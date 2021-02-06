Привет из СССР. Почему от Кубка Первого канала по фигурному катанию веет нафталином

Наше фигурное катание опережает время и смотрит в будущее, но его упорно тянут назад, в СССР. Медведева и Загитова выбрали старомодные концепции для своих команд на Кубке Первого канала. В 70-е годы идеи фигуристок зашли бы на «Ура», но в современных реалиях хоккейные и космические мотивы смотрятся как привет из прошлого.

Но действительно ли авторами названий и номеров были Женя и Алина? Если честно, верится с трудом.

Старые песни о старом

Медведева и Загитова следуют трендам: сидят в «тиктоке» и «инстаграме», слушают популярную музыку и нередко выступают под неё. Тем удивительнее, что для своих команд девушки выбрали избитые темы из 60-70х годов. Название команды Медведевой«Время первых» отсылает к эпохе покорения космоса, в то время как дружина Загитовой именуются в честь легендарной сборной СССР по хоккею – «Красная машина». Да, у Алины папа хоккеист. Да, она выиграла Олимпиаду в красной балетной пачке. Но всё равно трудно поверить, что 18-летняя фигуристка самостоятельно придумала такое избитое и несовременное название.



У Жени и Алины хорошая фантазия, и наверняка каждая из них могла придумать нетривиальную концепцию для своей команды. Конечно, космос и хоккей – наше всё, но это же не повод эксплуатировать национальное достояние СССР вечно! В итоге от Кубка Первого канала веет нафталином, а ведь турнир задумывался как инновационный и уникальный.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Причём вряд ли можно упрекать в любви к ретро самих фигуристок. Всё говорит о том, что названия команд и, главное, концепции, были разработаны организаторами задолго до турнира. На вчерашних репетициях у команд уже был готовый реквизит. Команда Жени фотографировалась в серебряных плащах и скафандрах. А Саша Трусова забавлялась с декорацией ракеты.



Команда Алины же училась пользоваться клюшками. Слабо верится, что фигуристы смогли найти весь этот громоздкий реквизит всего за один вечер. Но главным «разоблачением» стали приветственные слова от российских космонавтов с обриты и звёзд хоккея: Овечкина, Ковальчука, Капризова и других. Если наши подозрения верны, то очень жаль, что Алине и Жене не дали проявить фантазию и показать что-нибудь своё, современное и близкое их поколению.



В пик популярности «тиктока» и корейской танцевальной музыки, которую так любит Медведева, в очередной раз выезжать на хоккее и космосе как минимум странно. Символично и то, что Россия уже давно утратила мировое превосходство в обеих сферах. Поэтому эксплуатировать эти темы в фигурном катании, где Россия постепенно становится сильнейшей державой, не слишком логично.

Фигуристки Тутберидзе тащат Загитову к победе над Медведевой. Валиева взорвала зал! LIVE Первый день командного турнира в Москве. На льду — лучшие фигуристы России. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Инопланетная команда Медведевой и заминка Трусовой

Перед соревнованиями обе команды представили небольшие показательные номера. «Время первых» вышли под песню группы «Земляне» «Трава у дома». Фигуристы выступали в длинных серебряных плащах. Они несколько секунд недвижимо стояли в стартовых позах и начали танцевать, только когда выехала Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира вышла на лёд в большом шлеме, как и самая опытная фигуристка ей команды Елизавета Туктамышева.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не обошлось без небольшого курьёза. Александра Трусова споткнулась о серебряную накидку и упала. Попыталась встать, но снова упала. При этом Саша совсем не растерялась и органично встроилась в продолжение номера. Парники продемонстрировали эффектные поддержки, а в конце Дмитрий Козловский и Александр Галлямов взяли подняли над собой Медведеву.

Загитова забрала себе лучших фигуристок Тутберидзе. Зато у Медведевой крутая атмосфера Команду Жени ещё рано списывать со счетов. Фигурное катание – это не только девочки с четверными!

Фейерверк от «Красной машины»

Сразу вслед за командой «Время первых» на лёд вышли подопечные Алины Загитовой. Болельщики громко скандировали «Шайбу, шайбу!», растягивая огромные баннеры с названием команды (за сутки подготовились, ага). Все члены «Красной машины» были одеты в именные хоккейные свитера. Олимпийская чемпионка прокаталась с клюшкой, а затем позвала участников своей команды, сидевших на бортике, как заправские хоккеисты. «Красная машина» энергично танцевала, а Алина хлопала в такт музыке. Выглядело эффектно, а особенно впечатлил фейерверк из клюшек.



Медведева и Загитова выжали из своих тем максимум. Аудитории Первого канала такие номера наверняка понравятся, но в целом не покидало ощущение, что нас перенесли на машине времени лет на 40 назад. А жаль.