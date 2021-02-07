Проект Валиева. Новая звезда Тутберидзе уже сейчас готова к победе на Олимпиаде

За год Камила должна стать ещё совершеннее. А уж сдерживать пубертат Этери отлично умеет.

Кубок Первого канала — это, конечно, шоу, но и спортсмены, и программы, и прыжки – настоящие. Даже оценки хотя и завышены, но довольно чётко отражают расклад сил. 14-летняя Камила Валиева показала лучший результат в истории, впервые в жизни чисто сделала тройной аксель на соревнованиях и заставила зрителей встать со своих мест.

Похоже, у Тутберидзе есть готовая фигуристка для победы на Олимпиаде. Осталось лишь слегка отшлифовать и уберечь от пубертата.

Валиева меняет расклад сил

Валиева прогрессирует колоссальными темпами. Первая попытка тройного акселя на этапе Кубка России в Москве была неудачной — степ-аут и неуверенный выезд. Тем не менее элемент был полностью докручен, а высота и пролётность прыжка подсказывали, что в скором времени мы увидим идеальное исполнение. И вот на Кубке Первого канала эффектный триксель Валиевой с двумя поднятыми наверх руками стал настоящим украшением вечера. За свой прокат спортсменка набрала сумму больше мирового рекорда, что даже с учётом завышенных оценок на развлекательном турнире впечатляет.

Если по ходу сезона наиболее сильное впечатление производила Щербакова, то прокат Валиевой в «Мегаспорте» в корне поменял диспозицию. Тройной аксель не только поможет Камиле сократить отставание в сложности от Трусовой и Щербаковой, но и позволит ей экспериментировать с контентом. Вполне возможно, что тройным акселем в короткой программе Камила не ограничится и станет первой взрослой фигуристкой в России, исполнившей его вместе с четверным прыжком в произвольной. С точки зрения функциональной готовности проблем возникнуть не должно.

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Новые четверные на подходе

Правда, в борьбе против Александры Трусовой и Анны Щербаковой, исполняющих более сложные квады, двух тулупов и трикселя может быть недостаточно. Но и эту проблему Камила старается решить: ещё до пандемии она пробовала заходить на четверной сальхов. Затем тренерский штаб предпочёл не форсировать события, и фигуристка стала разучивать прыжок попроще. Теперь же, когда одна цель достигнута, Камила может приступать к следующему этапу. Техника Валиевой позволяет ей наращивать количество оборотов. Некоторые специалисты уверены, что в перспективе фигуристка способна исполнить пятерной прыжок, поэтому появление сальхова или других квадов — лишь вопрос времени.

Ещё одним преимуществом Камилы являются короткие, лёгкие заходы в каскадах. Кажется, фигуристка практически не прикладывает усилий, выполняя сложную комбинацию. Так, на прыжковом турнире Валиева стала одной из трёх участниц, сделавших каскад из пяти элементов с четверным. Это свидетельствует о том, что Камила готова к исполнению сложнейших квадов не только соло, но и в каскаде с другими прыжками, что значительно повышает её шансы на успех.

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У Валиевой уже есть программы на Олимпиаду

При всех прыжковых достоинствах, Камила обладает более мощным инструментом, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, — её природное чувство музыки. Валиеву давно называют одним из лучших интерпретаторов — спортсменка легко перевоплощается и в каждый образ привносит что-то новое, глубоко личное.

Для сравнения, Анна Щербакова, несмотря на умение эмоционально рассказывать истории на льду, считается заложницей одного образа. Творческий потенциал Щербаковой также огромен, но тренерский штаб выработал определённую линию поведения и выбирает для Ани уже знакомые, несколько приевшиеся образы. С Камилой ситуация обстоит иначе — ей позволяют экспериментировать, дают максимально сложные задания, как будто желая проверить спортсменку на прочность перед главным стартом в карьере.

Например, новая произвольная программа на музыку Равеля казалась слишком сложной для 14-летней фигуристки, но со временем зрители и судьи прониклись необычной постановкой. Во многом благодаря «прочтению» Камилы — от старта к старту её катание становилось всё увереннее. Возможно, уже на Кубке Первого канала фигуристка окончательно убедит всех, что «Болеро» — это та самая олимпийская программа, которая вознесёт её на вершину пьедестала.

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Валиева уже готова к победе на Олимпиаде

Прогрессирует Камила и в ментальном плане. Ещё не так давно она совершала глупые ошибки от волнения, а теперь кажется просто образцом спокойствия. Ключевую роль в таком преображении сыграла Тутберидзе. После не самого удачного проката на Кубке России тренер позволила себе публично отчитать ученицу. Некоторым болельщикам такое поведение наставницы показалось неправильным, но результат говорит об обратном.

Этери Георгиевна прицельно готовит Валиеву к давлению, которое будет ждать её в Пекине. Камила умеет соображать в полёте. На юниорском чемпионате мира после первого неудачного четверного фигуристка исполнила каскад 4+2, принёсший ей победу. На Олимпиаде ставки будут выше, соперницы сильнее, и поэтому Валиева должна привыкнуть выступать в критических обстоятельствах.

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Конечно, в современных условиях делать прогнозы за год до турнира — занятие весьма сомнительное, но на данный момент Валиева выглядит идеальной фигуристкой без слабых мест. Главное, как сама фигуристка и её тренеры распорядятся временем до Олимпийских игр. У Этери Георгиевны есть опыт сдерживания пубертата, так что сохранить и даже приумножить технический арсенал у Камилы должно получиться. В плане артистизма изменения если и будут, то только в лучшую сторону. Всё говорит о том, что новая звезда Тутберидзе готова к победе на Олимпиаде.