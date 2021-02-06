Союз спасения. Фигуристки Тутберидзе уберегли команду Загитовой от провала

У Медведевой есть все основания сетовать на составы. Кажется, бороться со звёздами «Хрустального» просто нереально.

Первый день командного турнира на Кубке Первого канала завершился так же, как Олимпиада в Пхёнчхане – победой Алины Загитовой над Евгенией Медведевой. Команда Жени «Время первых» уверенно лидировала после трёх видов, но всё решили выступления женщин. Сразу три ученицы Тутберидзе обошли и Трусову, и Туктамышеву.

Похоже, команда Загитовой обречена на успех.

Доминирование Медведевой и «перебежчик» Траньков

Первыми баллы для своих команд начали добывать танцоры. После выступления Александры Степановой и Ивана Букина вопросы о лучшем дуэте дня отпали. Действующие чемпионы России зажгли под композицию из мюзикла «Мулен Руж» и получили ошеломляющую оценку в 90,75 балла. Неудивительно, что команда Медведевой «Время первых» вышла вперёд.

Танцоры заняли места в «кисс энд край», а им на смену пришли одиночники. Во время выступления Макара Игнатова «Красная машина» замерла. Алина Загитова внимательно считала вращения, а после идеально выполненного каскада 4+3 Алексей Ягудин вскочил на ноги. Правда, затем у команды Загитовой началась чёрная полоса: Андрей Мозалёв не справился с программой, а Дмитрий Алиев, шикарно исполнивший все три прыжка, упал на ровном месте. По признанию фигуриста, его захлестнули эмоции.



После не самого удачного проката Александра Самарина защищать честь «Времени первых» предстояло 17-летнему Марку Кондратюку. Фигурист, ставший сенсацией на чемпионате России, зажёг и в этот раз: чистые тулуп, сальхов и тройной аксель принесли Марку 96,89 балла. Безупречен был и негласный лидер сборной России Михаил Коляда. После грубых ошибок на прыжковом турнире Михаилу нужно было реабилитироваться, что он блестяще и сделал — космические 105,42 балла и ещё более уверенное лидерство фигуристов Медведевой.

Ещё и фигурист! Как популярный художник сотворил сенсацию на чемпионате России 17-летний Марк Кондратюк стал открытием турнира в Челябинске. Неужели рисует он так же круто, как катается?

В соревнованиях спортивных пар случился небольшой курьёз. Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом выше мирового рекорда довели до экстаза не только болельщиков, но и своего тренера Максима Транькова. Несмотря на принадлежность к команде Медведевой, Максим расположился в стане противника рядом со своими подопечными. Медведева попыталась утащить «перебежчика» обратно, но тщетно. Ученики Тамары Москвиной Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский не обошлись без ошибок, но смогли опередить Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Туктамышева удивила, но расстроила

Лидерство «космонавтов» перед последним видом дня составляло 12,2 балла, что вовсе не гарантировало первую позицию по итогам дня. Лиза Туктамышева удивила новой короткой программой – вместо «Спартака» Хачатуряна чемпионка мира каталась под современный хит Билли Айлиш. В новом образе Лиза смотрелась здорово, но «бабочка» на тройном акселе сильно ударила по оценке.

Стереть из памяти. Почему Плющенко не жалеет денег на звёздную фигуристку Косторную Алёна решила сменить программу от лучшего хореографа мира. Слишком неприятные ассоциации?

Следом на лёд вышла главная надежда «Красной машины» Анна Щербакова и показала очередной шедевр. Кажется, она вообще не умеет ошибаться. Сложнейшие элементы были выполнены легко, словно фигуристка не прикладывала никаких усилий. По её словам, она долго тренировалась, чтобы зритель и не догадывался о её волнении. Трибуны, как и команда Загитовой, были в полном восторге. Заслуженные 82,89 балла и сильная заявка на победу.



Не подвела команду «Время первых» Майя Хромых. Небольшая ошибка в начале программы не помешала фигуристке набрать 75,05 балла. Но по общему уровню она пока уступает соперницам по группе.

Валиева с тройным акселем, Трусова — нет

Команде Медведевой оставалось уповать на Трусову. Саша откаталась безупречно, но не стала рисковать. Вместо тройного акселя только двойной. Каскад лутц-тулуп во второй половине и тройной флип также были идеальны. Но ещё важнее, что Саша выглядела на льду нежно и артистично: мягкое, пластичное, музыкальное катание раньше ей присуще не было. После окончания проката весь лёд был усыпан игрушками-бананами, а публика скандировала имя фигуристки. Тренер Трусовой Евгений Плющенко высоко оценил прокат подопечной, а вот сама Саша осталась недовольна: всё-таки пока без трикселя.



В отличие от Трусовой Валиева не стала осторожничать и сорвала джек-пот. Высокий, мощный тройной аксель покорил даже Этери Тутберидзе. Она лично пришла поздравить фигуристку в «кисс энд край». И технически, и артистически катание Камилы было великолепно. 90,25 баллов. Невероятный результат, гораздо выше мирового рекорда!

Новая звезда Тутберидзе удивила уникальным достижением. Трусовой можно заканчивать? 14-летняя Валиева пишет историю! Этери Георгиевна наконец-то создала идеальную фигуристку.

Завершала программу другая ученица Этери Георгиевны Дарья Усачёва. Чисто исполненные аксель, лутц и каскад флип-тулуп и шикарные вращения принесли ей 80,84 балла. Таким образом, выступления девушек изменили ход турнира. В общей сложности команда Загитовой набрала 931,41 балла. «Время первых» отстаёт почти на 20 баллов, но хоронить команду Медведевой точно не стоит.



Первый день показал, что далеко не все прогнозы оправдываются.