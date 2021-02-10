«Могу быть счастлив только с русской женщиной». Бурная личная жизнь тренера Морозова

Знаменитый тренер Николай Морозов снискал не только авторитет у коллег, но и репутацию главного сердцееда фигурного катания. Николай без уверенности говорит о количестве браков, а приписываемых ему романов и вовсе не сосчитать. Одно можно сказать точно — Николай очень любит красивых молодых фигуристок и умеет вскружить им головы.
И далеко не всем из них удаётся устоять перед обаянием тренера-сердцееда.
Фиктивный брак с партнёршей и дочь от француженки
Несмотря на красоту и умение очаровывать женщин, Николай Морозов не был топовым фигуристом. Спортсмен выступал в танцах на льду: сначала в паре с Ольгой Першанковой за Азербайджан, а затем с Татьяной Навкой за Беларусь. С будущей олимпийской чемпионкой Морозов стал двукратным чемпионом Беларуси и бронзовым призёром московского Гран-при. Поговаривали, что ради получения белорусского гражданства ему пришлось оформить брак с партнёршей. Сам Морозов позже подтвердил эту информацию.
«Был ли я женат на Навке? Слухи! Хотя… Может, и был, сейчас припоминаю. Она же сама украинка, каталась за Белоруссию с Самвелом Гезоляном. И когда мы с Татьяной встали в пару, чтобы мне стать «белорусом», это и придумали. Чего только не сделаешь… Но свадьбы не было», — рассказывал Морозов «Комсомольской правде».
После 16-го места на Олимпиаде-1998 дуэт распался, и Николай уехал в Россию, где встал в пару с Екатериной Давыдовой. Однако спустя год Морозов решил завершить карьеру и стать тренером в группе Татьяны Тарасовой.
Вместе с профессиональной начала налаживаться и личная жизнь. Морозов женился на французской фигуристке Каролин Дюарен, в браке с которой у него родилась дочь Аннабель Николь. Брак просуществовал пять лет, а причиной расставания, по словам Морозова, стало нежелание супруги работать. Впрочем, хореографу удалось сохранить хорошие отношения с Каролин и её семьёй.
Женитьба на чемпионке из Канады и роман с японкой
В 2003 году Николай вместе с Тарасовой привёл яркий дуэт Ше-Линн Бурн/Виктор Краатц к историческому для Канады золоту чемпионата мира в танцах на льду. После неожиданного решения Виктора завершить карьеру Бурн осталась без партнёра и переживала непростой период. Николай сначала помог бывшей ученице найти работу в шоу, а через пару лет женился на ней. Для маленького канадского городка свадьба звёздной фигуристки и русского красавца-тренера стала большим событием, однако этот брак Морозова продержался ещё меньше, чем первый.
В 2006 году Морозов стал тренировать японскую одиночницу Мики Андо, и через какое-то время между молодыми людьми завязались отношения. Дело практически дошло до свадьбы, но на пути возлюбленных встала мама фигуристки, которую не устраивала репутация ловеласа, закрепившаяся за Морозовым. К тому же тренеру предложили готовить российских спортсменов к Олимпиаде в Сочи, предоставив все необходимые ресурсы, поэтому от сотрудничества с Андо пришлось отказаться.
«Со временем я стал понимать, что могу быть счастлив только с русской женщиной. Всё-таки у иностранок менталитет другой. Непросто с ними», — рассказывал Морозов в интервью «Экспресс-газете».
«Любовный треугольник» с Ильиных и Кацалаповым
В России Морозов принял под своё крыло молодую танцевальную пару Ильиных/Кацалапов, которую ранее тренировал Александр Жулин. Вместе с Морозовым Елена и Никита завоевали золото Олимпиады в Сочи в командном турнире и стали бронзовыми призёрами в танцах на льду. На тот момент Ильиных было всего 19 лет, а её партнёру – 22. Паре прочили доминирование в следующем олимпийском цикле, однако спустя несколько пути фигуристов разошлись.
Татьяна Тарасова обвинила в распаде перспективного дуэта своего бывшего подчинённого Морозова: «Насчёт тренера их, Ильиных – Кацалапова, – Морозова, – который, я считаю, разбил эту пару. Разбил как-то морально. Потому что он всегда так делал, на протяжении всей жизни так у него получается». А Жулин, который стал тренировать Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, намекнул, что фигуристы расстались по личным причинам.
«Когда оба партнёра – ярко выраженные лидеры, это зачастую мешает нормальной работе. Во-вторых, кто-то из них влюбляется в третьего человека. И сейчас у Лены Ильиных и Никиты Кацалапова тоже возникла аналогичная ситуация. Когда получается любовный треугольник или прочие помехи, пара не может долго существовать, какой бы перспективной она ни казалась», — говорил Жулин.
Недолгий брак с молодой российской фигуристкой
После утраты учеников в России Морозов поехал в США, где стал тренировать спортивную пару Василиса Даванкова/Александр Энберт. И уже по традиции завязал роман с ученицей. Николай старше Василисы на 22 года, но разница в возрасте не отпугнула ни его, ни молодую фигуристку. Дождавшись совершеннолетия Василисы, возлюбленные поженились.
«Родители, конечно, были немного шокированы, но они меня поняли в конце концов. Не без скандалов, но мы не перестали с ними общаться из-за моих отношений. Всё в итоге сложилось так, как я хотела, а потом разложилось», — признавалась Даванкова в интервью Life.
Отношения с Василисой продлились четыре года. Потом девушка поняла, что больше не может оставаться с мужем в США — ей хотелось развиваться и заниматься творчеством в России.
Главного сердцееда фигурного катания продолжают сопровождать слухи о романах с известными спортсменками, но сам Морозов свою личную жизнь не афиширует. Возможно, тренер решил сфокусироваться на спортивной карьере дочери, которая выступает в танцах на льду. Всего за пару сезонов Аннабель в дуэте с Андреем Багиным ворвалась в основу сборной России.
«Я каталась у Зуевой, Шпильбанда, Жулина, но для меня лучший тренер – папа», — признавалась Аннабель.
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