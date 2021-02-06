Союз спасения. Фигуристки Тутберидзе уберегли команду Загитовой от провала

Первый день командного турнира на Кубке Первого канала завершился так же, как Олимпиада в Пхёнчхане – победой Алины Загитовой над Евгенией Медведевой. Команда Жени «Время первых» уверенно лидировала после трёх видов, но всё решили выступления женщин. Сразу три ученицы Тутберидзе обошли и Трусову, и Туктамышеву.
Похоже, команда Загитовой обречена на успех.
Доминирование Медведевой и «перебежчик» Траньков
Первыми баллы для своих команд начали добывать танцоры. После выступления Александры Степановой и Ивана Букина вопросы о лучшем дуэте дня отпали. Действующие чемпионы России зажгли под композицию из мюзикла «Мулен Руж» и получили ошеломляющую оценку в 90,75 балла. Неудивительно, что команда Медведевой «Время первых» вышла вперёд.
Танцоры заняли места в «кисс энд край», а им на смену пришли одиночники. Во время выступления Макара Игнатова «Красная машина» замерла. Алина Загитова внимательно считала вращения, а после идеально выполненного каскада 4+3 Алексей Ягудин вскочил на ноги. Правда, затем у команды Загитовой началась чёрная полоса: Андрей Мозалёв не справился с программой, а Дмитрий Алиев, шикарно исполнивший все три прыжка, упал на ровном месте. По признанию фигуриста, его захлестнули эмоции.
После не самого удачного проката Александра Самарина защищать честь «Времени первых» предстояло 17-летнему Марку Кондратюку. Фигурист, ставший сенсацией на чемпионате России, зажёг и в этот раз: чистые тулуп, сальхов и тройной аксель принесли Марку 96,89 балла. Безупречен был и негласный лидер сборной России Михаил Коляда. После грубых ошибок на прыжковом турнире Михаилу нужно было реабилитироваться, что он блестяще и сделал — космические 105,42 балла и ещё более уверенное лидерство фигуристов Медведевой.
В соревнованиях спортивных пар случился небольшой курьёз. Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом выше мирового рекорда довели до экстаза не только болельщиков, но и своего тренера Максима Транькова. Несмотря на принадлежность к команде Медведевой, Максим расположился в стане противника рядом со своими подопечными. Медведева попыталась утащить «перебежчика» обратно, но тщетно. Ученики Тамары Москвиной Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский не обошлись без ошибок, но смогли опередить Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина.
Туктамышева удивила, но расстроила
Лидерство «космонавтов» перед последним видом дня составляло 12,2 балла, что вовсе не гарантировало первую позицию по итогам дня. Лиза Туктамышева удивила новой короткой программой – вместо «Спартака» Хачатуряна чемпионка мира каталась под современный хит Билли Айлиш. В новом образе Лиза смотрелась здорово, но «бабочка» на тройном акселе сильно ударила по оценке.
Следом на лёд вышла главная надежда «Красной машины» Анна Щербакова и показала очередной шедевр. Кажется, она вообще не умеет ошибаться. Сложнейшие элементы были выполнены легко, словно фигуристка не прикладывала никаких усилий. По её словам, она долго тренировалась, чтобы зритель и не догадывался о её волнении. Трибуны, как и команда Загитовой, были в полном восторге. Заслуженные 82,89 балла и сильная заявка на победу.
Не подвела команду «Время первых» Майя Хромых. Небольшая ошибка в начале программы не помешала фигуристке набрать 75,05 балла. Но по общему уровню она пока уступает соперницам по группе.
Валиева с тройным акселем, Трусова — нет
Команде Медведевой оставалось уповать на Трусову. Саша откаталась безупречно, но не стала рисковать. Вместо тройного акселя только двойной. Каскад лутц-тулуп во второй половине и тройной флип также были идеальны. Но ещё важнее, что Саша выглядела на льду нежно и артистично: мягкое, пластичное, музыкальное катание раньше ей присуще не было. После окончания проката весь лёд был усыпан игрушками-бананами, а публика скандировала имя фигуристки. Тренер Трусовой Евгений Плющенко высоко оценил прокат подопечной, а вот сама Саша осталась недовольна: всё-таки пока без трикселя.
В отличие от Трусовой Валиева не стала осторожничать и сорвала джек-пот. Высокий, мощный тройной аксель покорил даже Этери Тутберидзе. Она лично пришла поздравить фигуристку в «кисс энд край». И технически, и артистически катание Камилы было великолепно. 90,25 баллов. Невероятный результат, гораздо выше мирового рекорда!
Завершала программу другая ученица Этери Георгиевны Дарья Усачёва. Чисто исполненные аксель, лутц и каскад флип-тулуп и шикарные вращения принесли ей 80,84 балла. Таким образом, выступления девушек изменили ход турнира. В общей сложности команда Загитовой набрала 931,41 балла. «Время первых» отстаёт почти на 20 баллов, но хоронить команду Медведевой точно не стоит.
Первый день показал, что далеко не все прогнозы оправдываются.
- 6 февраля 2021
-
23:05
-
22:55
-
22:46
-
22:36
-
22:28
-
22:25
-
22:11
-
21:56
-
21:40
-
21:32
-
21:02
-
20:44
-
19:56
-
19:05
-
18:51
-
18:18
-
11:48
-
11:00
-
00:44
-
00:31
- 5 февраля 2021
-
23:56
-
22:53
-
22:41
-
22:20
-
21:33
-
21:08
-
18:00
-
17:37
-
16:48
-
16:04
-
15:44
-
15:07
-
15:00
-
14:32
-
14:11