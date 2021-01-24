Реальная угроза. Фигурное катание не спасёт даже колоссальная популярность в России?

Ажиотаж вокруг командного турнира в Москве показывает, что в России фигурное катание готовы потреблять в любом формате. Турнира без иностранных звёзд и реальной спортивной составляющей, скроенного по всем лекалам шоу-бизнеса, болельщики ждут не меньше, чем официального чемпионата мира, который ещё не факт что состоится.

Можно только порадоваться, что руководство нашего фигурного катания не зарывает сумасшедший интерес к своему виду спорта в землю, а старается выжать из него максимум. На этом фоне за рубежом некогда популярный спорт испытывает колоссальные проблемы. Такими темпами фигурное катание рискует превратиться в забаву для своих, понятную и любимую только в России и ещё в паре стран.



А там и до исключения из олимпийской программы недалеко.

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Фигурное катание отлично чувствует себя в изоляции

Пандемия коронавируса продемонстрировала то, что ещё несколько лет казалось малореальным. Оказывается, фигурное катание в России отлично себя чувствует даже без международных турниров. Переформатированный Кубок России с успехом заменил Гран-при, чемпионат страны в Челябинске отлично справился с ролью главного старта сезона, а командный Кубок Первого канала стал хитом ещё до премьеры.



Конечно, и сами фигуристы, и болельщики соскучились по атмосфере борьбы с иностранными соперниками, но на рейтингах и интересе спонсоров это никак не отражается. Тем более некоторые внутренние противостояния получаются даже более интригующими и жаркими, чем интернациональные. Ещё один плюс вынужденной изоляции – обилие турниров на территории России. Несмотря на ограничения по числу зрителей, сейчас у болельщиков всё равно больше возможностей увидеть любимых спортсменов своими глазами.

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Россия – исключение из правил

К сожалению, за пределами России ситуация отнюдь не такая позитивная: даже в ведущих странах отменяются национальные чемпионаты, фигуристы остаются без финансирования спонсоров и заработков в шоу, где-то из-за локдауна закрыты катки. Спасать очень затратный и далеко не самый популярный вид спорта многие страны не торопятся.



Усугубляет положение поведение Международного союза конькобежцев, который уже отменил все крупные международные старты, кроме чемпионата мира. Без турниров, шоу и спонсоров спортсмены теряют мотивацию, что уже сказывается на снижении числа участников внутренних турниров и по всему миру и их уровню подготовки. Приходится констатировать, что фигурное катание в опасности. Согласны с этим и многие специалисты, включая авторитетного продюсера Ари Закаряна.

«Мы не то чтобы убиваем фигурное катание — просто параллельно с Россией должен двигаться и остальной мир. Почему-то Япония двигается, а остальные — нет. Но здесь существуют вопросы к ISU. Сейчас нужно делать всё возможное, и я уверен, что они это делают, чтобы чемпионат мира состоялся. Если он не состоится, фигурное катание окажется на грани мировой катастрофы», — считает Закарян.

Ари Закарян: если ЧМ не состоится, фигурное катание окажется на грани мировой катастрофы

Фигурное катание рискует остаться без Олимпиады?

На первый взгляд, проблемы зарубежных фигуристов нас волновать не должны. В России в каждом виде присутствует мощная конкуренция и спортсмены самого высокого мирового уровня, а по качеству организации и зрительскому интересу любой внутренний турнир не уступает крупнейшим мировым стартам. Есть сильные соперники – отлично, нет – мы без угрызений совести заберём все медали.



Правда, такая логика таит в себе серьёзную опасность. Резкое падение интереса в мире может быть чревато в том числе и для России. Фигурное катание рискует превратиться в сугубо национальную забаву, пригодную в основном для внутреннего потребления. Как бейсбол в США или крикет в странах Британского содружества. В теории это приведёт к снижению спортивной составляющей и росту популярности шоу-форматов. В принципе, что-то похожее мы уже наблюдаем на примере командного турнира, который к спорту как таковому имеет мало отношения.



Но хуже всего, что такими темпами можно лишиться и места в олимпийской программе. Возможно, сейчас это в это трудно поверить, но если в США, Канаде и Европе старейший олимпийский вид продолжит разваливаться, то никакая популярность в России его не спасёт. Подобное мы проходили со спортивной борьбой, которой потребовалась тотальная перезагрузка, чтобы сохранить место на Олимпиаде.



Самое печальное, что Россия практически не имеет рычагов влияния на ситуацию. Остаётся только надеяться, что Международный союз конькобежцев вовремя спохватится и не допустит непоправимого.