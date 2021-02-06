Загитова и Медведева выбрали названия команд. Это полный провал! LIVE

Настоящая жара в Москве! На кону Кубок Первого канала по фигурному катанию и большой денежный приз. Огненная онлайн-трансляция!

Сегодня, 6 февраля, в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоится второй день Кубка Первого канала. Стартует долгожданный командный турнир, где за главный приз сразятся команды Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Все участники выступят с короткими программами. Начало соревнований — в 17:00 по московскому времени. Победитель будет определён 7 февраля, после произвольной программы, путём суммирования результатов всех участников команды.

В каждой команде по три одиночника, три одиночницы, три танцевальных дуэта и две спортивные пары. Состав команд определился по итогам жеребьёвки, которая состоялась 5 февраля. Призовой фонд Кубка Первого канала составляет 10 млн рублей. Кроме основного трофея команды разыграют и приз зрительских симпатий.