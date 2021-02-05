Уверенная и проникновенная. Медведева не затеряется даже на фоне лучших фигуристок мира

Евгения Медведева вновь растапливает лёд! Двукратная чемпионка мира выступила с показательным номером на открытии Кубка Первого канала и привела зрителей в восторг. Женя смотрелась на льду сильно и уверенно, а её чувственное катание доводило до мурашек.



Такая Женя не потерялась бы и среди лучших фигуристок мира!

Медведева приковывает к себе тысячи взглядов

Хотя Медведева и не участвует в Кубке Первого канала как спортсменка, по популярности она значительно превосходит любую из звёзд турнира. Все понимают, что приглашение Жени и Алины Загитовой в качестве капитанов команд – это чисто имиджевая история. И Медведева со своей задачей справилась отлично: мелькала в новостных сюжетах, давала интервью, ходила к Урганту вместе с Загитовой. Фигуристка не соревновалась уже больше года, но одно её имя привлекает к экранам тысячи зрителей.



Поэтому возможность вновь увидеть Женю на льду стала для её поклонников настоящим подарком. Медведева целенаправленно готовилась к показательному номеру, и её усилия не прошли даром. Трогательный и пронзительный номер под песню Анны Герман «Эхо любви» вызвал на трибунах потрясающую реакцию. Как только фигуристка вышла на лёд, зрители начали кричать ей: «Женечка, мы тебя любим!».

Загитова пришла на шоу к Урганту в дерзком образе. Но всё равно выглядела зажатой Показалось, что Алине было некомфортно на одном диване с Медведевой. Зато в конкурсе с собаками чемпионка расслабилась.

Медведева стала сильнее

Евгения уже показывала нежный и пронизывающий насквозь номер, поставленный Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом, на показательных выступлениях чемпионата России и на сочинском шоу Ильи Авербуха. Тогда фигуристка ещё только начинала восстанавливаться после травмы спины и коронавируса, поэтому излишне не рисковала. Медведева исполняла лишь один прыжок и демонстрировала простые позиции во вращениях. В этот раз фигуристка усилила выступление, добавив второй прыжок. Тяжёлые тренировки в группе Тутберидзе не позволяют Жене расслабляться.

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«Я просыпаюсь около 8.30, завтракаю, прыгаю в машину и еду на каток. На катке это — разминка, тренировка на льду, тренировка в зале, тренировка на льду, заминка — и раз! — уже семь вечера. Сейчас у меня больше времени и на льду, и в зале, и тренировочный день длиннее. Это главное различие», — признавалась Медведева в интервью Olympic Channel.

Проникновенное «Эхо»

Женя каталась чувственно и воодушевлённо. Все её движения были лёгкими и воздушными, а эмоции соответствовали каждому слову композиции Анны Герман. Глубокий взгляд Медведевой в конце программы пробил зрителей на эмоции и заставил рукоплескать. Фигуристка утонула в овациях, а болельщики уже традиционно забросали её игрушечными звёздочками. Также на арене красовался огромный фиолетовый баннер с надписью «Медведева богиня».



Хотя с показательных в Челябинске прошло чуть больше месяца, Женя смотрелась гораздо увереннее и спокойнее. Медведева всем своим видом показывала, что она никуда не собирается уходить. Да и не надо, ведь такая Женя точно не затеряется даже среди лучших фигуристок мира.