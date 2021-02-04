«Ну что ж такое?». Почему юная звезда Тутберидзе чуть не заплакала после уверенной победы

Доминирование учениц Этери Тутберидзе переходит в разряд вещей, на которые можно смотреть вечно. В турнире одиночниц на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске было всего две представительницы «Хрустального». Угадаете, кто занял первое и второе места?

Аделия Петросян больше впечатлила судей в борьбе за серебро с фигуристкой из академии Плющенко, а безоговорочную победу одержала новая звезда Тутберидзе Софья Акатьева.

Так почему же чемпионка чуть не плакала после победного выступления?

Жилиной не хватило сил на всю программу

Неожиданно для многих в первой разминке оказалась Вероника Жилина. Подопечная Евгения Плющенко накануне осталась без каскада и практически лишилась шансов на медали. В произвольной Ника смотрелась гораздо увереннее, да и сама постановка лучше подходит под её стремительное и силовое катание. Жилина чисто сделала два четверных тулупа в первой половине, однако на всю программу её пока не хватает. Досадное падение с тройного лутца, помарки на выездах с каскадов и штраф за превышение продолжительности программы не позволили Веронике совершить камбэк.

Закрывала первую разминку Наталья Лагутова из ЦСКА, которая осмелилась на попытку четверного тулупа. И пусть прыжок завершился недокрутом и падением, зато полку россиянок-квадисток прибыло.

Ученица Плющенко сенсационно обошла звезду Тутберидзе. Теперь-то Евгений доволен судьями? Софья Муравьёва стала главной героиней короткой программы на первенстве России. А ведь она могла кататься у Этери.

По ходу выступлений фигуристок из второй разминки Жилина опускалась всё ниже. Отличное впечатление оставила Мария Парамонова. Победительница детского «Ледникового периода» подтвердила репутацию фигуристки, умеющей точно передавать настроение программы. Добавить к этому сложные прыжки – и получим ещё одну топ-юниорку.

Яркая и артистичная Елизавета Осокина допустила болезненное падение, но сохранила преимущество над Парамоновой и перед выступлениями финальной шестёрки занимала первую позицию.

Тренер команды Тутберидзе бурно отреагировал на судейство. Из-за поражения от Плющенко? Даниил Глейхенгауз разводил руками и кивал головой. Похоже, в «Хрустальном» не так равнодушны к оценкам, как кажется.

Самоделкина может лучше

Первая же участница заключительной разминки легко взяла отметку в 200 баллов. Правда, сама Софья Самоделкина наверняка рассчитывала на большее. Одна из самых ярких и перспективных российских фигуристок с трудом устояла после сольного четверного сальхова, а затем чисто сделала этот прыжок в каскаде с двойным тулупом. Софья как всегда здорово чувствовала музыку и уверенно выполняла все элементы, но не покидало ощущение, что она может лучше. Дорожка шагов второго уровня и претензии арбитров к каскаду тройной лутц – тройной тулуп это только подтверждают. Сергей Давыдов выглядел недовольным и, наверное, Соня была с ним согласна. Оценка в 207,64 балла оставляла Самоделкиной шансы на медаль, но ведь она приехала в Красноярск бороться за золото.

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Самая опытная фигуристка из последней разминки Анна Фролова в отсутствие ультра-си делает ставку на интерпретацию программ. Аня снова захватила зал нежным и лиричным катанием, и лишь падение с тройного флипа в концовке подпортила отличные ощущения от её выступления. Третья кряду фигуристка из ЦСКА, Елизавета Берестовская, презентовала новую произвольную программу про грустную судьбу клоуна. И если в образ Лиза попала здорово, то в техническом плане были помарки, да и от четверных в данном случае фигуристка решила отказаться.

Гегемония под угрозой. У юниорок Тутберидзе наконец-то есть по-настоящему мощная соперница Главные надежды российского фигурного катания сразятся за золото первенства страны. Прервёт ли Самоделкина победную серию «Хрустального»?

Два восхитительные Софьи

На Софью Муравьёву во время произвольной программы зрители и судьи уже смотрели другими глазами. Казалось, повторить свой успех сенсационной победительнице короткой программы будет крайне трудно, но Софье это удалось. 13-летняя спортсменка блистала под великую музыку Листа и показала настоящий спектакль на льду, а безошибочное исполнение всех прыжковых элементов только добавляло магии её выступлению. Муравьёва четверной прыжок только учит, но даже без него ей удалось опередить Софью Самоделкину и гарантировать себе место на пьедестале.

После выступления Софьи Акатьевой в короткой программе было много споров вокруг недокрута, который у неё увидели в каскаде с тройным акселем. В произвольной её ошибки были куда заметнее – касание льда рукой после сольного четверного тулупа и жёсткое падение с тройного акселя. Тем не менее потрясающий каскад из четверного и двойного тулупов в самом начале программы вкупе с максимальными уровнями за вращения и чистыми прыжками во второй половине проката обеспечил ученице Тутберидзе убедительную победу.

Покидая лёд, Софья чуть не плакала. В сердцах она бросила Даниилу Глейхенгаузу: «Ну что ж такое?», имея в виду ошибки на двух элементах ультра-си из трёх. Лишь в «кисс энд край» Акатьева стала улыбаться и вести себя так, как подобает чемпионке. Муравьёву она опередила более чем на 11 баллов.

Двойной успех Тутберидзе

В теории отнять у Акатьевой золото могла только её коллега по «Хрустальному» Аделия Петросян, но на практике это было невозможно. Темпераментная девочка без устали носилась по катку под национальную армянскую мелодию и с удивительной лёгкостью исполняла прыжки. Без четверных бороться с Акатьевой Аделия не могла, но за счёт чистого проката и правильной расстановки элементов обошла Муравьёву и стала серебряным призёром.

Как и в прошлом году, когда Камила Валиева выиграла юниорский чемпионат России в одну калитку, чемпионка оказалась на голову сильнее соперниц. Даже с ошибками Софья Акатьева не заметила сопротивления и завоевала главное золото в своей карьере. Естественно, на данный момент.