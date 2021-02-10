«Могу быть счастлив только с русской женщиной». Бурная личная жизнь тренера Морозова

Знаменитый тренер Николай Морозов снискал не только авторитет у коллег, но и репутацию главного сердцееда фигурного катания. Николай без уверенности говорит о количестве браков, а приписываемых ему романов и вовсе не сосчитать. Одно можно сказать точно — Николай очень любит красивых молодых фигуристок и умеет вскружить им головы.

И далеко не всем из них удаётся устоять перед обаянием тренера-сердцееда.

«Любовь всё переживёт». Как Домнина вернулась к Костомарову после романа со звездой кино У Романа и Оксаны счастливая семья и двое детей. А ведь их отношения прошли через тяжёлое испытание.

Фиктивный брак с партнёршей и дочь от француженки

Несмотря на красоту и умение очаровывать женщин, Николай Морозов не был топовым фигуристом. Спортсмен выступал в танцах на льду: сначала в паре с Ольгой Першанковой за Азербайджан, а затем с Татьяной Навкой за Беларусь. С будущей олимпийской чемпионкой Морозов стал двукратным чемпионом Беларуси и бронзовым призёром московского Гран-при. Поговаривали, что ради получения белорусского гражданства ему пришлось оформить брак с партнёршей. Сам Морозов позже подтвердил эту информацию.

«Был ли я женат на Навке? Слухи! Хотя… Может, и был, сейчас припоминаю. Она же сама украинка, каталась за Белоруссию с Самвелом Гезоляном. И когда мы с Татьяной встали в пару, чтобы мне стать «белорусом», это и придумали. Чего только не сделаешь… Но свадьбы не было», — рассказывал Морозов «Комсомольской правде».

После 16-го места на Олимпиаде-1998 дуэт распался, и Николай уехал в Россию, где встал в пару с Екатериной Давыдовой. Однако спустя год Морозов решил завершить карьеру и стать тренером в группе Татьяны Тарасовой.

Вместе с профессиональной начала налаживаться и личная жизнь. Морозов женился на французской фигуристке Каролин Дюарен, в браке с которой у него родилась дочь Аннабель Николь. Брак просуществовал пять лет, а причиной расставания, по словам Морозова, стало нежелание супруги работать. Впрочем, хореографу удалось сохранить хорошие отношения с Каролин и её семьёй.

Женитьба на чемпионке из Канады и роман с японкой

В 2003 году Николай вместе с Тарасовой привёл яркий дуэт Ше-Линн Бурн/Виктор Краатц к историческому для Канады золоту чемпионата мира в танцах на льду. После неожиданного решения Виктора завершить карьеру Бурн осталась без партнёра и переживала непростой период. Николай сначала помог бывшей ученице найти работу в шоу, а через пару лет женился на ней. Для маленького канадского городка свадьба звёздной фигуристки и русского красавца-тренера стала большим событием, однако этот брак Морозова продержался ещё меньше, чем первый.

«Мы будем вместе — это судьба». Как российский фигурист бросил прежнюю жизнь ради любви Призёр Олимпиады Денис Петров покорил сердце знаменитой чемпионки Чэнь Лу. Для этого ему пришлось переехать в Китай.

В 2006 году Морозов стал тренировать японскую одиночницу Мики Андо, и через какое-то время между молодыми людьми завязались отношения. Дело практически дошло до свадьбы, но на пути возлюбленных встала мама фигуристки, которую не устраивала репутация ловеласа, закрепившаяся за Морозовым. К тому же тренеру предложили готовить российских спортсменов к Олимпиаде в Сочи, предоставив все необходимые ресурсы, поэтому от сотрудничества с Андо пришлось отказаться.

«Со временем я стал понимать, что могу быть счастлив только с русской женщиной. Всё-таки у иностранок менталитет другой. Непросто с ними», — рассказывал Морозов в интервью «Экспресс-газете».

«До сих пор ощущаю, что любима». Как фигуристка Дробязко не устояла перед напором партнёра Темпераментная спортсменка долго не замечала, что главный мужчина её жизни всё время был рядом. Ванагаса на признание подвигла ревность.

«Любовный треугольник» с Ильиных и Кацалаповым

В России Морозов принял под своё крыло молодую танцевальную пару Ильиных/Кацалапов, которую ранее тренировал Александр Жулин. Вместе с Морозовым Елена и Никита завоевали золото Олимпиады в Сочи в командном турнире и стали бронзовыми призёрами в танцах на льду. На тот момент Ильиных было всего 19 лет, а её партнёру – 22. Паре прочили доминирование в следующем олимпийском цикле, однако спустя несколько пути фигуристов разошлись.

Татьяна Тарасова обвинила в распаде перспективного дуэта своего бывшего подчинённого Морозова: «Насчёт тренера их, Ильиных – Кацалапова, – Морозова, – который, я считаю, разбил эту пару. Разбил как-то морально. Потому что он всегда так делал, на протяжении всей жизни так у него получается». А Жулин, который стал тренировать Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, намекнул, что фигуристы расстались по личным причинам.

«Когда оба партнёра – ярко выраженные лидеры, это зачастую мешает нормальной работе. Во-вторых, кто-то из них влюбляется в третьего человека. И сейчас у Лены Ильиных и Никиты Кацалапова тоже возникла аналогичная ситуация. Когда получается любовный треугольник или прочие помехи, пара не может долго существовать, какой бы перспективной она ни казалась», — говорил Жулин.

Недолгий брак с молодой российской фигуристкой

После утраты учеников в России Морозов поехал в США, где стал тренировать спортивную пару Василиса Даванкова/Александр Энберт. И уже по традиции завязал роман с ученицей. Николай старше Василисы на 22 года, но разница в возрасте не отпугнула ни его, ни молодую фигуристку. Дождавшись совершеннолетия Василисы, возлюбленные поженились.

«Родители, конечно, были немного шокированы, но они меня поняли в конце концов. Не без скандалов, но мы не перестали с ними общаться из-за моих отношений. Всё в итоге сложилось так, как я хотела, а потом разложилось», — признавалась Даванкова в интервью Life.

Отношения с Василисой продлились четыре года. Потом девушка поняла, что больше не может оставаться с мужем в США — ей хотелось развиваться и заниматься творчеством в России.

Главного сердцееда фигурного катания продолжают сопровождать слухи о романах с известными спортсменками, но сам Морозов свою личную жизнь не афиширует. Возможно, тренер решил сфокусироваться на спортивной карьере дочери, которая выступает в танцах на льду. Всего за пару сезонов Аннабель в дуэте с Андреем Багиным ворвалась в основу сборной России.

«Я каталась у Зуевой, Шпильбанда, Жулина, но для меня лучший тренер – папа», — признавалась Аннабель.