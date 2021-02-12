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Мать Евгении Медведевой Жанна Девятова – расставание с отцом фигуристки, отношение к Тутберидзе, близкая связь с дочерью

Как мама Медведевой подчинила жизнь карьере дочери
Алексей Адамов
«Не знаю, где бы сейчас была без неё». Как мама Медведевой подчинила жизнь карьере дочери
Фигуристка Жанна Девятова не смогла стать чемпионкой, но сделала всё ради успеха дочери. Из-за неё Женя не вернулась в Канаду.
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Мама двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой практически не даёт интервью и старается держаться за кадром. Тем не менее редкое мероприятие с участием Жени обходится без её присутствия. Бывшая фигуристка Жанна Девятова подчинила жизнь карьере дочери и по-прежнему остаётся для неё самым близким человеком.

И даже на решение Медведевой о возвращении к Тутберидзе повлияло нежелание расставаться с мамой.

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Почему Жанна Девятова отдала дочь в фигурное катание

Жанна Девятова росла в Москве и серьёзно занималась фигурным катанием. По интересному совпадению, Жанна тренировалась на одном катке с Этери Тутберидзе, которая затем сыграла определяющую роль в успехах её дочери. Правда, из-за разницы в возрасте девочки занимались в разных группах и на льду не пересекались. Жанна считалась способной одиночницей, но из-за тяжёлого перелома руки и долгого восстановления была вынуждена завязать со спортом.

С будущим отцом Жени Жанна познакомилась на студии «Союзмультфильм», где работала ассистентом режиссёра. Через какое-то время после рождения дочери молодые люди расстались, а позже Евгения Бабасян стала Евгенией Медведевой, взяв фамилию бабушки по материнской линии.

Вопреки стереотипу, отдать дочку в фигурное катание Девятову вынудили не нереализованные личные амбиции, а рекомендации врачей. Девочка родилась хрупкой и для укрепления здоровья её посоветовали отдать в плавание или на каток. Естественно, бывшая фигуристка выбрала лёд, да и сама Женя с первых занятий полюбила катание на коньках.

Надёжный тыл и доверие к Тутберидзе

На протяжении всей карьеры дочери Жанна брала на себя решение всех бытовых вопросов, обеспечивала семью, организовывала досуг и отдых Жени, следила за питанием. Женщина делала всё, чтобы за пределами катка Женя была окружена любовью и заботой. При этом ревности к Этери Тутберидзе, которую дочка называла второй мамой, Жанна не испытывала.

«Мы должны делать одно дело. От родителя нужно абсолютное доверие тренеру. Ты отдаёшь ребенка в руки человека, с которым он проводит в два раза больше времени, чем с тобой. Видит её чаще, чем тебя, ездит с ней везде», — говорила Девятова ТАСС во время Олимпиады в Пхёнчхане.

Медведева не захотела возвращаться в Канаду без мамы

С того момента Жанна Девятова неизменно отказывается от общения с прессой, однако по-прежнему играет важнейшую роль в жизни дочери. Мама помогала Медведевой наладить быт в Торонто, куда фигуристка переехала после перехода к Брайану Орсеру, а прошлой весной пережила с ней карантин в Японии. Женя признаётся, что иногда ссорится с мамой, но не может сердиться на неё долго.

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Жене прочат скорое завершение карьеры и сравнивают с Загитовой. Но Этери знает, что делает.

«Обижаться длительное время не умею. Так же, как и мама. Мы можем пофыркать друг на друга минут 15, потом ещё 15 минут помолчать и потом уже нормально начинаем общаться», — рассказывала Медведева.

Летом фигуристка вместе с мамой вернулась в Россию, где Женя продолжает карьеру в качестве подопечной Тутберидзе. Причём решение Медведевой прервать сотрудничество с Орсером во многом обусловлено нежеланием расставаться с самым близким человеком. По крайней мере, об этом говорил сам Брайан: «У Евгении и её матери были разные визы. Никаких гарантий не было, но шанс вернуться у неё был выше. Тогда они были в Японии. Но Евгения не захотела ехать в Канаду без мамы, так как мама играет важную роль в повседневной жизни дочери».

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Несмотря на смену континентов, условий жизни и тренировок, отношения Медведевой с мамой остаются максимально близкими и доверительными. Жанна сопровождает дочь на турнирах и различных мероприятиях.

«Моя мама — человек, который построил всю жизнь, которую я сейчас имею. Не знаю, где бы сейчас была без неё. Мама всегда за кадром делает те вещи, без которых жизнь в любой стране просто невозможна», — признавалась Медведева.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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