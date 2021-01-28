Кошмар наяву! Российских фигуристок могут лишить чемпионата мира. LIVE

Сегодня, 28 января, состоится заседание совета Международного союза конькобежцев, на котором может быть принято окончательное решение о судьбе чемпионата мира по фигурному катанию — 2021. Турнир должен пройти в Стокгольме с 24 по 27 марта, однако существует риск отмены соревнований из-за пандемии коронавируса.
Если чемпионат мира всё же состоится, то чиновникам международной федерации предстоит решить вопрос с названием российской команды, которая не сможет выступать как сборная России из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Возможно, совет ISU обсудит, под каким флагом российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях в Швеции и какая мелодия будет исполняться в честь их побед.
Оставайтесь с «Чемпионатом», чтобы не упустить события важнейшего дня в фигурном катании.
Причин для волнения действительно немало, и одна из главных — массовые отмены предыдущих турниров в календаре сезона. Из-за пандемии коронавируса ISU отменил чемпионат Европы, чемпионат мира среди юниоров, финал Гран-при, юниорскую серию Гран-при, турнир четырёх континентов и несколько менее значительных стартов.
Судьба чемпионата мира по фигурному катанию решится 28 января
Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания! Сегодня, 28 января, должна определиться судьба чемпионата мира-2021, который планируется провести в Стокгольме с 24 по 27 марта. Заседание совета Международного союза конькобежцев пройдёт в онлайн-формате, и наверняка в его повестке окажется и обсуждение предстоящих соревнований. Риск отмены турнира велик, но мы продолжаем верить в лучшее и следить развитием событий.
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