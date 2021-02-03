Участников чемпионата мира по фигурному катанию будут отбирать по видео. А как же монтаж?

Неординарное решение организаторов чемпионата мира по фигурному катанию вызвало переполох среди болельщиков. Отбирать участников на главный турнир сезона будут по… видеозаписям программ. Новость из разряда «ничего непонятно, но очень интересно» спровоцировала массу вопросов и даже опасений.

Получается, претендовать на участие в чемпионате мира сможет любой, у кого есть коньки и камера? Как избежать махинаций со стороны фигуристов? Означает ли это, что и сами соревнования скоро будут проходить в онлайн-формате?

И главное. Неужели российским фигуристам тоже придётся записывать свои программы на видео, чтобы выступить на чемпионате планеты?

Неполноценные. Как большие дяди превратили лучших фигуристок России в изгоев Щербаковой, Трусовой и Валиевой придётся терпеть унижения на главных турнирах в жизни. Если их вообще туда пустят.

Как попасть на чемпионат мира с помощью видео

Во время ограничений из-за коронавируса фигурное катание смело шагнуло в виртуальное пространство. Постановка программ по «Скайпу» уже никого не удивляет, а в США провели первый турнир в онлайн-формате. Постепенно адаптируется к новым реалиям и Международный союз конькобежцев. Чиновники не только сохранили чемпионат мира, но и решили допускать на него участников по видеозаписям программ. То есть в теории на главном турнире планеты можно оказаться даже без участия в международных стартах.

Решение ISU выглядит смелым и инновационным, но о полноценной революции в фигурном катании говорить рано. Дело в том, что попасть на чемпионат мира с помощью видеозаписей собственных прокатов смогут только фигуристы, которые уже прошли национальный отбор, но не обладает необходимым техническим минимумом для квалификации на соревнования.

По правилам, каждый участник чемпионата мира должен в текущем, или двух предыдущих сезонах набрать больше баллов за технику, чем предусматривает техминимум. У одиночников нижний порог оценки за технику составляет 34 балла за короткую программу и 64 за произвольную. У одиночниц – 30 и 51 балл соответственно. В спортивных парах – 27 и 44 балла, а в танцах – 33 балла за ритм-танец и 47 за произвольный. При этом в расчёт берутся только турниры под эгидой ISU.

Российские фигуристы лучше всех готовы к чемпионату мира. Не зря рисковали здоровьем У России есть все шансы повторить достижение 16-летней давности. И заработать максимум путёвок на Олимпиаду.

Монтаж не пройдёт

Поскольку большинство международных турниров в этом сезоне было отменено, в федерации решили пойти навстречу тем, кто не смог выполнить критерии отбора. Таким спортсменам в период с 5 по 16 февраля необходимо прислать видеозаписи той программы, за которую у него не выполнен технический минимум. Оценивать присланный материал будет судейская панель из шести специалистов, которые будут смотреть исключительно на элементы. Если оценка за технику превысит необходимый минимум, то спортсмен будет допущен до участия в чемпионате мира.

В требованиях к видео есть ряд любопытных нюансов. Во-первых, между съёмками двух программ должно пройти не больше трёх дней. Во-вторых, при получении видео технические специалисты должны подтвердить, что видео было снято целиком и именно в то время, которое указано в сопроводительном документе. Также отдельно подчёркивается, что вариант выполнения техминимума онлайн используется исключительно для чемпионата мира — 2021.

Если проверить присланные ролики на склейку и монтаж ISU может, то гарантировать, что спортсмен не запишет сто прокатов и выберет лучший, не способен никто. Правда, в основном речь идёт о спортсменах не самого высокого уровня, так что если даже кто-то прибегнет к хитрости ради квалификации на чемпионат мира, то ничего страшного в этом не будет.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Швеции пройдёт в срок! Но без сборной России Спустя два года главный турнир планеты всё-таки состоится! Или рано радуемся?

Россияне обойдутся без видео

Российским фигуристам из-за нововведения ISU переживать не стоит. Можно с уверенностью сказать, что любой претендент на поездку в Стокгольм в составе российской команды имеет результаты гораздо выше технического минимума и в короткой, и в произвольной программе.

Успокоил болельщиков и президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

«Это касается тех, у кого технического минимума на данный момент нет. Российские спортсмены, претендующие на участие в чемпионате мира, уже участвовали в стартах», — сказал Горшков ТАСС.

Понятно, что решение о допуске спортсменов на чемпионат мира по видеозаписям программ – вынужденное. Но гибкий подход ISU можно только приветствовать. Пандемия коронавируса и так больно ударила, прежде всего, по представителям маленьких и не самых успешных федераций, так что лишать их чемпионата мира из-за невозможности выполнить техминимум было бы жёстко и цинично.

Тем более на распределение мест в Стокгольме смелое решение ISU всё равно не повлияет.