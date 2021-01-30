«Я в глубине души — старая русская женщина». Скандальный фигурист из США без ума от России

Эпатажный Джонни Вейр обожает Пугачёву и дружит с Медведевой. У чемпиона даже была русская фамилия.

Нечасто встретишь американца, который бы обожал Россию. Но в фигурном катании есть такой персонаж — экстравагантный Джонни Вейр. Призёр чемпионата мира фанатеет от нашей культуры и отлично знает русский. Безмерная любовь к России привела Джонни к конфликту с американской федерацией, а какое-то время он даже носил русскую фамилию.

Откуда же у американского парня такая тяга к нашей стране?

Кто вдохновил Джонни стать фигуристом

В 90-е годы в США был невероятный подъём женского катания. Кристи Ямагучи выиграла Олимпиаду в 1992 году, Нэнси Кэрриган и Тоня Хардинг были чуть ли не самыми популярными спортсменками страны. Но Джонни Вейра в фигурное катание привела отнюдь не соотечественница, а украинка Оксана Баюл. Увидев выступление девушки по телевизору, Джонни решил посвятить себя льду.

Родители не особо верили в успех мальчика, но Джонни упорно следовал своей цели и никого не слушал. В 11 лет он тренировался на роликах в подвале собственного дома, а когда ему подарили коньки, тренировочной базой стало замерзшее кукурузное поле. Уже через неделю Джонни запрыгал аксель.

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Одержимость Джонни катанием вынудила родителей записать его в секцию. Сначала Вейр пробовал кататься в паре с Джоди Радден, но заметно превосходил партнёршу в уровне и в итоге перешёл в одиночное катание. Слава об артистичном юноше, влюблённом в фигурное катание, быстро облетела Штаты. Уже в 16 он представлял свою страну на юниорском чемпионате мира и с первой попытке завоевал золото.

На пути к Олимпиаде в Турине Вейр трижды становился сильнейшим фигуристом страны и был рядом с пьедесталом на чемпионатах мира. Олимпийский дебют тоже принёс ему лишь пятое место, после чего Джонни решил прервать многолетнее сотрудничество с тренером Присциллой Хилл.

Любовь к русской драме и тренировки у Тарасовой

Ориентиром для Джонни всегда была русская школа фигурного катания. Размашистое и полное драматизма катание российских фигуристов импонировало ему куда больше, чем сдержанные и, часто шаблонные, выступления соотечественников.

«Мне не нравится американская манера кататься. Это как американский смайл, сплошная искусственность», — признавался Джонни.

При первой возможности Вейр поехал тренироваться к Татьяне Тарасовой в Коннектикут. Фигурист вспоминал, что на тренировках Татьяна Анатольевна безжалостно его гоняла, зато за пределами катка превращалась в заботливую бабушку. Однако сотрудничество с Тарасовой получилось недолгим. Вскоре американский фигурист перешёл под начало Галины Змиевской – авторитетного украинского тренера, воспитавшего кумира Вейра, Оксану Баюл.

Любовь к Пугачёвой и самое красивое место в мире

К тому моменту Джонни уже выучил русский язык и стал настоящим фанатом русской культуры. Вейр вспоминал, что далёкая и загадочная Россия манила его с пятилетнего возраста. Он хотел понять, что это за страна и почему в США к ней относятся негативно.

«В Америке народ боится делать то, что нравится, боится кого-то обидеть или разозлить. Русским на это плевать. Да и вообще история России меня завораживает. Она очень романтичная, со всеми взлётами и падениями. Красная площадь — самое красивое место в мире. Всякий раз, когда хожу по ней, ахаю и охаю», — рассказывал Вейр в интервью «Спорт-экспресс».

Джонни изучает русскую литературу, коллекционирует Чебурашек, смотрит советские фильмы и слушает русскую музыку. Даже сейчас Вейр частенько выкладывает в «Инстаграм» видео, как он катается под Сергея Лазарева или «Очи чёрные». Но особое место в его сердце занимает творчество Аллы Пугачёвой. «Я и сам в глубине души — старая русская женщина», — признавался Вейр.

Конфликт с федерацией США и депрессия после Олимпиады

Из-за любви к России у Джонни возникали проблемы на родине. Эпатажные заявления фигуриста раздражали чиновников американской федерации. А появление Вейра в свитере с надписью «СССР» на Олимпиаде в Турине переполнило чашу терпения функционеров.

Фигурист уверен, что после этой выходки федерация перестала его поддерживать. Дошло до того, что руководители команды не пришли на его предолимпийскую тренировку — им было интересно только то, как готов Эван Лайсачек. От строптивого американца отвернулся даже врач сборной США, из-за чего Вейр был вынужден консультироваться со специалистом из российской команды.

После скандала в Турине Вейр больше ни разу не выиграл чемпионат США, зато смог добиться главного успеха в карьере – бронзы чемпионата мира-2008 в Гётеборге. На Олимпиаде в Ванкувере Вейр выдал лучшие прокаты в карьере и рассчитывал на медаль, но остался лишь шестым. После этого Джонни ушёл в депрессию и потерял интерес к фигурному катанию. Несмотря на все попытки вернуться, на крупных турнирах он больше не выступал. Джонни до сих пор считает, что на тех Играх должен был стать третьим.

Личная драма Джонни Вейра

Помимо парадоксальной любви ко всему русскому Вейра всегда отличала страсть к эпатажному и вызывающему поведению. Фигурист выступал в экстравагантных костюмах с перьями и блёстками. Над Джонни часто посмеивались и шутили, что он органичнее бы смотрелся в женском катании. «Меня частенько зовут «мисс» или «сударыня», критикуя за женственность, но я сильный толстокожий человек, поэтому совсем не обижаюсь», — парировал фигурист.

В 2011 году Вейр совершил каминг-аут, а вскоре зарегистрировал отношения с Виктором Вороновым – юристом из России. Джонни взял двойную фамилию Вейр-Воронов и на публике светился от счастья. Впрочем, через пару лет призёр остался один, а развод сопровождался взаимными претензиями и обвинениями. Джонни упрекал Виктора в нежелании работать, а тот заявил, что во время одной из ссор Вейр бросил в него… матрёшку.

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Чем Джонни занимается сейчас

После завершения карьеры и личной драмы у Джонни началась новая жизнь. Фигурист стал комментатором на NBC, посещал светские мероприятия, участвовал в ледовых шоу и даже снимался в сериале «Цепляясь за лёд» на Netflix. Вейр обожает русских фигуристок, дружит с Медведевой и Туктамышевой и постоянно поздравляет россиян с праздниками.

Карьера Джонни была похожа на вечную борьбу и вытягивала из него все силы. Вейр не раз сетовал на то, что жизнь фигуриста сводится к нескольким цифрам. И только после ухода из спорта Джонни стал по-настоящему свободным. Он не заработал громких титулов, зато его популярность выше, чем у многих олимпийских чемпионов.