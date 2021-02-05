Вот тебе и шоу! Российские фигуристки учинили разгром мужчинам в прыжковом турнире

Ещё года три назад в это невозможно было поверить. Очаровательные и внешне хрупкие фигуристки соревнуются в прыжках с мужчинами. Да не просто соревнуются, а побеждают в одну калитку.
Можно сколько угодно называть Кубок Первого канала шоу для домохозяек, но это никак не отменяет главного: российские девочки овладели самыми сложными прыжками в фигурном катании и выполняют их ничуть не хуже мужчин. К тому же гораздо стабильнее.
Так как же вышло, что команда девушек разгромила команду парней за счёт прыжков, которые всегда считались исключительно мужскими?
Новый формат и звёздные судьи
Учитывая уникальность соревнований, формат организаторам пришлось разрабатывать с нуля. В итоге к участию в прыжковом фестивале допустили восемь фигуристов. Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева вошли в команду женщин, а их соперниками стали Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалёв и Макар Игнатов. Правилами было предусмотрено три раунда.
В судейскую бригаду столь необычного турнира организаторы пригласили настоящих звёзд фигурного катания. За столиками с олдскульными табличками расположились Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Елена Чайковская, Аделина Сотникова и Максим Траньков, удививший публику новым образом. Двукратный олимпийский чемпион избавился от длинных чёрных волос и покрасил голову в пепельно-серый цвет. Стоит ли говорить, что появление на экране каждого из судей зрители «Мегаспорта» встречали овациями.
Туктамышева и Трусова подвели девушек
Предваряла парад невероятных по сложности прыжков красочная церемония представления участников. Во время объявления спортсменов, тренеров и судей каждый фигурист находился в луче прожектора.
По правилам первого раунда начинали девушки. Камила Валиева исполнила каскад тройной лутц-тройной тулуп. Повторять этот элемент из мужчин вызвался Коляда, который тоже обошёлся без помарок. Однако если Камиле все арбитры поставили 6,0 – максимальный балл, то Коляда «схватил» 5,9 балла от Москвиной.
Во втором туре первого раунда случилось первое падение, без которых представить прыжковый турнир почти невозможно. Елизавета Туктамышева упала с коронного тройного акселя и получила невысокий средний балл – 12,1. А вот Макар Игнатов не дрогнул и принёс мужской команде 14 баллов.
Сольный четверной у девушек решилась исполнять Александра Трусова, заявившая четверной лутц. Небольшой недокрут помешал Саше сделать идеальный выезд — фигуристка коснулась льда руками. Наиболее сурово её оценила Тамара Москвина. Дмитрий Алиев четверной лутц выполнил гораздо лучше и помог парням упрочить лидерство.
После идеального каскада четверной флип-тройной тулуп от Анны Щербаковой казалось, что девушки выйдут вперёд, однако чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв справился с ответственностью на ура. В четвёртом туре чуть-чуть лучше оказалась Щербакова, но по итогам первого раунда лидерство захватила команда мужчин – 68,7 против 67,22 балла. Подвели фигуристок падение Туктамышевой и ошибка Трусовой, конечно.
Российские фигуристки дважды не ошибаются
Во втором раунде каждый участник прыгал свой самый сложный элемент. Лиза Туктамышева исправилась за неудачу на старте турнира и получила от арбитров максимальные баллы за тройной аксель. Её примеру последовала и Трусова, сорвавшая аплодисменты четверным лутцем. А вот Коляда и Игнатов допустили падения с тулупа и риттбергера соответственно.
В третьей паре Анна Щербакова и Дмитрий Алиев чисто прыгнули лутц в четыре оборота, но чуть увереннее это получилось у подопечной Этери Тутберидзе. Завершали второй раунд победители чемпионата мира среди юниоров-2020. Валиева получила максимум баллов за квад-тулуп, в то время как Мозалёв сорвал четверной флип.
В итоге качественно прыгнуть во втором раунде среди мужчин удалось только Алиеву, а вот его партнёры по команде ошиблись и позволили девушкам захватить лидерство.
Девушки разгромили мужчин
Небольшое отставание в 2,06 балла оставляло парням неплохие шансы, но раунд каскадов сложился для них катастрофически. Если все четыре девушки уверенно и внешне легко крутили один сложнейших прыжок за другим, то у мужчин с этой задачей справились только Игнатов и Мозалёв. Коляда и Алиев завалили первый же четверной тулуп.
Среди девушек особо впечатлили Трусова и Щербакова. Саша выдала прыжковую феерию – четверной лутц – тройной тулуп – ойлер – тройной сальхов – тройной тулуп. Аня начала с четверного флипа, к которому присоединила тройной тулуп, тройной риттбергер, ойлер и тройной сальхов. Обе фигуристки получили максимальные баллы, а по сумме на 0,2 балла больше набрала Щербакова.
Вообще среди всех участников турнира только подопечные Этери Тутберидзе во всех трёх раундах выглядели неотразимо и безупречно. Наверное, поэтому зал заходился от восторга всякий раз, когда на большом экране показывали лучшего тренера мира. А кто-то из юных зрительниц даже крикнул: «Этери Георгиевна, спасибо за всё!». И наверняка с этой девочкой солидарны большинство гостей «Мегаспорта» и телезрителей.
Сразу по окончании турнира ведущие констатировали убедительную победу команды девушек (246,3 – 194,78) и вручили счастливым девчонкам чек на миллион рублей. Но, думается, за эти пару часов наши выдающиеся фигуристки приобрели куда больше. Теперь они точно знают, что не просто не уступают мужчинам в исполнении прыжков, но и значительно их превосходят.
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