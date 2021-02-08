По системе Тутберидзе. Почему Щербакова рискует повторить судьбу Медведевой

Перформанс Медведевой на итоговой пресс-конференции затмил вообще всё, что происходило на Кубке Первого канала до этого. Женя чётко дала понять, что считает формат командного турнира несправедливым, и отказалась признать поражение. Причины такой болезненной реакции стоит искать в событиях трёхлетней давности. Кажется, Медведева до сих пор не смирилась с итогами Олимпиады в Пхёнчхане, где после двух сезонов абсолютного доминирования была бита недавней юниоркой Загитовой.

И всё указывает на то, что история повторяется. Перед Олимпийскими играми в Пекине в группе Этери Тутберидзе снова есть абсолютный лидер женского одиночного катания. И есть та, которая прогрессирует на глазах, выкатывает олимпийскую программу и планомерно подводится к Играм.

Неужели Щербакова повторит судьбу Медведевой?

На Щербаковой не было лица после выдающегося проката. Неужели её время ушло? Камила Валиева уверенно обошла Аню с лучшим прокатом в истории. В женском фигурном катании снова сменился лидер.

Щербакова идёт по пути Медведевой

В межсезонье тренер Инна Гончаренко взбудоражила болельщиков смелым комментарием: «Был пример Алины Загитовой, которую на золотую олимпийскую медаль выкатала Женя Медведева. Вытащила на себе в прямом смысле слова. Точно так же сейчас Камила Валиева идёт за Анной Щербаковой, а за ней непременно пойдёт кто-то ещё. В этом и состоит расчёт тренера».

Тренер Гончаренко: Загитову на олимпийскую медаль выкатала Медведева, вытащила на себе

Инна Германовна будто в воду глядела. После ухода из «Хрустального» Трусовой и Косторной Щербакова оказалась в том же положении, в котором была Медведева за год до Олимпиады-2018. Аня приобрела по-настоящему звёздный статус, уверенно выиграла все официальные турниры, в которых принимала участие, и едет на чемпионат мира в ранге безоговорочного фаворита. Конечно, есть внешние факторы. Есть Трусова с потенциально более сложными программами. Но не завоевание Щербаковой золота в Стокгольме станет сенсацией.

Одна из самых феноменальных фигуристок в истории пока не имеет ни одной крупной международной победы, и хочется, чтобы эта несправедливость была исправлена. Тем более шансов на золото в олимпийском сезоне у Ани будет гораздо меньше.

Преимущество Валиевой в возрасте

За её спиной 14-летняя Камила Валиева, которая с каждым стартом наращивает мощь. В силу обстоятельств Камила освобождена от юниорских турниров в этом сезоне, поэтому вовсю осваивается во взрослом катании, экспериментирует и учится справляться с давлением. Как и Загитовой, ей поставили программу за два сезона до Олимпиады. Всего за пять месяцев «Болеро» в исполнении Валиевой изменилось до неузнаваемости, и можно только гадать, насколько хороша эта постановка будет в Пекине. В теории Щербакова тоже может сохранить произвольную на следующий сезон, так как из международных стартов у неё будет только чемпионат мира. Но это явно не та программа, с которой становятся олимпийскими чемпионками.

Проект Валиева. Новая звезда Тутберидзе уже сейчас готова к победе на Олимпиаде За год Камила должна стать ещё совершеннее. А уж сдерживать пубертат Этери отлично умеет.

Главное преимущество Валиевой над Щербаковой – возраст. Для Ани, как и для Медведевой, олимпийский сезон станет третьим взрослым в карьере, в то время как Валиева аналогично Загитовой выйдет из юниоров незадолго до Игр. За год до Пхёнчхана мало кто мог поверить, что Женя не возьмёт золото. Она побеждала на всех турнирах без исключения, а Алину рассматривали как звезду на следующий олимпийский цикл. Именно тот опыт и позволяет смотреть на Валиеву как на потенциальную олимпийскую чемпионку. И с каждым турниром всё меньше сомнений, что именно так всё и будет.

Союз спасения. Фигуристки Тутберидзе уберегли команду Загитовой от провала У Медведевой есть все основания сетовать на составы. Кажется, бороться со звёздами «Хрустального» просто нереально.

Щербакова видит, как Валиева набирает мощь

На командном турнире в Москве Камила добавила в произвольную программу тройной аксель и уверенно превзошла Щербакову. Да, Аня допустила нетипичный для себя брак на прыжках. Да, было заметно, как ей тяжело (видимо, последствия болезни и героизма на чемпионате России ещё сказываются). По техническому потенциалу она по-прежнему немного сильнее Валиевой, у которой из четверных только тулуп. Но ведь и до Олимпиады ещё год. Мог ли кто-то в феврале 2017-го поставить на Загитову в битве с Медведевой?

Учитывая все преимущества Валиевой, Щербакова не будет главным фаворитом в Пекине. При этом шанс на олимпийское золото у неё в любом случае есть. Как был этот шанс и у Медведевой. Другое дело, что Аня прекрасно знает, чем всё закончилось в Пхёнчхане. И не может не видеть, как ситуация повторяется. С той лишь разницей, что у Щербаковой нет настолько уверенного доминирования над соперницами, какое было у Медведевой, а Валиева готовится к Играм даже в более комфортных условиях, чем Загитова.

И при всей гениальности психолога Тутберидзе будет очень тяжело избавить Аню от этих мыслей. Возможно, даже тяжелее, чем сохранить четверные почти до 18-летия.