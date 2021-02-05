Уверенная и проникновенная. Медведева не затеряется даже на фоне лучших фигуристок мира

Евгения Медведева вновь растапливает лёд! Двукратная чемпионка мира выступила с показательным номером на открытии Кубка Первого канала и привела зрителей в восторг. Женя смотрелась на льду сильно и уверенно, а её чувственное катание доводило до мурашек.
Такая Женя не потерялась бы и среди лучших фигуристок мира!
Медведева приковывает к себе тысячи взглядов
Хотя Медведева и не участвует в Кубке Первого канала как спортсменка, по популярности она значительно превосходит любую из звёзд турнира. Все понимают, что приглашение Жени и Алины Загитовой в качестве капитанов команд – это чисто имиджевая история. И Медведева со своей задачей справилась отлично: мелькала в новостных сюжетах, давала интервью, ходила к Урганту вместе с Загитовой. Фигуристка не соревновалась уже больше года, но одно её имя привлекает к экранам тысячи зрителей.
Поэтому возможность вновь увидеть Женю на льду стала для её поклонников настоящим подарком. Медведева целенаправленно готовилась к показательному номеру, и её усилия не прошли даром. Трогательный и пронзительный номер под песню Анны Герман «Эхо любви» вызвал на трибунах потрясающую реакцию. Как только фигуристка вышла на лёд, зрители начали кричать ей: «Женечка, мы тебя любим!».
Медведева стала сильнее
Евгения уже показывала нежный и пронизывающий насквозь номер, поставленный Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом, на показательных выступлениях чемпионата России и на сочинском шоу Ильи Авербуха. Тогда фигуристка ещё только начинала восстанавливаться после травмы спины и коронавируса, поэтому излишне не рисковала. Медведева исполняла лишь один прыжок и демонстрировала простые позиции во вращениях. В этот раз фигуристка усилила выступление, добавив второй прыжок. Тяжёлые тренировки в группе Тутберидзе не позволяют Жене расслабляться.
«Я просыпаюсь около 8.30, завтракаю, прыгаю в машину и еду на каток. На катке это — разминка, тренировка на льду, тренировка в зале, тренировка на льду, заминка — и раз! — уже семь вечера. Сейчас у меня больше времени и на льду, и в зале, и тренировочный день длиннее. Это главное различие», — признавалась Медведева в интервью Olympic Channel.
Проникновенное «Эхо»
Женя каталась чувственно и воодушевлённо. Все её движения были лёгкими и воздушными, а эмоции соответствовали каждому слову композиции Анны Герман. Глубокий взгляд Медведевой в конце программы пробил зрителей на эмоции и заставил рукоплескать. Фигуристка утонула в овациях, а болельщики уже традиционно забросали её игрушечными звёздочками. Также на арене красовался огромный фиолетовый баннер с надписью «Медведева богиня».
Хотя с показательных в Челябинске прошло чуть больше месяца, Женя смотрелась гораздо увереннее и спокойнее. Медведева всем своим видом показывала, что она никуда не собирается уходить. Да и не надо, ведь такая Женя точно не затеряется даже среди лучших фигуристок мира.
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