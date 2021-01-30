Три фигуристки Тутберидзе игнорируют первенство России. Загитовой таких поблажек не делали

Для Валиевой, Усачёвой и Хромых сделали исключение. Не опасно ли создавать особые условия 14-летним юниоркам?

Поблажки лидерам – нормальная история для фигурного катания. Но когда сразу три претендентки на награды игнорируют главный национальный турнир по своему возрасту – это не может не вызывать вопросов.

За что юным фигуристкам из группы Тутберидзе положены такие привилегии, которых не было ни у Загитовой, ни у Медведевой, ни у других звёзд?

И главное: а так ли необходимо давать 14-летним девочкам повод чувствовать себя особенными и исключительными? Не опасно ли создавать для них особые условия?

Исключение для учениц Тутберидзе

До появления в календаре Кубка Первого канала главным турниром первой половины февраля должен был стать чемпионат России среди юниоров в Красноярске. Теперь же основное внимание болельщиков приковано к командным соревнованиям в Москве, что, впрочем, не делает первенство страны менее статусным и важным стартом.

Достаточно сказать, что в турнире девушек как минимум пять участниц готовы исполнять четверные прыжки, а сражение Софьи Акатьевой и Софьи Самоделкиной уже называют репетицией битвы за золото олимпиады-2026. Конечно, загадывать на пять лет вперёд в современном фигурном катании бессмысленно, но на данный момент обе Сони показывают просто феноменальное катание и значительно превосходят сверстниц.

Но даже при такой жёсткой конкуренции состав участниц первенства России нельзя считать оптимальным. Красноярская публика не увидит на льду ни действующую чемпионку страны и мира среди юниоров Камилу Валиеву, ни вице-чемпионку планеты Дарью Усачёву, ни эффектную Майю Хромых. Все три ученицы Этери Тутберидзе проводят свой последний юниорский сезон и, по всем раскладам, должны были оказаться в Красноярске. Однако руководство федерации сделало для них исключение.

Избранная. Почему для звёздной ученицы Тутберидзе снова делают исключение Валиева может выступить на командном турнире в Москве вместо чемпионата России среди юниоров – почему это правильно.

Таких привилегий не было даже у Медведевой и Загитовой

Валиева и Усачёва вместо первенства страны примут участие в коммерческом турнире в Москве. Хромых же изначально была заявлена на скромные соревнования на приз Чайковской, но позже из списков участников исчезла. Возможно, Майя в итоге присоединится к коллегам по группе на Кубке Первого канала.

Вряд ли без этих фигуристок турнир одиночниц в Красноярске получится менее интересным, но общий уровень это, конечно, понизит. Да и само по себе решение трёх топовых юниорок игнорировать чемпионат России может обесценить эти соревнования.

Ранее игнорировать юниорский чемпионат страны без медицинских причин себе не позволяли ни Евгения Медведева, ни Алина Загитова, ни Александра Трусова, ни Анна Щербакова, ни Алёна Косторная. Все они в 14 лет считались не менее талантливыми и перспективными, чем Валиева, а уж Усачёву и Хромых значительно опережали.

Так чем же именно нынешнее поколение юниорок Тутберидзе заслужило такие привилегии?

Сюрприз от Тутберидзе. Почему нестабильная юниорка сорвёт триумф Плющенко в Казани Майю Хромых считают слабейшей фигуристкой «Хрустального». Но даже ей по силам испортить праздник академии Плющенко.

На особых условиях

Надо сказать, что многие болельщики поддержали решение чиновников и тренерского штаба «Хрустального». Их основной аргумент – отмена юниорского чемпионата мира из-за коронавируса. Иными словами, турнир в Красноярске не будет отборочным, а, значит, его запросто можно пропустить.

Но это не отменяет того факта, что для 14-летних фигуристок создают особые условия, в которых они запросто могут почувствовать себя исключительными. Ситуация, в которой тебе можно то, что другим нельзя, способна спровоцировать «звёздную болезнь».

А как должны себя чувствовать другие фигуристки, видя, что некоторым позволено чуть больше?

Почему отсутствие Хромых выглядит странно

При этом у каждой из этого трио свои обстоятельства. Валиева действительно переросла юниорский уровень, и все её амбиции связаны исключительно с олимпийским сезоном. Титул лучшей юниорки России у неё уже есть, а в плане опыта участие в Кубке Первого канала даст ей больше, чем деклассирование соперниц на первенстве страны. По Усачёвой вопросов больше. Понятно, что Дашу пытаются представить как потенциального лидера взрослой команды, но тут важно не переусердствовать.

И уж совсем неоднозначным выглядит неучастие в первенстве России Хромых. Если Майя здорова (а об этом говорит её намерение выступать на турнире Чайковской), то объективных причин для пропуска главного юниорского старта у неё нет. Выступление в Красноярске в ранге одного из фаворитов придало бы Майе уверенности, да и потенциальная медаль стала бы самым громким успехом в её карьере на данный момент. При нынешней конкуренции странно разбрасываться такими шансами.

Возможно, в тренерском штабе Тутберидзе понимают, что Усачёвой и Хромых будет трудно соперничать с Акатьевой и Самоделкиной, обладающими более сложными прыжками. Но ведь на взрослом уровне, куда так стремятся Усачёва и Хромых, конкуренция ещё жёстче.

Так, может, к ней привыкать?