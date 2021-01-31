«Душа ушла в пятки». Как российская фигуристка отказывалась выходить на лёд на Олимпиаде

Без умения подавлять эмоции чемпионами не становятся. Острая конкуренция внутри группы, неутешительные прогнозы специалистов и неверие в собственный успех поставили знаменитую российскую фигуристку на грань нервного срыва. Из-за колоссального напряжения Оксана Казакова едва не сбежала перед произвольной программой, но всё же вышла на лёд и не совершила ни одной ошибки.



Как же чемпионке удалось справиться с ревностью и охватившей её паникой на пути к главному достижению в карьере?

Партнёрша для олимпийского чемпиона

К 1994 году карьере Артура Дмитриева мог позавидовать любой: в паре с Натальей Мишкутёнок он завоевал золото и серебро Олимпиады, по два раза выиграл чемпионаты мира и Европы. Однако после обидного поражения от Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова на Играх в Лиллехамере в истории Дмитриева оставалась какая-то недосказанность. 26-летний фигурист не хотел уходить из спорта проигравшим и отважился на ещё один олимпийский цикл. Сложность была в том, что Мишкутёнок устала от фигурного катания, и Артуру пришлось искать новую партнёршу. Дмитриеву предлагали встать в пару с опытными спортсменками, но неожиданно его выбор остановился на юной Оксане Казаковой.



«Он выбрал меня, объяснив мне своё решение следующим образом: «Ты очень хотела побеждать». Москвина, кстати, была против, поскольку знала, как долго придётся со мной возиться — обучать, переучивать… Но Артур настоял на своём», — рассказывала Казакова.

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Выйти из тени Мишкутёнок

Работа паре предстояла трудная. 20-летняя Казакова значительно уступала партнёру в мастерстве и старалась как можно скорее сократить отставание. Чрезмерное желание прогрессировать и усложнять программу едва не поставило крест на перспективах новой пары. Спустя месяц после начала тренировок Оксана неудачно упала со сложной подкрутки и разорвала связки голеностопа. Восстановление длилось полгода, и всё это время Дмитриев терпеливо ждал возвращения молодой партнёрши. И не прогадал — дуэт очень быстро набрал форму и триумфально выиграл чемпионат Европы — 1996.



Несмотря на быстрый прогресс и первые успехи, Оксану далеко не всё устраивало в тренировочном процессе. Дело в том, что Казакову пытались превратить во вторую Мишкутёнок — специально обучали характерным движениям Натальи, придумывали похожие образы. Молодая фигуристка с таким подходом была категорически не согласна и в противовес стилю Мишкутёнок развила в себе глубокую эмоциональность. Позже хореограф Александр Матвеев и Тамара Москвина использовали эту особенность Казаковой при создании программ.



«Меня хотели быстро подделать под Наталью Мишкутёнок, с которой Артур катался раньше, но это абсолютно не в моём характере. Я должна быть единственная и неповторимая», — рассказала Оксана «Спорт день за днём».



В итоге Казакова добилась своего. Её дуэт с Дмитриевым приобрёл собственный стиль и показал много оригинальных элементов: вращение в вертикальном шпагате вниз головой, поддержки на одной руке со сложными переворотами партнёрши на спине партнёра, интересные переходы в тодесах.

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Конкуренция — залог успеха Москвиной

С приближением Олимпиады в Нагано перед Казаковой и Дмитриевым появилось ещё одно серьёзное препятствие. Их коллеги по группе Москвиной Елена Бережная и Антон Сихарулидзе прогрессировали колоссальными темпами. Перед Играми Елена и Антон обошли Оксану и Артура как на чемпионате России, так и на чемпионате Европы. Казаковой казалось, что Тамара Николаевна уделяет их соперникам больше внимания, ревность не давала девушке покоя и мешала спокойной подготовке.

Напряжение между спортсменами возросло, поэтому их пришлось развести по времени. Фигуристы занимались на разных катках, а муж Москвиной Игорь Борисович согласился помогать Казаковой и Дмитриеву и часто отвлекал Оксану от неприятных мыслей. При этом сама Москвина категорически отрицала, что симпатизировала одному из дуэтов больше, чем другому.



И действительно, именно острая конкуренция помогла Казаковой и Дмитриеву сделать большой шаг вперёд и справиться с нервами на Олимпиаде. После целой серии вторых и третьих позиций Оксана и Артур наконец взобрались на вершину, причём на самом главном старте.

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Казакова отказывалась выходить на лёд

Перед Олимпиадой в Казакову и Дмитриева мало кто верил. Артуру, по мнению специалистов, мешал возраст, а Оксану, наоборот, считали недостаточно опытной, чтобы помочь партнёру повторить успех шестилетний давности. Неудачные выступления по ходу сезона только укрепляли мнение, что Казакова и Дмитриев – не фавориты. Но целеустремлённые фигуристы смогли опровергнуть пессимистичные прогнозы.

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Короткую программу Оксана и Артур откатали без единой помарки и заслуженно захватили лидерство. По признанию Дмитриева, в первый день выступлений его трясло, но он быстро взял себя в руки и постарался успокоить партнёршу. Правда, перед выходом на произвольную Оксана всё же дрогнула — после внезапного падения Антона Сихарулидзе на последних секундах программы фигуристка почувствовала запаниковала. Оксана отказывалась выходить на лёд на Олимпийских играх.



«Душа ушла в пятки. Когда Тамара Николаевна зашла ко мне в раздевалку, я ей сказала: «Не пойду». — «Как не пойдёшь?» — «Мне страшно», — рассказывала Казакова.

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«Тамара Николаевна нашла какие-то психологические приёмы. Я себе сказала: «Оксана, дорогая, ты что совсем спятила? Куда тебя несёт? Соберись». Отпустило, когда встала в первую позу и сделала первый прыжок. Я поняла, что всё. Это катают победители», — вспоминала Казакова.



Сразу после триумфа в Нагано Дмитриев, прошедший три Олимпиады, завершил карьеру. Казакова решила, что лучше партнёра у неё уже не будет, поэтому последовала примеру Артура и в 23 года перешла в профессионалы. Многие специалисты считали поступок Казаковой поспешным, однако сама она о своём решении не жалеет.