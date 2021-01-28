Кошмар наяву! Российских фигуристок могут лишить чемпионата мира. LIVE

Судьба чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года решается прямо сейчас. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Сегодня, 28 января, состоится заседание совета Международного союза конькобежцев, на котором может быть принято окончательное решение о судьбе чемпионата мира по фигурному катанию — 2021. Турнир должен пройти в Стокгольме с 24 по 27 марта, однако существует риск отмены соревнований из-за пандемии коронавируса.

Если чемпионат мира всё же состоится, то чиновникам международной федерации предстоит решить вопрос с названием российской команды, которая не сможет выступать как сборная России из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Возможно, совет ISU обсудит, под каким флагом российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях в Швеции и какая мелодия будет исполняться в честь их побед.

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