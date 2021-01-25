Девушка с обложки. Как культовый дизайнер Вера Вонг бросила фигурное катание ради моды

Имя Веры Вонг слышали даже те, кто далёк от мира моды. Культовый модельер перевернула представление о свадебных платьях. Уже больше 30 лет в нарядах её бренда выходят замуж самые богатые и знаменитые девушки планеты.

Помимо основного направления Вонг создаёт вечерние платья, а также придумывает костюмы для лучших фигуристов США. В уникальных нарядах от Веры Вонг в разное время катались Нэнси Кэрриган, Мишель Кван и Нейтан Чен. Причём любовь популярного дизайнера к фигурному катанию не взялась из ниоткуда.

В молодости Вонг сама была успешной фигуристкой и даже едва не поехала на Олимпиаду.

Влюблённая в фигурное катание

В 50-х годах ХХ века фигурное катание в США пользовалось огромной популярностью. Родители охотно отдавали детей на каток, и шестилетняя Вера не стала исключением. Причём свой путь она, как ни странно, начала сразу с парного катания. Вонг искренне полюбила этот вид спорта и наслаждалась тем, сколько искусства через него можно пронести.

«Катание на коньках было для меня возможностью проявить себя творчески. Это смесь всех миров — музыки, танцев, атлетики, хореографии и, конечно, костюмов. С самого раннего возраста я влюбилась в то, как может выглядеть и что может делать фигурист», — признавалась Вера.

Впечатлённая победами американских спортсменов, Вонг мечтала стать фигуристкой высокого уровня и однажды поехать на Олимпиаду. Вместе с Джеймсом Стюартом они добились статуса одного из лучших дуэтов страны и всерьёз претендовали на участие в Играх-1968 в Гренобле. За пару месяцев до Олимпиады изображение эффектной молодой фигуристки даже поместили на обложку знаменитого журнала Sports Illustrated. Тогда авторы выпуска и не догадывались, что это достижение так и останется для Вонг главным в спортивной карьере.

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Крах олимпийской мечты

На предолимпийском чемпионате США Вера и Джеймс стали только пятыми и в олимпийскую сборную не попали. Эта неудача настолько подкосила Вонг, что она решила завязать с фигурным катанием в 19 лет и сосредоточиться на учёбе. Тем более её партнёр вернулся в одиночное катание.

Вонг была опустошена. Позже Вера признавалась, что в тот период её часто преследовали нервные срывы.

«Как бы я ни старалась и как бы ни работала, я никогда не достигала того уровня, о котором мечтала. Это было тяжёлое осознание. Я думаю, что уход из спорта был для меня знаком, что я потерпела неудачу. Я не знала, смогу ли когда-нибудь найти в своей жизни что-то ещё, что значило бы для меня так же много», — рассказывала Вера.

Путь к моде и ещё одно разочарование

После ухода из спорта перед Вонг открылся новый мир. Девушка поступила в престижный колледж искусств в Нью-Йорке, а на втором курсе уехала на стажировку в Париж. Позже Вера признавалась, что только после завершения карьеры задышала полной грудью и избавилась от чувства одиночества. После окончания обучения Вера устроилась в журнал Vogue и уже через пару лет стала самым молодым старшим редактором отдела моды в истории издания. Вера проработала в этой должности 15 лет и мечтала стать главным редактором, однако ей предпочли кандидатуру Анны Винтур. После этого Вера решила уйти из журналистики, но не из индустрии моды.

«Я не чувствовала, что достигла вершины, абсолютной вершины. В моём сознании я всегда терпела неудачу. И я думаю, что эти два события очень повлияли на мой взгляд на жизнь. Мне приходилось постоянно изобретать себя заново», — говорила Вонг о своём опыте в фигурном катании и модной журналистике.

Возвращение к истокам

По-настоящему знаменитой и успешной Вонг стала благодаря созданию бренда свадебных платьев. Всё, что она видела на прилавках магазинов, казалось ей примитивным. Первая же её коллекция вывела свадебную моду на новый уровень. В костюмах от Веры под венец шли Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и многие другие звёзды Голливуда.

Став главной законодательницей свадебной моды, Вонг вернулась к истокам и начала помогать фигуристам в разработке соревновательных костюмов. Однажды к Вере обратился тренер Нэнси Кэрриган, с которой дизайнер когда-то каталась на одном катке. Вонг была растеряна и поначалу хотела отказаться.

«Ответственность куда серьёзнее, чем если вы шьёте платье на Оскар. Вряд ли кто-то захочет, чтобы спортсмен потерял золотую медаль из-за того, что его рукав внезапно пошёл по швам», — объясняла Вера.

В конце концов Вонг согласилась помочь Нэнси. Их сотрудничество получилось настолько успешным, что Вера одевала Кэрриган в течение четырёх лет. Платья фигуристки были лаконичными, но при этом очень стильными. Самыми запоминающимися нарядами Нэнси стали белое платье, имитирующее свадебный образ, и платье цвета шампанского, переливающееся кристаллами Swarovski.

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Звёздные клиенты и долгожданная Олимпиада

После Кэрриган Вонг сотрудничала с Мишель Кван, которую одевала для выступлений на Играх 1998 и 2002 года. Вонг называла фигуристку ледяной актрисой и сравнивала её катание с оперой. Костюмы для Кван Вера старалась сделать свободными и лёгкими. Она боялась доставить дискомфорт фигуристке.

Среди клиентов Вонг были и мужчины. Для Эвана Лайсачека модельер создала чёрный строгий костюм со змеями, в котором фигурист выиграл золото Олимпиады в 2010 году. Вера болела за американца с трибун.

«Словно сказка наяву! Дух Олимпиады невозможно передать по телевизору. Надо быть здесь, видеть и чувствовать всё самой! Зимние игры в Ванкувере и золотая медаль – это моя Олимпиада, которой у меня никогда не было, но о которой я, как бывшая спортсменка, всегда мечтала», — делилась восхищённая Вонг.

Сейчас главным клиентом Веры в фигурном катании является двукратный чемпион мира Нейтан Чен. Вонг одевала американца на Олимпиаду в Пхёнчхане, сотрудничество продолжилось и в последующие сезоны. Костюмы Веры для Нейтана часто критикуют за их простоту, а порой и за странные цветовые решения. Но Вонг уверена, что они чётко отражают характер Чена.

«У каждого фигуриста свой особый стиль и темперамент. В нарядах Нейтана я хотела выразить геометричность. Это не просто наряды для шоу, а современная интерпретация атлетизма», — рассказывала Вера.

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В 2009 году Вонг вошла в Зал славы США по фигурному катанию благодаря вкладу в спорт в качестве художника по костюмам. Вера не получила свой звёздный час на Олимпиаде, но в итоге всё же нашла возможность добиться всеобщего признания в фигурном катании.

«Я всегда следовала зову сердца», — признавалась Вера. Теперь можно сказать точно, что душевные порывы повели Вонг в верном направлении.