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Почему Алина Загитова стала самой популярной фигуристкой России: видео из сауны, «Ледниковый период», болезнь Медведевой

Почему Загитова стала самой популярной фигуристкой
Яна Левхина
Загитова стала самой популярной фигуристкой России. После видео из сауны
Алина уже больше блогер, чем спортсменка.
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Свершилось! Спустя три года после грандиозной победы в Пхёнчхане Алина Загитова обошла Евгению Медведеву и стала самой популярной фигуристкой России.

Знаковое для фанатов событие произошло почти сразу после того, как по интернету разошлись фотографии и видео Алины из сауны.

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Приостановка карьеры сделала Загитову популярнее

Поклонники Алины Загитовой давно ждали этого момента. Теперь их любимица лидирует по числу подписчиков в «Инстаграме» среди действующих российских фигуристок и с каждым часом всё больше опережает Медведеву. Естественно, фанаты обеих звёзд обвиняют друг друга в накрутке показателей, однако если отказаться от теорий заговора, то можно увидеть реальные причины произошедшего.

Во многом новое инстаграм-достижение Загитовой вызвано изменениями, которые произошли в её аккаунте совсем недавно. После приостановки карьеры, а особенно в последние месяцы, Алина стала чаще и ярче показывать свою жизнь вне катка. Если раньше у неё на странице преобладали снимки с тренировок или рекламных мероприятий, то теперь посты и «сториз» позволяют болельщикам увидеть чемпионку в её обычной жизни. Ответственная студентка, привлекательная девушка, уютная хозяюшка, юная телезвезда. На такой контент спрос гораздо выше!

Если говорить откровенно, то в последнее время Алина больше блогер, чем фигуристка. Каждый день Загитова выкладывает «сториз» и часто делится новыми фотографиями. Хотя место в составе сборной России на сезон-2020/2021 даёт ей право считаться действующей спортсменкой, в «Инстаграме» мы видим Алину намного чаще, чем на льду.

Поход в сауну помог Загитовой обогнать Медведеву

Активность Загитовой в соцсетях и правильный выбор контента позволяли ей стремительно сокращать отставание от Медведевой. Кроме того, Алина в течение трёх месяцев каждую неделю появлялась в эфире Первого канала в роли ведущей «Ледникового периода», когда как Медведева в это время в основном лечилась.

Но финальный рывок Алине помогла сделать отнюдь не работа на телевидении, а… поход в сауну. Фигуристка вместе с подругой посетила один из банных комплексов и активно освещала свой досуг в «Инстаграме». Загитова выставляла красивые фото в купальнике, купалась в бочке с еловыми ветками, прыгала в ледяной бассейн и громко смеялась. Подписчики хвалили Алину за бесстрашие и восторгались её красотой.

Неудивительно, что через несколько дней Загитова всё-таки смогла обогнать свою главную конкурентку по числу подписчиков. И теперь можно официально сказать, что Загитова стала самой популярной действующей фигуристкой. Конечно, фанаты Алины считали это очевидным задолго до победы над Медведевой в «Инстаграме», но теперь у поклонников Жени практически не осталось аргументов.

Взаимные намёки в «сториз»

Противостояние Загитовой и Медведевой из спорта плавно перетекло и в другие жизненные аспекты. Иначе нельзя объяснить «сториз» Алины, на котором она выложила скриншот своей странички в «Инстаграме» с обведённым числом подписчиков — 855 тысяч. Таким образом фигуристка (или её команда) показали, что заочное соперничество с Медведевой живёт не только в воображении фанатов.

В отличие от Алины, Женя всегда старалась активно вести соцсети и делиться с поклонниками событиями из своей жизни, но в последнее время активность Медведевой упала. Скорее всего, из-за обрушившихся на неё неприятностей. Пока Женя лечила спину и боролась с коронавирусом, Алина блистала в телеэфире, выступала на шоу и ежедневно штамповала «сториз». Кроме того, не так давно Медведева закрыла свою страницу в «Инстаграме», а на Алину по-прежнему можно подписаться без предварительного одобрения владелицы аккаунта.

По интересному совпадению почти одновременно с утратой лидерства по подписчикам Медведева сообщила о попытке взлома своей страницы. А чуть позже Женя выложила в «сториз» видео с журналом «Бот в помощь», в чём некоторые пользователи увидели недвусмысленный намёк. Впрочем, вполне возможно, что обмен колкостями – лишь часть пиар-кампании командного турнира в Москве, где Алина и Женя будут капитанами противоборствующих команд.

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Следующие цели Загитовой

Любопытно, что при всей своей популярности и Загитова, и Медведева уступают по числу подписчиков в «Инстаграме» японке Марин Хонде, которая даже на чемпионате страны никогда не попадала в тройку сильнейших. Впрочем, не стоит сомневаться, что как минимум Загитова в скором времени догонит и перегонит Хонду, у которой сейчас всего на 15 тыс. подписчиков больше. Сложнее Алине будет дотянуться до показателя абсолютного лидера – олимпийской чемпионки Татьяны Навки, у которой 1,2 млн подписчиков.

Но если Загитова продолжит оставаться на виду, участвовать в крупных проектах и погружаться в шоу-бизнес, то очень скоро станет самой популярной фигуристкой в истории.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/teamzagitova

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