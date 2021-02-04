«Ну что ж такое?». Почему юная звезда Тутберидзе чуть не заплакала после уверенной победы

Доминирование учениц Этери Тутберидзе переходит в разряд вещей, на которые можно смотреть вечно. В турнире одиночниц на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске было всего две представительницы «Хрустального». Угадаете, кто занял первое и второе места?
Аделия Петросян больше впечатлила судей в борьбе за серебро с фигуристкой из академии Плющенко, а безоговорочную победу одержала новая звезда Тутберидзе Софья Акатьева.
Так почему же чемпионка чуть не плакала после победного выступления?
Жилиной не хватило сил на всю программу
Неожиданно для многих в первой разминке оказалась Вероника Жилина. Подопечная Евгения Плющенко накануне осталась без каскада и практически лишилась шансов на медали. В произвольной Ника смотрелась гораздо увереннее, да и сама постановка лучше подходит под её стремительное и силовое катание. Жилина чисто сделала два четверных тулупа в первой половине, однако на всю программу её пока не хватает. Досадное падение с тройного лутца, помарки на выездах с каскадов и штраф за превышение продолжительности программы не позволили Веронике совершить камбэк.
Закрывала первую разминку Наталья Лагутова из ЦСКА, которая осмелилась на попытку четверного тулупа. И пусть прыжок завершился недокрутом и падением, зато полку россиянок-квадисток прибыло.
По ходу выступлений фигуристок из второй разминки Жилина опускалась всё ниже. Отличное впечатление оставила Мария Парамонова. Победительница детского «Ледникового периода» подтвердила репутацию фигуристки, умеющей точно передавать настроение программы. Добавить к этому сложные прыжки – и получим ещё одну топ-юниорку.
Яркая и артистичная Елизавета Осокина допустила болезненное падение, но сохранила преимущество над Парамоновой и перед выступлениями финальной шестёрки занимала первую позицию.
Самоделкина может лучше
Первая же участница заключительной разминки легко взяла отметку в 200 баллов. Правда, сама Софья Самоделкина наверняка рассчитывала на большее. Одна из самых ярких и перспективных российских фигуристок с трудом устояла после сольного четверного сальхова, а затем чисто сделала этот прыжок в каскаде с двойным тулупом. Софья как всегда здорово чувствовала музыку и уверенно выполняла все элементы, но не покидало ощущение, что она может лучше. Дорожка шагов второго уровня и претензии арбитров к каскаду тройной лутц – тройной тулуп это только подтверждают. Сергей Давыдов выглядел недовольным и, наверное, Соня была с ним согласна. Оценка в 207,64 балла оставляла Самоделкиной шансы на медаль, но ведь она приехала в Красноярск бороться за золото.
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Самая опытная фигуристка из последней разминки Анна Фролова в отсутствие ультра-си делает ставку на интерпретацию программ. Аня снова захватила зал нежным и лиричным катанием, и лишь падение с тройного флипа в концовке подпортила отличные ощущения от её выступления. Третья кряду фигуристка из ЦСКА, Елизавета Берестовская, презентовала новую произвольную программу про грустную судьбу клоуна. И если в образ Лиза попала здорово, то в техническом плане были помарки, да и от четверных в данном случае фигуристка решила отказаться.
Два восхитительные Софьи
На Софью Муравьёву во время произвольной программы зрители и судьи уже смотрели другими глазами. Казалось, повторить свой успех сенсационной победительнице короткой программы будет крайне трудно, но Софье это удалось. 13-летняя спортсменка блистала под великую музыку Листа и показала настоящий спектакль на льду, а безошибочное исполнение всех прыжковых элементов только добавляло магии её выступлению. Муравьёва четверной прыжок только учит, но даже без него ей удалось опередить Софью Самоделкину и гарантировать себе место на пьедестале.
После выступления Софьи Акатьевой в короткой программе было много споров вокруг недокрута, который у неё увидели в каскаде с тройным акселем. В произвольной её ошибки были куда заметнее – касание льда рукой после сольного четверного тулупа и жёсткое падение с тройного акселя. Тем не менее потрясающий каскад из четверного и двойного тулупов в самом начале программы вкупе с максимальными уровнями за вращения и чистыми прыжками во второй половине проката обеспечил ученице Тутберидзе убедительную победу.
Покидая лёд, Софья чуть не плакала. В сердцах она бросила Даниилу Глейхенгаузу: «Ну что ж такое?», имея в виду ошибки на двух элементах ультра-си из трёх. Лишь в «кисс энд край» Акатьева стала улыбаться и вести себя так, как подобает чемпионке. Муравьёву она опередила более чем на 11 баллов.
Двойной успех Тутберидзе
В теории отнять у Акатьевой золото могла только её коллега по «Хрустальному» Аделия Петросян, но на практике это было невозможно. Темпераментная девочка без устали носилась по катку под национальную армянскую мелодию и с удивительной лёгкостью исполняла прыжки. Без четверных бороться с Акатьевой Аделия не могла, но за счёт чистого проката и правильной расстановки элементов обошла Муравьёву и стала серебряным призёром.
Как и в прошлом году, когда Камила Валиева выиграла юниорский чемпионат России в одну калитку, чемпионка оказалась на голову сильнее соперниц. Даже с ошибками Софья Акатьева не заметила сопротивления и завоевала главное золото в своей карьере. Естественно, на данный момент.
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