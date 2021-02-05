Загитова пришла на шоу к Урганту в дерзком образе. Но всё равно выглядела зажатой

Евгения Медведева и Алина Загитова были приглашены в шоу «Вечерний Ургант» для пиара Кубка Первого канала. Узнав об этом, фанаты потеряли покой. Ещё бы: две главные звезды фигурного катания, участницы культового противостояния окажутся не только в одной студии, но и на одном диване.
Несмотря на огромный ажиотаж, выпуск получился милым и дружелюбным. Обошлось без острых тем и выяснения отношений. Правда, показалось, что Загитова сильно волновалась.
Естественно, фанаты Алины этого никогда не признают, но их любимица выглядела зажатой и скованной. Сгладить ситуацию олимпийской чемпионке помогли… собаки.
Фанаты Загитовой недовольны
Совместное участие Загитовой и Медведевой в топовом вечернем шоу за день до старта Кубка Первого канала просто идеальный пиар-ход. Многие любители фигурного катания ждали этого события почти три года.
Тем не менее некоторые поклонники Загитовой возмущались, что их кумира посадят на один диван с той, кого она победила на Олимпиаде, а недавно обошла и в «Инстаграме». Мол, Первый канал хочет поставить Женю на одну ступень с Алиной, хотя Алина более титулованная и популярная. Задело фанатов Загитовой и то, что Ургант при объявлении фигуристки не упомянул про её победу на Олимпиаде.
Сыграли на контрасте
Умышленно или нет, но антагонизм фигуристок подчёркивали их наряды. Женя пришла в студию в чёрном платье с поясом и золотыми пуговицами в два ряда, в чёрных ботфортах. Загитова же предстала перед публикой в ярко-красном брючном костюме с чокером на шее. Пожалуй, более выразительного контраста и не придумаешь.
Расположившись на диване, Алина и Женя поприветствовали зрителей, державших в руках плакаты с именами звёздных фигуристок. Во время короткой беседы девушки рассказали о формате Кубка Первого канала, признались, какие качества им импонируют друг в друге, а также объяснили, почему катались в одном и то же платье. Каких-то супероткровений или громких заявлений не было, да и вряд ли их стоило ожидать.
Медведева была увереннее, но собаки выбрали Загитову
Бросалось в глаза, что Алина, несмотря на дерзкий образ, чувствовала себя не слишком комфортно. Она теребила руки, ёрзала на диване и поправляла чокер на шее. Также зрители обратили внимание на яркий румянец на её щеках – то ли гримёры перестарались, то ли сказывалось сильное волнение. Медведева вела себя более раскованно, развёрнуто отвечала на вопросы ведущего, пыталась шутить и много смеялась.
После беседы на диване Ургант традиционно предложил гостям принять участие в шуточном конкурсе. Алина и Женя встали у противоположных концов подиума, на центр которого поочерёдно ставили щенков. Правила Кубка Первого канала по «ми-ми-ми» были предельно просты – к кому из фигуристок пойдёт собака, тот и получает очко. Первый щенок выбрал Медведеву, но следующие сразу бросались к Алине. Медведева изо всех сил звала питомцев к себе, заманивала их погремушками, но всё тщетно. Если на диване Женя смотрелась увереннее, то симпатии собак оказались на стороне её конкурентки. Именно в этом конкурсе Алина смогла расслабиться и выглядела максимально органично.
Теперь Медведевой и Загитовой предстоит провести рядом ещё три дня, но уже в качестве капитанов противоборствующих команд на Кубке Первого канала.
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