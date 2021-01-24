«Настя сделала мою жизнь счастливой». Драматичная история любви фигуриста Чернышёва

Карьера Петра Чернышёва прошла вдали от России. Импозантный фигурист перебрался за океан вслед за возлюбленной и долгие годы был лучшим танцором США. На родину Пётр вернулся по работе, но встретил главную любовь своей жизни и остался.



Роман Чернышёва и известной актрисы Анастасии Заворотнюк развивался на глазах у всей страны, а спустя 10 лет после сказочной свадьбы в счастливой семье появилась дочка.



Но тяжёлая болезнь супруги обернула красивую историю любви в настоящую драму.

Любовь привела Чернышёва в США

Карьера Чернышёва начиналась блестяще. Пётр превосходно владел тройными прыжками и считался перспективным одиночником, пока не получил серьёзную травму ноги. Из-за повреждения фигурист надолго выпал из тренировочного процесса и отстал от конкурентов. Как часто бывает в подобных случаях, выходом стала смена дисциплины, однако из-за присущего одиночникам эгоизма Петру было трудно наладить отношения с партнёршами. Наиболее удачным получился союз с Ольгой Першинковой, на и этот дуэт просуществовал недолго.

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В 1992 году Чернышёв решил попытать счастья в США. На тот момент Пётр состоял в отношениях с известной советской фигуристкой Натальей Анненко, которую по окончании карьеры позвали работать в заокеанских шоу. Чернышёв отправился в Штаты вслед за возлюбленной.



«Петя сразу же после знакомства окружил меня заботой и вниманием. Влюбившись, он серьёзно подошёл к этому вопросу — вскоре предложил руку и сердце. Я ездила в туры. И он мне в любой город присылал цветы, подарки. В Америке, когда я в шоу выступала, мог через всю страну ко мне прилететь. Проводил полдня в самолёте, только чтобы просто меня повидать, и улетал обратно. Это подвиг!» — рассказывала Наталья.

Благородство и роман с американкой

Пётр и Наталья прожили вместе семь лет и почти не ссорились, однако частая разлука и разные жизненные приоритеты привели к расставанию. Анненко была старше Чернышёва на семь лет и мечтала о детях, в то время как фигурист все силы отдавал спортивной карьере. Вместе с Наоми Ланг Пётр стал пятикратным чемпионом США и двукратным победителем чемпионата четырёх континентов в танцах на льду. Кроме того, яркий дуэт регулярно представлял Америку на чемпионатах мира, а в 2002-м выступил на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

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«Понимаю, что он влюбился в красивую Наоми, свою партнёршу-американку по танцам. У Пети с Наоми стало больше общих интересов, чем со мной», — признавалась Анненко.



Наталья и Пётр расстались мирно. Чемпионка СССР и по сей день тепло отзывается о Чернышёве. Фигурист поступил благородно по отношению к своей первой жене и оставил ей всё имущество. Даже после развода Пётр присылал Наталье цветы и периодически интересовался её жизнью. Если верить СМИ, после расставания с первой супругой Пётр несколько лет встречался с партнёршей по дуэту Наоми Ланг, однако после спорта между молодыми людьми сохранились только дружеские отношения.

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Любовь с первого взгляда с Заворотнюк

После окончания карьеры Чернышёв активно выступал в ледовых спектаклях в США, а в 2007 году вернулся в Россию для участия в шоу «Танцы на льду». После 15 лет за границей Пётр не ориентировался в российском шоу-бизнесе и чувствовал себя немного чужим в новой обстановке. Ведущая шоу Анастасия Заворотнюк, прославившаяся благодаря главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», для него была просто красивой девушкой.



«Культурный срез того времени для меня остался за бортом. Я не знал, что американский ситком «Няня» адаптирован в России и называется «Моя прекрасная няня». В Америке он мне не нравился. Я был удивлён, что Настя сыграла в этом моём нелюбимом сериале, да ещё и стала после этого звездой в России», — позже признавался Пётр.



Эта была любовь с первого взгляда.

«Мы увиделись в первый съёмочный день, который всегда бывает очень суматошным. Мы встретились взглядами, и я почувствовала: моё. Это было похоже на электрический разряд», — вспоминала актриса.



Пётр начал активно ухаживать за Анастасией и даже научил её кататься на коньках. Отношения двух звёзд стали стремительно развиваться. В день расставания Анастасии с актёром Сергеем Жигуновым Чернышёв позвал Заворотнюк на первое свидание. Символично, что произошло это в День всех влюблённых.

Идеальная свадьба

Вскоре Пётр решил сделать возлюбленной предложение. Во время отдыха на Сардинии Чернышёв вышел из волнующегося моря с бриллиантовым кольцом в руках, встал на одно колено и попросил Анастасию стать его женой. Через несколько месяцев возлюбленные поженились, а затем и обвенчались в Крыму.



«Первый раз всё было так, как я мечтала! И белое платье, и даже лимузин! Всё, как хотелось и как должно быть», — признавалась Заворотнюк, в жизни которой до этого уже было два брака.

Пётр быстро поладил с детьми Анастасии и без раздумий переехал в Россию, оставив американскую главу своей жизни позади. Больше 12 лет возлюбленные счастливы в браке.



«Настя сделала мою жизнь счастливой. Я встретил человека, которого я люблю, любил и буду любить всю жизнь», — признавался Чернышёв.



Заворотнюк тоже не уставала говорить о своём счастье: «Я могу сказать, что именно сейчас я абсолютно счастлива. Картинка абсолютно правильная. Дрожу и молюсь, чтобы ничего не менялось. Всё так, как я мечтала с детства».

Долгожданный ребёнок и тяжёлая болезнь жены

Актриса мечтала подарить своему возлюбленному ребёнка. Счастливое событие произошло в 2018 году. Заворотнюк забеременела в 47 лет и родила Чернышёву первенца — дочь Милу. Но судьба приготовила счастливой семье тяжёлое испытание.

В 2019 году стало известно, что известная российская актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. По словам друзей Петра и Анастасии, фигурист заботливо ухаживает за больной супругой и проводит с ней всё свободное время. Кроме того, Чернышёв много работает в ледовых шоу



Хочется надеяться, что Чернышёв и Заворотнюк преодолеют все трудности и мы ещё не один год будем восхищаться их красивой историей любви.