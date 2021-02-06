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Кубок Первого канала по фигурному катанию: командный турнир, короткая программа — онлайн-трансляция 6 февраля

Евгения Медведева и Алина Загитова
«Чемпионат»
Загитова и Медведева выбрали названия команд. Это полный провал! LIVE
Настоящая жара в Москве! На кону Кубок Первого канала по фигурному катанию и большой денежный приз. Огненная онлайн-трансляция!
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Сегодня, 6 февраля, в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоится второй день Кубка Первого канала. Стартует долгожданный командный турнир, где за главный приз сразятся команды Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Все участники выступят с короткими программами. Начало соревнований — в 17:00 по московскому времени. Победитель будет определён 7 февраля, после произвольной программы, путём суммирования результатов всех участников команды.

В каждой команде по три одиночника, три одиночницы, три танцевальных дуэта и две спортивные пары. Состав команд определился по итогам жеребьёвки, которая состоялась 5 февраля. Призовой фонд Кубка Первого канала составляет 10 млн рублей. Кроме основного трофея команды разыграют и приз зрительских симпатий.

Состав участников команд Медведевой и Загитовой на Кубке Первого канала
Live Алексей Адамов

По окончании жеребьёвки капитаны после совещания с выбранными фигуристами определились с названиями команд.

Команда Алины Загитовой будет называться «Красная машина». Противостоять ей будет команда «Время первых» Евгении Медведевой. Хотелось бы больше креатива от девушек. Такой яркий, свежий формат, и такие скучные, отдающие нафталином названия.

09:33 Алексей Адамов

Состав участников команд Медведевой и Загитовой на Кубке Первого канала

Состав команд Медведевой и Загитовой на Кубке Первого канала

Команда Медведевой
женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых;
мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк;
спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко.

Команда Загитовой
женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва;
мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв;
спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин;
танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

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