Талантливая российская фигуристка мощно вернулась на лёд. Ксения рвётся на чемпионат мира!

У Синицыной есть всё, чтобы поспорить с Туктамышевой и Косторной за место в сборной России. Лишь судьи оценили её по достоинству.

За феерическим противостоянием Загитовой и Медведевой на Кубке Первого канала практически незамеченным осталось ещё одно важное и очень приятное событие. После затянувшихся проблем со здоровьем на лёд вернулась потрясающе талантливая российская фигуристка Ксения Синицына. Да так, что заставила говорить о себе как о претендентке на участие в чемпионате мира!

Ксюша не тренируется ни у Плющенко, ни у Тутберидзе, но именно она может серьёзно изменить расклад сил в женском фигурном катании.

Первая после трио Тутберидзе

Ксения Синицына вышла на международный юниорский уровень одновременно со знаменитым трио Тутберидзе. И хотя основное внимание было приковано к Трусовой, Щербаковой и Косторной, ученица Светланы Пановой всего за несколько месяцев совершила гигантский шаг вперёд и смогла по-настоящему удивить на первенстве России-2019. К неповторимому, совсем не детскому стилю катания, идеальному владению коньком, плавным линиям и точнейшему попаданию в музыкальные акценты добавились качественные амплитудные прыжки со сложными заходами.

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Впереди Ксении оказались только Трусова, Косторная и Щербакова, которые к тому моменту были уже призёрами взрослого чемпионата России. При этом очевидного превосходства над представительницей «Снежных барсов» не было ни у Алёны, ни у Ани. Некоторые болельщики были уверены, что Синицыной не нашлось места на пьедестале из-за более высокого авторитета тренерского штаба «Хрустального». Но свой шанс Ксения всё-таки получила – после снятия Косторной она отправилась на юниорский чемпионат мира в Загреб, где стала четвёртой. Завоевать медаль помешали ошибки в произвольной программе.

В прошлом сезоне Синицына уверенно отобралась в финал юниорского Гран-при и замкнула пятёрку сильнейших на взрослом чемпионате России. Возможность завоевать первую большую победу Ксении представилась на Юношеской олимпиаде, но в отсутствие учениц Тутберидзе золото добыла кореянка Ён Ю, а Синицына осталась второй.

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Долгое восстановление и опасения болельщиков

Несмотря на не слишком удачное выступление на первенстве в Саранске, Синицына вошла в резервный состав сборной России на свой первый взрослый сезон. Было очень любопытно посмотреть, как эта самобытная и безусловно одарённая фигуристка будет выглядеть среди лучших одиночниц России, как её воспримут судьи. Потрясающий артистизм и природная утончённость делает Ксению Сиинцыну поистине уникальной фигуристкой, с чем согласны многие авторитетные специалисты…

Однако появление Ксении на льду всё откладывалось. Из-за травмы она пропустила контрольные прокаты и этапы Кубка России, а затем и чемпионат России в Челябинске. Столь долгое отсутствие практики вызывало тревогу за карьеру Синицыной, летние фотографии, на которых Ксюша выглядела худой, только усиливали опасения.

Неожиданный четверной и низкие оценки

К счастью, Синицына смогла справиться с проблемами и вернуться. Конечно, делать выводы о её перспективах на основе победы на скромном турнире на призы Чайковской не стоит. Куда важнее то, что Ксения продемонстрировала на льду. Главное, что ни вынужденный простой, ни последствия переходного возраста не лишили 16-летнюю фигуристку её характерного почерка – глубокого женственного катания, взрослого прочтения образов и образцового скольжения. При этом в плане техники у Синицыной тоже есть все предпосылки к успеху уже в этом сезоне. Она не только восстановила самый сложный каскад из тройных лутц – риттбергер, но и удивила попыткой четверного тулупа.

С таким контентом Синицына способна бороться со всеми претендентками на участие в чемпионате мира, кроме, пожалуй, Трусовой. Два чистых проката в финале Кубка России должны заставить федерацию рассматривать кандидатуру Синицыной как минимум наравне с Косторной и Туткамышевой. Другой вопрос, что даже на победном турнире она и близко не получила за компоненты ту оценку, которую заслуживает. И надеяться, что судьи в финале Кубка будут к ней более лояльны, вряд ли стоит.

Впрочем, всерьёз говорить о шансах Синицыной на участие в чемпионате мира можно будет уже после соревнований в «Мегаспорте». А пока просто констатируем, что в России стало на одну блестящую фигуристку больше.