кампании командного турнира в Москве, где Алина и Женя будут капитанами противоборствующих команд.

Одна победа на двоих. Как Медведева и Загитова отпраздновали успех на командном турнире На Japan Open-2017 Женя и Алина кричали от радости и обнимались. Вот бы звёздные фигуристки снова оказались в одной команде!

Следующие цели Загитовой

Любопытно, что при всей своей популярности и Загитова, и Медведева уступают по числу подписчиков в «Инстаграме» японке Марин Хонде, которая даже на чемпионате страны никогда не попадала в тройку сильнейших. Впрочем, не стоит сомневаться, что как минимум Загитова в скором времени догонит и перегонит Хонду, у которой сейчас всего на 15 тыс. подписчиков больше. Сложнее Алине будет дотянуться до показателя абсолютного лидера – олимпийской чемпионки Татьяны Навки, у которой 1,2 млн подписчиков.

Но если Загитова продолжит оставаться на виду, участвовать в крупных проектах и погружаться в шоу-бизнес, то очень скоро станет самой популярной фигуристкой в истории.