В российском фигурном катании новая звезда. Теперь Кондратюк поедет на чемпионат мира?

Ещё два месяца назад о Марке мало кто слышал. А сейчас он заставляет Медведеву плакать и обходит Коляду. Просто сказка какая-то!

В российском фигурном катании вспыхнула новая звезда. По отношению к Марку Кондратюку это не аванс, а констатация факта. Как ещё назвать парня, который сначала сенсационно ворвался на пьедестал чемпионата России, а затем поднял на ноги «Мегаспорт» и довёл до слёз саму Евгению Медведеву?

Всего за четыре выхода на лёд Марк из малоизвестного нестабильного фигуриста превратился в реального претендента на участие в чемпионате мира!

Из аутсайдера в звёзды

В начале сезона было много разговоров о подъёме мужского одиночного катания в России, но имя Марка Кондратюка в этом контексте никто не вспоминал. На этапах Кубка России Кондратюк выступал слабо и с трудом отобрался на чемпионат страны в Челябинске. По его катанию невозможно было догадаться, что вскоре он станет одним из самых перспективных и стабильных российских одиночников.

Выступление ученика Светланы Соколовской на чемпионате России стало главной сенсацией турнира. Даже после успешной короткой программы казалось, что на итоговом пьедестале ему места не найдётся – уж слишком сильны конкуренты. Но Марк проявил себя в самый важный момент сезона и неожиданно для всех завоевал бронзу. Пока соперники ошибались на своих козырных прыжках, Марк уверенно выполнял один элемент за другим и получал лучшие баллы в карьере.

Благодаря попаданию на пьедестал Марк получил возможность выступить с показательным номером, в котором приняла участие Евгения Медведева. По сюжету Женя отвергла влюблённого фигуриста. Кто же мог подумать, что буквально через полтора месяца они встретятся снова. И на этот раз двукратная чемпионка мира примет Марка в свою команду с распростёртыми объятиями.

Ещё и фигурист! Как популярный художник сотворил сенсацию на чемпионате России 17-летний Марк Кондратюк стал открытием турнира в Челябинске. Неужели рисует он так же круто, как катается?

«Наш русский андеграунд»

После чемпионата России о Марке узнали болельщики, заговорили специалисты. Но делать далеко идущие выводы на основе одного успешного турнира никто не спешил. Показательно, что Марка не пригласили на прыжковый турнир на Кубке Первого канала, хотя по техническому набору он ничуть не уступает Михаилу Коляде.

Во время жеребьёвки в мужском разряде Кондратюк оставался на льду до последнего, потому что Загитова и Медведева боролись за других фигуристов. Марк примкнул к «Времени первых» лишь тогда, когда у Жени не осталось выбора. Кто же мог подумать, что именно Кондратюк станет джокером!

За полтора месяца с чемпионата России Марк усложнил свои программы и добавил в стабильности. В короткой программе Кондратюк исполнил четверной тулуп, четверной сальхов — двойной тулуп и тройной аксель, причём техника у Марка просто поразительная. Прыжки фигуриста отличаются шикарной пролётностью. При этом Кондратюк прекрасно интерпретирует музыку. Фигурист катается с настроением, а во второй части программы ловит кураж и заводит публику.

«Вы скажете тёмная лошадка, а я скажу, что это наш русский андеграунд», — поддерживал Марка Максим Траньков.

«Люди знают, кого они выбирают». Медведева отказалась признать поражение от Загитовой Женя предъявила претензии организаторам Кубка Первого канала. Её команду не спас даже потрясающий прокат юного фигуриста Кондратюка.

Медведева плакала после проката Кондратюка

После фееричной произвольной программы назвать Кондратюка тёмной лошадкой действительно не поворачивается язык. Марк не только не затерялся на фоне лучших фигуристов России, но и полностью их затмил. Кондратюк единственный из мужчин не совершил ни одной ошибки! Фигурист блистательно исполнил четверной тулуп, два четверных сальхова, один из которых был в каскаде с двойным тулупом, а также тройной аксель — ойлер — тройной сальхов во второй половине программы. По компонентам Марк приблизился к неподражаемому Михаилу Коляде. Таким фигуриста не видели ещё никогда! А ведь два месяца назад о нём мало кто слышал.

Кондратюк будто слился с музыкой и эмоционально передавал каждое движение. Катание Марка заставило зрителей кричать от восторга, а коллег по команде — рыдать. Первой начала плакать Анастасия Скопцова, а потом не сдержалась и Евгения Медведева. Девочки обнимались и не могли остановить слёз. Впервые с Олимпиады мы увидели Женю плачущей. Не могли не растрогаться и многочисленные зрители.

«Года два-три назад смотрел выступления Жени Медведевой по телевизору – не мог представить, что когда-то я буду кататься, а она будет плакать. Я рад, что попал в команду Жени: она мне помогла, а сейчас я старался помочь ей», — признавался Марк.

Кондратюк оказался настолько хорош, что впервые в сезоне обошёл по оценкам Коляду.

Коляда готов сражаться с лучшими фигуристами мира. В России у него просто нет соперников! Михаил в одну калитку выиграл чемпионат России. Настолько круто он не катался никогда!

Кондратюк рвётся на чемпионат мира

И пусть Кубок Первого турнира был лишь шоу-турниром, нереальное выступление Марка автоматически перевело его в разряд претендентов на участие в чемпионате мира. Конечно, с нашими мужчинами сложно что-то предсказывать, а порой даже страшно дышать в их сторону, чтобы не сглазить. Но своим хладнокровием и умением собираться в нужный момент Кондратюк заслужил свой шанс. Конечно, рискованно отправлять на чемпионат мира неопытного парня, выстрелившего на двух стартах, но если и в финале Кубка России Марк будет столь же хорош, то рисковать надо.

Объективно говоря, рассчитывать на медаль чемпионата мира — 2021 из россиян может только Коляда. Для второго же представителя России важно получить опыт выступления на крупном турнире за год до Олимпиады и, главное, помочь Мише добыть три квоты для нашей команды на Игры в Пекине. Если Марк Кондратюк сохранит запал до конца марта, то ему это вполне под силу.

Эта сказка началась в декабре, и ей ещё рано заканчиваться.