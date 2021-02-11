Противостояние Загитовой и Медведевой — не миф. Фигуристкам действительно есть что делить

Напряжённые отношения между Женей и Алиной всплыли наружу. Теперь на кону не медали, а деньги?

Если раньше противостояние Загитовой и Медведевой казалось навязанным журналистами и фанатами, то сейчас очевидно, что девушки действительно не питают друг к другу тёплых чувств.

Алина и Женя давно не катаются, но, кажется, им по-прежнему есть что делить. И дело уже вовсе не в Олимпиаде.

Алина и Женя были подругами?

Сражение Медведевой и Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане подавалось в СМИ как спортивная борьба старшего и младшего товарищей, чуть ли не лучших подруг. И со стороны отношения Алины и Жени действительно казались милыми. Загитова стеснялась радоваться своей победе, потому что ей было неловко перед Медведевой. А Женя, даже несмотря на личную трагедию, нашла в себе силы поздравить чемпионку.

По-настоящему образ непримиримых соперниц закрепился за фигуристками только после скандального перехода Медведевой от Тутберидзе к Орсеру. По словам Этери, Медведева после поражения сказала: «Неужели вы не могли удержать Загитову ещё один год в юниорах?» Сами же фигуристки отказывались отвечать на вопросы друг о друге. Раскол между болельщиками привёл к появлению у каждой из фигуристок активных и принципиальных фанатов.

Но даже при этом на открытую взаимную неприязнь ничего не указывало. Женя и Алина дружелюбно общались за кулисами чемпионата России в Саранске, поздравляли друг друга на чемпионате мира в Сайтаме и вместе катались в шоу. А все теории об их вражде бились о милые закулисные фотографии. Все нападки фанатов выглядели скорее как объединение вокруг общего противника, чтобы было от кого защищать своего кумира.

Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

Битва за рейтинг

С переходом во взрослые Трусовой, Щербаковой и Косторной противостояние Загитовой и Медведевой должно было уйти в историю. Обе звёзды вчерашнего дня оказались неконкурентоспособны и практически перестали соревноваться. Алина и Женя зажили каждая своей жизнью, а вместо программ и титулов их стали сравнивать по рейтингам и гонорарам.

Загитова стала самой популярной фигуристкой России. После видео из сауны Алина уже больше блогер, чем спортсменка.

История с пикировкой в «Инстаграме» окончательно показала, что громкое противостояние со льда перешло в «онлайн». Загитова радовалась числу подписчиков, позволившему ей обойти Медведеву, а Женя в свою очередь активно намекала на ботов. Фигуристки выкладывали недвусмысленные посты, чем усугубили отношения между фанатами. Но тогда казалось, что это лишь способ подогреть интерес к Кубку Первого канала. На «Вечернем Урганте» Алина с Женей с подачи ведущего перечисляли лучшие качества друг друга, да и в целом в их поведении не было никакой враждебности.

Загитова пришла на шоу к Урганту в дерзком образе. Но всё равно выглядела зажатой Показалось, что Алине было некомфортно на одном диване с Медведевой. Зато в конкурсе с собаками чемпионка расслабилась.

Скачок напряжения

Непосредственно во время командного турнира Женя и Алина были полностью сосредоточены на поддержке своих команд и отдали столько сил, что после первого дня едва не валились с ног на пресс-конференции. Тогда Медведева лишь намекнула, что недовольна форматом жеребьёвки, но никаких претензий капитану «Красной машины» не предъявила. И только в самом конце турнира, после всех выступлений и церемонии награждения две главные фигуристки России дали понять, что их противостояние – это не миф, созданный болельщиками и журналистами. Напряжённые отношения между Алиной и Женей всплыли наружу.

Пожалуй, такими мы увидели Медведеву и Загитову впервые. Женя сетовала на несправедливую жеребьёвку, не признавала поражения и открыто выражала все свои недовольства. Алина же отвечала на выпады соперницы и делала акцент на победе своей команды. Чтобы понять, насколько всё было напряжённо, достаточно увидеть реакцию Евгении на вопрос о том, почему она не подписана на Алину. Или выражение лица Загитовой после реплики Медведевой.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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После окончания турнира страсти не утихли. Медведева делала акцент на том, что её команда победила в трёх видах из четырёх, и сравнивала своё выступление на пресс-конференции с «Голодными играми». А Загитова два раза выкладывала «скрин» голосования, в котором победила её команда. «Наши болельщики лучшие», — подписала Алина.

Загитова и Медведева делят рынок

В спортивном плане Жене и Алине делить абсолютно нечего, но противостояние Медведевой и Загитовой — уже давно не про спорт. И события в «Мегаспорте» очень красноречиво об этом говорят. И Загитова, и Медведева – дорогостоящие бренды с огромной перспективой. А в бизнесе быть номером один ничуть не менее важно, чем в спорте. Тем более что рынок фигурного катания хоть и быстрорастущий, но всё равно довольно узкий, а сзади подпирают всё новые и новые звёздочки. Так что противостояние Загитовой и Медведевой живее всех живых, только на кону уже не медали, а рейтинги и спонсоры, а в конечном счёте – деньги.

А значит, мы наверняка ещё не раз увидим столкновения звёзд фигурного катания, по сравнению с которыми пресс-конференция после Кубка Первого канала покажется милой шалостью.