«Не знаю, где бы сейчас была без неё». Как мама Медведевой подчинила жизнь карьере дочери

Мама двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой практически не даёт интервью и старается держаться за кадром. Тем не менее редкое мероприятие с участием Жени обходится без её присутствия. Бывшая фигуристка Жанна Девятова подчинила жизнь карьере дочери и по-прежнему остаётся для неё самым близким человеком.
И даже на решение Медведевой о возвращении к Тутберидзе повлияло нежелание расставаться с мамой.
Почему Жанна Девятова отдала дочь в фигурное катание
Жанна Девятова росла в Москве и серьёзно занималась фигурным катанием. По интересному совпадению, Жанна тренировалась на одном катке с Этери Тутберидзе, которая затем сыграла определяющую роль в успехах её дочери. Правда, из-за разницы в возрасте девочки занимались в разных группах и на льду не пересекались. Жанна считалась способной одиночницей, но из-за тяжёлого перелома руки и долгого восстановления была вынуждена завязать со спортом.
С будущим отцом Жени Жанна познакомилась на студии «Союзмультфильм», где работала ассистентом режиссёра. Через какое-то время после рождения дочери молодые люди расстались, а позже Евгения Бабасян стала Евгенией Медведевой, взяв фамилию бабушки по материнской линии.
Вопреки стереотипу, отдать дочку в фигурное катание Девятову вынудили не нереализованные личные амбиции, а рекомендации врачей. Девочка родилась хрупкой и для укрепления здоровья её посоветовали отдать в плавание или на каток. Естественно, бывшая фигуристка выбрала лёд, да и сама Женя с первых занятий полюбила катание на коньках.
Надёжный тыл и доверие к Тутберидзе
На протяжении всей карьеры дочери Жанна брала на себя решение всех бытовых вопросов, обеспечивала семью, организовывала досуг и отдых Жени, следила за питанием. Женщина делала всё, чтобы за пределами катка Женя была окружена любовью и заботой. При этом ревности к Этери Тутберидзе, которую дочка называла второй мамой, Жанна не испытывала.
«Мы должны делать одно дело. От родителя нужно абсолютное доверие тренеру. Ты отдаёшь ребенка в руки человека, с которым он проводит в два раза больше времени, чем с тобой. Видит её чаще, чем тебя, ездит с ней везде», — говорила Девятова ТАСС во время Олимпиады в Пхёнчхане.
Медведева не захотела возвращаться в Канаду без мамы
С того момента Жанна Девятова неизменно отказывается от общения с прессой, однако по-прежнему играет важнейшую роль в жизни дочери. Мама помогала Медведевой наладить быт в Торонто, куда фигуристка переехала после перехода к Брайану Орсеру, а прошлой весной пережила с ней карантин в Японии. Женя признаётся, что иногда ссорится с мамой, но не может сердиться на неё долго.
«Обижаться длительное время не умею. Так же, как и мама. Мы можем пофыркать друг на друга минут 15, потом ещё 15 минут помолчать и потом уже нормально начинаем общаться», — рассказывала Медведева.
Летом фигуристка вместе с мамой вернулась в Россию, где Женя продолжает карьеру в качестве подопечной Тутберидзе. Причём решение Медведевой прервать сотрудничество с Орсером во многом обусловлено нежеланием расставаться с самым близким человеком. По крайней мере, об этом говорил сам Брайан: «У Евгении и её матери были разные визы. Никаких гарантий не было, но шанс вернуться у неё был выше. Тогда они были в Японии. Но Евгения не захотела ехать в Канаду без мамы, так как мама играет важную роль в повседневной жизни дочери».
Несмотря на смену континентов, условий жизни и тренировок, отношения Медведевой с мамой остаются максимально близкими и доверительными. Жанна сопровождает дочь на турнирах и различных мероприятиях.
«Моя мама — человек, который построил всю жизнь, которую я сейчас имею. Не знаю, где бы сейчас была без неё. Мама всегда за кадром делает те вещи, без которых жизнь в любой стране просто невозможна», — признавалась Медведева.
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