«Любовь всё переживёт». Как Домнина вернулась к Костомарову после романа со звездой кино

Оксана Домнина и Роман Костомаров никогда не выступали вместе, но стали одной из самых красивых пар в фигурном катании. Чемпионы участвуют в совместных проектах, воспитывают двоих детей и на общих фотографиях в «Инстаграме» светятся от счастья. Со стороны семейная жизнь знаменитых фигуристов похожа на идиллию.
Но жизнь олимпийского чемпиона Костомарова далеко не всегда была гладкой и гармоничной. На пути к личному счастью фигурист прошёл через развод с эффектной спортсменкой, болезненное расставание и воссоединение с Домниной.
Как же Роману удалось вернуть возлюбленную и создать крепкую семью?
Яркие партнёрши Костомарова
В детстве Роман Костомаров мечтал стать гимнастом или пловцом, но в 9 лет оказался на катке, да там и остался. Тренер Лидия Караваева разглядела талант мальчика и предложила ему встать в пару со своей дочерью Екатериной Давыдовой. Вместе они выступали в течение десяти лет и даже стали чемпионами мира среди юниоров, однако переход во взрослые проходил трудно, поэтому Роман принял предложение из-за океана и перешёл в группу Натальи Линичук.
В Делавэре Костомаров начал кататься с Татьяной Навкой, но уже через сезон оказался в дуэте с будущей звездой шоу-бизнеса Анной Семенович. Неудачи на чемпионатах мира и Европы заставили Романа признать уход от Навки ошибкой. Пара воссоединилась под руководством Александра Жулина, который также был мужем партнёрши. С 2003 по 2006 год яркий и страстный дуэт выигрывал практически все турниры в танцах на льду, а после победы на Олимпиаде в Турине завершил карьеру.
Костомарову всегда доставались эффектные и харизматичные партнёрши, но рабочие отношения в романтические не перетекали. Роман признавался, что с ним работать тяжело, на тренировках уж точно было не до любви.
«Я со всеми своими партнёршами на тренировках в основном ругался. Уходил со льда с мыслью: «Не видеть бы тебя ещё неделю!» — рассказывал фигурист RT.
Безумные поступки и неудачный брак
В юности Роман был вспыльчивым и импульсивным, часто совершал спонтанные поступки, которые многим казались безумными. Однажды вместе со своим другом Александром Абтом фигурист сел в «Жигули» и практически без денег поехал в Сочи – и всё ради короткой встречи с возлюбленной.
Несмотря на многочисленные увлечения и обилие поклонниц, до 27 лет Костомаров оставался холостяком. В первый раз Роман женился на москвичке Юлии Лаутовой, которая выступала за Австрию в одиночном катании. Какое-то время спортсмены общались на расстоянии, а в 2004 году сыграли пышную свадьбу. К тому моменту девушка уже завершила карьеру и была готова к семейной жизни. Юлия переехала к мужу в США, но постепенно отношения между супругами разладились. Роман думал только о предстоящей Олимпиаде и уделял жене не так много внимания, как ей бы хотелось. Брак распался спустя три года.
Чувства к подруге жены
С Оксаной Домниной Костомаров был знаком ещё с 2001 года. Фигуристы сдружились, но романтические отношения у них завязались только после расставания Романа с Лаутовой. Интересно, что Домнина была подругой первой жены Костомарова и даже присутствовала на их свадьбе.
«Меня к Оксане тянуло как магнитом, а она меня избегала на протяжении нескольких месяцев — прежде всего потому, что я был женат на её подруге. А с Юлей у нас к тому моменту всё давно разладилось», — признавался Роман.
Против отношений Костомарова и Домниной была и мать фигуриста. Женщина считала, что Оксана разбила семью Романа с Юлией. Целый год она отказывалась разговаривать с девушкой, но в итоге оттаяла.
«Мама видит, что мы любим друг друга, что мне хорошо с этой женщиной, и это для маминого сердца главное. Они быстро нашли общий язык», — рассказывал Костомаров.
Фигуристы стали жить вместе, а спустя четыре года отношений у них родилась дочь Настя. После первого неудачного брака Костомаров не спешил делать предложение. Оксана о свадьбе мечтала, но давить на партнёра не хотела.
Роман Домниной со звездой кино
Переломным моментом для пары стало участие в «Ледниковом периоде». На проекте Оксана каталась в паре с известным актёром Владимиром Яглычем, к которому у неё вскоре возникли чувства. Домнина пыталась их загасить, но не получалось. Фигуристка решила расстаться с отцом своего ребёнка.
«Жизнь идёт, наши отношения с Ромой стали другими. И в какой-то момент я поняла, что всё изменилось: мои взгляды на жизнь, мечты, планы… Мой уход от Романа только выглядит импульсивным и необдуманным, но на самом деле это очень взвешенный и осознанный шаг», — рассказывала Домнина в интервью журналу «7 дней».
Костомаров долгое время не хотел отпускать возлюбленную, но в итоге смирился и смог сохранить хорошие отношения. Фигурист часто виделся с дочкой и поддерживал отношения с Оксаной. «Он прекрасный отец. Я благодарна ему за всё, что у нас было», — признавалась Домнина. Но сердце у Костомарова было разбито. После расставания он набил на руке татуировку с надписью Love — crucifixion («Любовь — распятие»).
Казалось, Роман и Оксана расстались навсегда. Фигуристка выглядела счастливой рядом с Яглычем, а в прессе поползли слухи о скорой свадьбе спортсменки и звезды кино. Каково же было удивление болельщиков, когда выяснилось, что Оксана вышла замуж за … Костомарова.
Долгожданная свадьба и счастливый брак
Олимпийский чемпион поборолся за свою любовь и на этот раз не стал медлить с предложением. Фигуристы сыграли роскошную свадьбу и обвенчались. Всё произошло так, как и мечтала Оксана.
В 2016 году у пары родился второй ребёнок — сын Илья. Сейчас мальчику 5 лет и он уже учится кататься на коньках. 10-летняя Настя уверенно держится на льду, но отдавать в фигурное катание родители её не собираются. Девочка профессионально занимается теннисом и уже одерживает свои первые победы.
По прошествии лет фигуристы уверены, что любовь может преодолеть любые препятствия.
«Были горы каких-то проблем. Любовь в том и заключается, что она проходит через разные трудности. Это в 25-30 лет ты непримиримый ни с чем. А с возрастом, с жизненным опытом начинаешь по-другому к этому относиться», — сказал Костомаров Hello.
Солидарна с ним и Домнина: «Любовь всё переживёт».
- 31 января 2021
-
11:29
-
00:37
- 30 января 2021
-
23:57
-
23:32
-
20:49
-
12:10
-
09:57
-
00:24
- 29 января 2021
-
22:27
-
16:32
-
15:53
-
13:13
-
12:13
-
12:05
-
08:59
-
00:08
- 28 января 2021
-
21:32
-
20:22
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:19
-
17:35
-
16:09
-
15:39
-
15:18
-
12:01
- 27 января 2021
-
21:47
-
17:41
-
16:41
-
16:03
-
14:34
-
14:20